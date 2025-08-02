https://sarabic.ae/20250802/بيلاروسيا-وتركيا-تبقيان-على-اتصالات-بشأن-مفاوضات-أوكرانيا-1103287454.html

بيلاروسيا وتركيا تبقيان على اتصالات بشأن مفاوضات أوكرانيا

بيلاروسيا وتركيا تبقيان على اتصالات بشأن مفاوضات أوكرانيا

سبوتنيك عربي

قال السفير البيلاروسي في تركيا، أناتولي غلاز، إن بيلاروسيا وتركيا، باعتبارهما بلدين لديهما خبرة في استضافة محادثات لتسوية الأزمة الأوكرانية، تحافظان على... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T03:25+0000

2025-08-02T03:25+0000

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وأوضح غلاز في مقابلة بثها التلفزيون البيلاروسي "بيلاروس 1": "تركيا وبيلاروسيا دولتان جرى على أراضيهما حوار بين الأطراف المتنازعة. ونحن أكثر من يفهم مدى صعوبة تنظيم هذا المسار والحفاظ عليه بالنسبة لشركائنا الأتراك. وبطبيعة الحال نحن على تواصل، سواء مع زملائنا الأتراك أو مع وزارة الخارجية التركية، ونعرف بعض التفاصيل التي يُسمح لنا بالاطلاع عليها، لأننا ندرك تماماً حجم التحديات".وأشار إلى أن بعض الأطراف تحدثت عن إمكانية نقل مكان المفاوضات، لكنه شدد على أن "مثل هذه العبارات يجب أن تكون مدروسة، فالمهم ألا يُفشل هذا المسار".وأكد غلاز أن المفاوضات تحقق نتائج، موضحاً: "على المسار الإنساني، في كل جولة يتحقق نوع من التقدم، وهذا يُترجم عملياً في بيلاروسيا عبر عمليات تبادل بين روسيا وأوكرانيا... وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه يتعلق بمصائر بشرية. ومن الأفضل أن يستمر التقدم خطوة بخطوة".وذكّر بأن بيلاروسيا استضافت في عام 2022 ثلاث جولات من المفاوضات، نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمينها، والسلطات المحلية التي وفرت البنية اللازمة.وقال: "لقد كان جهداً جماعياً قوياً بتكليف من رئيس الدولة. وليس سراً أن الرئيس أقنع الوفد الأوكراني بالمجيء لأول مرة... وقد تحقق نجاح ملموس. فبعد ثلاث جولات جرى إعداد مشروع اتفاق، نوقش لاحقاً في إسطنبول، وكان وثيقة جيدة، خالية من القضايا الإقليمية، وجاهزة للتوقيع وموقعة بالأحرف الأولى. للأسف لم يتوقف الأمر عند تلك المرحلة، وخسرنا وقتاً ثميناً".

https://sarabic.ae/20250801/بوتين-يقيم-إيجابيا-نتائج-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-وتبادل-الأسرى-1103271075.html

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أحداث بيلاروسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا