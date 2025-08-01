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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250801/بوتين-يقيم-إيجابيا-نتائج-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-وتبادل-الأسرى-1103271075.html
بوتين يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتبادل الأسرى ... فيديو
بوتين يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتبادل الأسرى ... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول أخيرا وتبادل الأسرى. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T12:10+0000
2025-08-01T12:58+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوتين للصحفيين: "أقيم (المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول) بأنها إيجابية بشكل عام. كيف يمكن للمرء ألا يقيم بإيجابية عودة مئات الأشخاص إلى وطنهم؟ هذا أمر إيجابي. ولأسباب إنسانية، كما تعلمون، سلمنا آلاف جثث العسكريين الأوكرانيين القتلى، وفي المقابل استقبلنا العشرات من رجالنا الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل وطنهم. أليس هذا إيجابيا؟ بالطبع، إنها لحظة إيجابية".كما صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن النظام السياسي في روسيا الاتحادية قائم على دستورها وهو موثق تشريعيا، وهذا الأمر لا ينطبق على أوكرانيا.وقال بوتين للصحفيين: " نظامنا السياسي قائم على دستور روسيا الاتحادية وقد تمت صياغته للحكم (إدارة البلاد) وفقا للقانون الأساسي للدولة، وهذا الأمر لا ينطبق على أوكرانيا".وأضاف بوتين: " نعم، هذه الشروط (بشأن القضية الأوكرانية) بالتأكيد بقيت كما هي. هذه ليست شروطًا، بل أهدافاُ، لقد صغتُ أهداف روسيا. حتى تلك اللحظة، قيل لنا إن ما تريده روسيا غير واضح، لذلك صغناها في حزيران/ يونيو من العام الماضي في اجتماع مع قيادة وزارة خارجية روسيا الاتحادية".وتطرق الرئيس الروسي إلى مفاوضات إسطنبول مع أوكرانيا مشيرا إلى أنه: " بشكل عام، أكرر، كان رد الفعل الأولي من الجانب الأوكراني (على اقتراح إنشاء مجموعات) كما بدا لنا، إيجابيا، لذلك نحو نعول أن يتم إطلاق هذه العملية".وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن تصريحات كييف بشأن الوضع في تشاسوف يار تشير إلى أن القيادة الأوكرانية ليست على دراية كافية بالوضع على الجبهة.وأشار الرئيس الروسي بوتين إلى أن "مثل هذه التصريحات التي تفيد بأن هذه معلومات غير صحيحة من جانبنا، تشير إلى أن القيادة السياسية العليا في أوكرانيا ليست على علم جيد بمسار الأحداث".كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ترى أنه من المنطقي مناقشة التسوية الأوكرانية في سياق الأمن الأوروبي الشامل.وقال بوتين للصحفين خلال اجتماع غير رسمي مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جزيرة فالام: "يعتقد الوفد الأوكراني أنه من المنطقي على الأرجح مناقشة أمن كل من روسيا وأوكرانيا في سياق الأمن الأوروبي الشامل. أعرب أحد قادة الوفد الأوكراني عن هذه الفكرة. وبشكل عام، نرى أن هذا صحيح".وبدوره ذكر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن أوكرانيا تطرح مطالب غير واقعية في إطار التسوية مع روسيا، مشيرًا إلى أنه لكي تطلب كييف لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الضروري "تمهيد الطريق" أولا.وقال لوكاشينكو في تصريحات للصحفيين: "الأوكرانيون يرتكبون خطأً بمطالبتهم بالمستحيل، ما يقولونه وما تقدمه روسيا... يُحسم على طاولة المفاوضات".وأضاف " هناك تصعيد علني... يريدون لقاء بوتين، وهنا لماذا الصراخ بهذا؟ عليكم تمهيد الطريق أولا ومن ثم الجلوس (مع الرئيس بوتين)".ونشرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، لقطات من استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، حيث عقدا اجتماعا غير رسمي في جزيرة فالام، الواقعة في جمهورية كاريليا الروسية.بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250801/بوتين-يعلن-بدء-الإنتاج-التسلسلي-لصواريخ-أوريشنيك-وموعد-نشرها-في-بيلاروسيا-1103270938.html
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بوتين يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتبادل الأسرى ... فيديو

12:10 GMT 01.08.2025 (تم التحديث: 12:58 GMT 01.08.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول أخيرا وتبادل الأسرى.
وقال بوتين للصحفيين: "أقيم (المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول) بأنها إيجابية بشكل عام. كيف يمكن للمرء ألا يقيم بإيجابية عودة مئات الأشخاص إلى وطنهم؟ هذا أمر إيجابي. ولأسباب إنسانية، كما تعلمون، سلمنا آلاف جثث العسكريين الأوكرانيين القتلى، وفي المقابل استقبلنا العشرات من رجالنا الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل وطنهم. أليس هذا إيجابيا؟ بالطبع، إنها لحظة إيجابية".
كما صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن النظام السياسي في روسيا الاتحادية قائم على دستورها وهو موثق تشريعيا، وهذا الأمر لا ينطبق على أوكرانيا.
وقال بوتين للصحفيين: " نظامنا السياسي قائم على دستور روسيا الاتحادية وقد تمت صياغته للحكم (إدارة البلاد) وفقا للقانون الأساسي للدولة، وهذا الأمر لا ينطبق على أوكرانيا".
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن شروط روسيا لتسوية القضية الأوكرانية التي أعلنتها في صيف عام 2024، لم تتغير.
وأضاف بوتين: " نعم، هذه الشروط (بشأن القضية الأوكرانية) بالتأكيد بقيت كما هي. هذه ليست شروطًا، بل أهدافاُ، لقد صغتُ أهداف روسيا. حتى تلك اللحظة، قيل لنا إن ما تريده روسيا غير واضح، لذلك صغناها في حزيران/ يونيو من العام الماضي في اجتماع مع قيادة وزارة خارجية روسيا الاتحادية".
وتطرق الرئيس الروسي إلى مفاوضات إسطنبول مع أوكرانيا مشيرا إلى أنه: " بشكل عام، أكرر، كان رد الفعل الأولي من الجانب الأوكراني (على اقتراح إنشاء مجموعات) كما بدا لنا، إيجابيا، لذلك نحو نعول أن يتم إطلاق هذه العملية".
وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
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12:10 GMT
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن تصريحات كييف بشأن الوضع في تشاسوف يار تشير إلى أن القيادة الأوكرانية ليست على دراية كافية بالوضع على الجبهة.
وأشار الرئيس الروسي بوتين إلى أن "مثل هذه التصريحات التي تفيد بأن هذه معلومات غير صحيحة من جانبنا، تشير إلى أن القيادة السياسية العليا في أوكرانيا ليست على علم جيد بمسار الأحداث".
كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ترى أنه من المنطقي مناقشة التسوية الأوكرانية في سياق الأمن الأوروبي الشامل.
وقال بوتين للصحفين خلال اجتماع غير رسمي مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جزيرة فالام: "يعتقد الوفد الأوكراني أنه من المنطقي على الأرجح مناقشة أمن كل من روسيا وأوكرانيا في سياق الأمن الأوروبي الشامل. أعرب أحد قادة الوفد الأوكراني عن هذه الفكرة. وبشكل عام، نرى أن هذا صحيح".
وبدوره ذكر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن أوكرانيا تطرح مطالب غير واقعية في إطار التسوية مع روسيا، مشيرًا إلى أنه لكي تطلب كييف لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الضروري "تمهيد الطريق" أولا.
وقال لوكاشينكو في تصريحات للصحفيين: "الأوكرانيون يرتكبون خطأً بمطالبتهم بالمستحيل، ما يقولونه وما تقدمه روسيا... يُحسم على طاولة المفاوضات".
وأضاف " هناك تصعيد علني... يريدون لقاء بوتين، وهنا لماذا الصراخ بهذا؟ عليكم تمهيد الطريق أولا ومن ثم الجلوس (مع الرئيس بوتين)".
ونشرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، لقطات من استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، حيث عقدا اجتماعا غير رسمي في جزيرة فالام، الواقعة في جمهورية كاريليا الروسية.
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية
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