بأكبر بلورة ليزرية في العالم... الصين تطور سلاحا جديدا لتدمير الأقمار الصناعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250725/بأكبر-بلورة-ليزرية-في-العالم-الصين-تطور-سلاحا-جديدا-لتدمير-الأقمار-الصناعية-1103011737.html
بأكبر بلورة ليزرية في العالم... الصين تطور سلاحا جديدا لتدمير الأقمار الصناعية
بأكبر بلورة ليزرية في العالم... الصين تطور سلاحا جديدا لتدمير الأقمار الصناعية
سبوتنيك عربي
نجح باحثون صينيون في تصنيع أكبر بلورة صناعية في العالم، في خطوة قد تمهّد الطريق نحو تطوير أسلحة ليزرية فائقة القوة، قادرة على استهداف الأقمار الصناعية من... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T05:29+0000
2025-07-25T05:29+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
الأقمار الصناعية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103012000_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_ed2658526e9315e0b5f27a3daee96eab.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن البلورة التي تم تطويرها مصنوعة من مركب "سيلينيد الباريوم والغاليوم"، ويبلغ قطرها 60 ملم (6 سم)، وتعد الأكبر عالميا وفقا لفريق البحث بقيادة البروفيسور وو هايشين.وتؤدي هذه البلورة دورا بالغ الأهمية في تحويل أشعة الليزر من النطاق القريب للأشعة تحت الحمراء إلى مدى متوسط وبعيد، ما يسمح بإرسالها لمسافات طويلة عبر "نوافذ الغلاف الجوي".وبحسب الصحيفة، فإن النموذج المطور بحجم (10 × 10 × 50 ملم) يتفوق بوضوح على المكونات البصرية المتوفرة حاليا، والتي غالبا ما تكون صغيرة وهشة.ويأتي هذا التطور في ظل تاريخ من الإخفاقات في الأسلحة الليزرية، من أبرزها تجربة البحرية الأمريكية عام 1997 باستخدام ليزر "ميراكل"، الذي أضر بمكوناته الداخلية أثناء محاولة استهداف قمر صناعي.
https://sarabic.ae/20221113/الصين-تكشف-عن-سلاح-ليزر-يستهدف-الطائرات-المسيرة-على-ارتفاع-منخفض-صور-1070111143.html
https://sarabic.ae/20230826/الجيش-الروسي-يختبر-سلاح-ليزر-جديد-يقضي-على-المسيرات-الجوية-1080434660.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/19/1103012000_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68f03f654a88bf493a7591db7eb2fccb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, الأقمار الصناعية
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, الأقمار الصناعية

بأكبر بلورة ليزرية في العالم... الصين تطور سلاحا جديدا لتدمير الأقمار الصناعية

05:29 GMT 25.07.2025
© AP Photoتقنيات ليزر صينية
تقنيات ليزر صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
نجح باحثون صينيون في تصنيع أكبر بلورة صناعية في العالم، في خطوة قد تمهّد الطريق نحو تطوير أسلحة ليزرية فائقة القوة، قادرة على استهداف الأقمار الصناعية من الأرض.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن البلورة التي تم تطويرها مصنوعة من مركب "سيلينيد الباريوم والغاليوم"، ويبلغ قطرها 60 ملم (6 سم)، وتعد الأكبر عالميا وفقا لفريق البحث بقيادة البروفيسور وو هايشين.
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
الصين تكشف عن سلاح ليزر يستهدف الطائرات المسيرة على ارتفاع منخفض... صور
13 نوفمبر 2022, 08:30 GMT
وتؤدي هذه البلورة دورا بالغ الأهمية في تحويل أشعة الليزر من النطاق القريب للأشعة تحت الحمراء إلى مدى متوسط وبعيد، ما يسمح بإرسالها لمسافات طويلة عبر "نوافذ الغلاف الجوي".

وتستطيع البلورة تحمّل طاقة ليزرية تصل إلى 550 ميغاواط لكل سنتيمتر مربع، أي أعلى بعشر مرات من قدرة التحمل لدى البلورات العسكرية التقليدية.

شعاع الليزر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
الجيش الروسي يختبر "سلاح ليزر" جديد يقضي على المسيرات الجوية
26 أغسطس 2023, 11:01 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن النموذج المطور بحجم (10 × 10 × 50 ملم) يتفوق بوضوح على المكونات البصرية المتوفرة حاليا، والتي غالبا ما تكون صغيرة وهشة.
ويأتي هذا التطور في ظل تاريخ من الإخفاقات في الأسلحة الليزرية، من أبرزها تجربة البحرية الأمريكية عام 1997 باستخدام ليزر "ميراكل"، الذي أضر بمكوناته الداخلية أثناء محاولة استهداف قمر صناعي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала