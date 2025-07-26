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مساعد الرئيس الروسي: أي هجوم عسكري على مقاطعة كالينينغراد سيقابل برد فوري وساحق
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خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
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عرب بوينت بودكاست
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09:33 GMT
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الإنسان والثقافة
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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نبض افريقيا
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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https://sarabic.ae/20250726/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-54-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1103047642.html
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 54 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 54 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت وأسقطت خلال الليلة الماضية 54 طائرة أوكرانية مسيرة، في مناطق عدة. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T04:42+0000
2025-07-26T04:42+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت: "(تم تدمير) 24 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 12 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 6 فوق أراضي جمهورية القرم، 4 - فوق حوض بحر آزوف، 3 فوق حوض البحر الأسود، 2 فوق أراضي مقاطعة أوريول، 2 فوق أراضي مقاطعة تولا و1 - فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبيةبأكبر بلورة ليزرية في العالم... الصين تطور سلاحا جديدا لتدمير الأقمار الصناعية
https://sarabic.ae/20250725/الجيش-الروسي-ينفذ-ضربات-عالية-الدقة-على-نقاط-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-فريمفسكي-1103039850.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 54 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

04:42 GMT 26.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدفعي طاقم مدفع ذاتي الحركة 2S7M Malka من مجموعة قوات "المركز" في موقع إطلاق نار في اتجاه كراسنوارميسك في المنطقة العسكرية الشمالية.
مدفعي طاقم مدفع ذاتي الحركة 2S7M Malka من مجموعة قوات المركز في موقع إطلاق نار في اتجاه كراسنوارميسك في المنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت وأسقطت خلال الليلة الماضية 54 طائرة أوكرانية مسيرة، في مناطق عدة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت: "(تم تدمير) 24 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 12 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 6 فوق أراضي جمهورية القرم، 4 - فوق حوض بحر آزوف، 3 فوق حوض البحر الأسود، 2 فوق أراضي مقاطعة أوريول، 2 فوق أراضي مقاطعة تولا و1 - فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
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أمس, 16:54 GMT
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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