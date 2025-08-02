https://sarabic.ae/20250802/إعلام-بريطاني-تتزايد-وتيرة-تقدم-روسيا-على-طول-خط-المواجهة-للشهر-الرابع-على-التوالي-1103289297.html
إعلام بريطاني: تتزايد وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة للشهر الرابع على التوالي
إعلام بريطاني: تتزايد وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة للشهر الرابع على التوالي
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، أن القوات الروسية تتقدم بسرعة على طول خط المواجهة، مما يزيد من وتيرة تقدمها. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T04:08+0000
2025-08-02T04:08+0000
2025-08-02T04:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الصحيفة في مقال لها: "تتزايد وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة للشهر الرابع على التوالي".وأكدت الصحيفة أن "القوات الروسية أنشأت ما لا يقل عن أربعة رؤوس جسور متنامية في مقاطعة دونيتسك، سعيا لتطويق المركز اللوجستي الرئيسي في كراسنوارميسك وكونستانتينوفكا".وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من 26 يوليو/ تموز، إلى 1 أغسطس/ آب، نفذت القوات المسلحة الروسية، سبع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات هجومية مسيرة، استهدفت خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش العمل لإنتاج الطائرات دون طيار ومكوناتها، ونقاط التحكم للطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومستودعات الأنظمة الروبوتية، والأسلحة الصاروخية والذخيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".
https://sarabic.ae/20250802/بيلاروسيا-وتركيا-تبقيان-على-اتصالات-بشأن-مفاوضات-أوكرانيا-1103287454.html
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روسيا
إعلام بريطاني: تتزايد وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة للشهر الرابع على التوالي
ذكرت صحيفة بريطانية، أن القوات الروسية تتقدم بسرعة على طول خط المواجهة، مما يزيد من وتيرة تقدمها.
وأضافت الصحيفة في مقال لها: "تتزايد وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة للشهر الرابع على التوالي".
ويشير المقال إلى أن هذه الوتيرة ستزداد مع سيطرة القوات الروسية على مواقع استراتيجية، وفرضها طوقا، وإطلاقها النار على القوات المسلحة الأوكرانية.
وأكدت الصحيفة أن "القوات الروسية أنشأت ما لا يقل عن أربعة رؤوس جسور متنامية في مقاطعة دونيتسك، سعيا لتطويق المركز اللوجستي الرئيسي في كراسنوارميسك وكونستانتينوفكا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن قواتها حررت 7 بلدات، على محاور عدة، ونفذت 7 ضربات جماعية، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من 26 يوليو/ تموز، إلى 1 أغسطس/ آب، نفذت القوات المسلحة الروسية، سبع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات هجومية مسيرة، استهدفت خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش العمل لإنتاج الطائرات دون طيار ومكوناتها، ونقاط التحكم للطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومستودعات الأنظمة الروبوتية، والأسلحة الصاروخية والذخيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".