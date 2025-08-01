https://sarabic.ae/20250801/بوتين-ولوكاشينكو-يعقدان-اجتماعا-غير-رسمي-في-جزيرة-فالام-فيديو--1103267204.html
بوتين حول التسوية في أوكرانيا: الأهم هو القضاء على أسباب الصراع
بوتين حول التسوية في أوكرانيا: الأهم هو القضاء على أسباب الصراع
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، اجتماعًا غير رسمي في جزيرة فالام، الواقعة في جمهورية كاريليا الروسية. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T11:10+0000
2025-08-01T11:10+0000
2025-08-01T11:25+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ونشر الكرملين فيديو يظهر استقبال الرئيس بوتين للرئيس البيلاروسي على أراضي الجزيرة الروسية. وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيعقدان اجتماعا غير رسمي، اليوم الجمعة، لمناقشة العلاقات الثنائية وجدول الأعمال الدولي.وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية: "سيتم مناقشة جميع جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع الاتحاد، بالإضافة إلى تبادل معمق لوجهات النظر حول القضايا الدولية".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت قناة "بول بيرفوفو" على تلغرام، المقربة من المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا، بأن رئيسي الدولتين سيناقشان أيضا قضايا الأمن الإقليمي.وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة إلى بيلاروسيا لمدة يومين، في 26 حزيران/ يونيو، حيث هبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك.وشارك بوتين حينها في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك بمشاركة عدد من الزعماء.بوتين: أحادية القطب أمست "من الماضي"
https://sarabic.ae/20250801/لقاء-مرتقب-بين-بوتين-ولوكاشينكو-الكرملين-يكشف-التفاصيل-1103258194.html
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بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعًا غير رسمي في جزيرة فالام
سبوتنيك عربي
بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعًا غير رسمي في جزيرة فالام
2025-08-01T11:10+0000
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين حول التسوية في أوكرانيا: الأهم هو القضاء على أسباب الصراع
11:10 GMT 01.08.2025 (تم التحديث: 11:25 GMT 01.08.2025)
يتبع
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، اجتماعًا غير رسمي في جزيرة فالام، الواقعة في جمهورية كاريليا الروسية.
ونشر الكرملين فيديو يظهر استقبال الرئيس بوتين للرئيس البيلاروسي على أراضي الجزيرة الروسية.
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيعقدان اجتماعا غير رسمي، اليوم الجمعة، لمناقشة العلاقات الثنائية وجدول الأعمال الدولي.
وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية: "سيتم مناقشة جميع جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع الاتحاد، بالإضافة إلى تبادل معمق لوجهات النظر حول القضايا الدولية".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت قناة "بول بيرفوفو" على تلغرام، المقربة من المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا، بأن رئيسي الدولتين سيناقشان أيضا قضايا الأمن الإقليمي.
وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة إلى بيلاروسيا لمدة يومين، في 26 حزيران/ يونيو، حيث هبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك.
وشارك بوتين
حينها في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك بمشاركة عدد من الزعماء.