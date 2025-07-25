https://sarabic.ae/20250725/الدفاع-الروسية-تحرير-نوفو-إيكونوميتشسكويه-يمهد-لمزيد-من-التقدم-في-عمق-الدفاعات-الأوكرانية-1103012959.html
الدفاع الروسية: تحرير نوفو-إيكونوميتشسكويه يمهد لمزيد من التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية
الدفاع الروسية: تحرير نوفو-إيكونوميتشسكويه يمهد لمزيد من التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح وزارة الدفاع الروسية أن تحرير بلدة نوفو إيكونوميتشيسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، له أهمية استراتيجية كبيرة لتطوير الهجوم الروسي على قوات كييف. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T05:58+0000
2025-07-25T05:58+0000
2025-07-25T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمليات القتالية، التي نفذتها وحدات من لواء البنادق الآلية الخامس من مجموعة قوات "مركز" أثناء تحرير نوفو إيكونوميتشيسكوي على محور كراسنوأرميسك.وجاء في البيان أن "تحرير البلدة له أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لتطور الهجوم".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "التنفيذ الناجح للعملية، خلق ظروفا مواتية لمزيد من تقدم القوات الروسية في عمق دفاعات المسلحين الأوكرانيين في هذا الاتجاه".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدتي نوفو- إيكونوميتشسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يحيد 105 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق
https://sarabic.ae/20250724/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-نوفو---إيكونوميتشيسكويه-وزفيريفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1102999223.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية: تحرير نوفو-إيكونوميتشسكويه يمهد لمزيد من التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية
صرح وزارة الدفاع الروسية أن تحرير بلدة نوفو إيكونوميتشيسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، له أهمية استراتيجية كبيرة لتطوير الهجوم الروسي على قوات كييف.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمليات القتالية، التي نفذتها وحدات من لواء البنادق الآلية الخامس من مجموعة قوات "مركز" أثناء تحرير نوفو إيكونوميتشيسكوي على محور كراسنوأرميسك.
وجاء في البيان أن "تحرير البلدة له أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لتطور الهجوم".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "التنفيذ الناجح للعملية، خلق ظروفا مواتية لمزيد من تقدم القوات الروسية في عمق دفاعات المسلحين الأوكرانيين في هذا الاتجاه".
ويشار إلى أن القرية تقع بالقرب من شرايين النقل الرئيسية، والتي من شأن السيطرة عليها، أن تسمح بقطع طرق الإمداد لحامية القوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدتي نوفو- إيكونوميتشسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.