https://sarabic.ae/20250725/بأكبر-بلورة-ليزرية-في-العالم-الصين-تطور-سلاحا-جديدا-لتدمير-الأقمار-الصناعية-1103011737.html
بأكبر بلورة ليزرية في العالم... الصين تطور سلاحا جديدا لتدمير الأقمار الصناعية
بأكبر بلورة ليزرية في العالم... الصين تطور سلاحا جديدا لتدمير الأقمار الصناعية
سبوتنيك عربي
نجح باحثون صينيون في تصنيع أكبر بلورة صناعية في العالم، في خطوة قد تمهّد الطريق نحو تطوير أسلحة ليزرية فائقة القوة، قادرة على استهداف الأقمار الصناعية من... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T05:29+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن البلورة التي تم تطويرها مصنوعة من مركب "سيلينيد الباريوم والغاليوم"، ويبلغ قطرها 60 ملم (6 سم)، وتعد الأكبر عالميا وفقا لفريق البحث بقيادة البروفيسور وو هايشين.وتؤدي هذه البلورة دورا بالغ الأهمية في تحويل أشعة الليزر من النطاق القريب للأشعة تحت الحمراء إلى مدى متوسط وبعيد، ما يسمح بإرسالها لمسافات طويلة عبر "نوافذ الغلاف الجوي".وبحسب الصحيفة، فإن النموذج المطور بحجم (10 × 10 × 50 ملم) يتفوق بوضوح على المكونات البصرية المتوفرة حاليا، والتي غالبا ما تكون صغيرة وهشة.ويأتي هذا التطور في ظل تاريخ من الإخفاقات في الأسلحة الليزرية، من أبرزها تجربة البحرية الأمريكية عام 1997 باستخدام ليزر "ميراكل"، الذي أضر بمكوناته الداخلية أثناء محاولة استهداف قمر صناعي.
https://sarabic.ae/20221113/الصين-تكشف-عن-سلاح-ليزر-يستهدف-الطائرات-المسيرة-على-ارتفاع-منخفض-صور-1070111143.html
https://sarabic.ae/20230826/الجيش-الروسي-يختبر-سلاح-ليزر-جديد-يقضي-على-المسيرات-الجوية-1080434660.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, الأقمار الصناعية
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, الأقمار الصناعية
بأكبر بلورة ليزرية في العالم... الصين تطور سلاحا جديدا لتدمير الأقمار الصناعية
نجح باحثون صينيون في تصنيع أكبر بلورة صناعية في العالم، في خطوة قد تمهّد الطريق نحو تطوير أسلحة ليزرية فائقة القوة، قادرة على استهداف الأقمار الصناعية من الأرض.
ذكرت ذلك صحيفة
"ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن البلورة التي تم تطويرها مصنوعة من مركب "سيلينيد الباريوم والغاليوم"، ويبلغ قطرها 60 ملم (6 سم)، وتعد الأكبر عالميا وفقا لفريق البحث بقيادة البروفيسور وو هايشين.
13 نوفمبر 2022, 08:30 GMT
وتؤدي هذه البلورة دورا بالغ الأهمية في تحويل أشعة الليزر
من النطاق القريب للأشعة تحت الحمراء إلى مدى متوسط وبعيد، ما يسمح بإرسالها لمسافات طويلة عبر "نوافذ الغلاف الجوي".
وتستطيع البلورة تحمّل طاقة ليزرية تصل إلى 550 ميغاواط لكل سنتيمتر مربع، أي أعلى بعشر مرات من قدرة التحمل لدى البلورات العسكرية التقليدية.
وبحسب الصحيفة، فإن النموذج المطور
بحجم (10 × 10 × 50 ملم) يتفوق بوضوح على المكونات البصرية المتوفرة حاليا، والتي غالبا ما تكون صغيرة وهشة.
ويأتي هذا التطور في ظل تاريخ من الإخفاقات في الأسلحة الليزرية، من أبرزها تجربة البحرية الأمريكية عام 1997 باستخدام ليزر "ميراكل"، الذي أضر بمكوناته الداخلية أثناء محاولة استهداف قمر صناعي.