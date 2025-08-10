https://sarabic.ae/20250810/رئيس-الوزراء-الأوكراني-السابق--ليس-لدى-الجنود-الأوكرانيين-سبب-لقتال-روسيا-1103559451.html
رئيس الوزراء الأوكراني السابق: ليس لدى الجنود الأوكرانيين سبب لقتال روسيا
أكد رئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، يدركون أنه لم يعد لديهم ما يقاتلون من أجله. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T04:25+0000
2025-08-10T04:25+0000
2025-08-10T04:37+0000
وكتب أزاروف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "ما الذي يُقاتل من أجله الجندي الأوكراني الآن؟ عمّ يُدافع؟ يقولون: الوطن. أي وطن؟ لقد اندثر منذ زمة".وبحسب أزاروف، فإن القوات المسلحة الأوكرانية مضطرة الآن للقتال ليس من أجل وطنها، بل من أجل نظام فلاديمير زيلينسكي، الذي هو على استعداد لإرسال الآلاف من الناس إلى "مفرمة اللحم"، فقط للحفاظ على سلطته.في وقت سابق، أكد النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن "فلاديمير زيلينسكي، يستعد لنقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مقاطعة سومي، وتسليم دونباس لروسيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
رئيس الوزراء الأوكراني السابق: ليس لدى الجنود الأوكرانيين سبب لقتال روسيا
04:25 GMT 10.08.2025 (تم التحديث: 04:37 GMT 10.08.2025)
أكد رئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، يدركون أنه لم يعد لديهم ما يقاتلون من أجله.
وكتب أزاروف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "ما الذي يُقاتل من أجله الجندي الأوكراني الآن؟ عمّ يُدافع؟ يقولون: الوطن. أي وطن؟ لقد اندثر منذ زمن".
وتابع: "نُقلت موارده المعدنية إلى الأجانب وبِيعَت صناعته وبِيعَت زراعته، هذا كل شيء. أنتم لا تملكون شيئًا! عمّ تُدافعون؟".
وبحسب أزاروف، فإن القوات المسلحة الأوكرانية مضطرة الآن للقتال ليس من أجل وطنها، بل من أجل نظام فلاديمير زيلينسكي، الذي هو على استعداد لإرسال الآلاف من الناس إلى "مفرمة اللحم"، فقط للحفاظ على سلطته.
في وقت سابق، أكد النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن "فلاديمير زيلينسكي، يستعد لنقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مقاطعة سومي، وتسليم دونباس لروسيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.