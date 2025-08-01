https://sarabic.ae/20250801/لقاء-مرتقب-بين-بوتين-ولوكاشينكو-الكرملين-يكشف-التفاصيل-1103258194.html
لقاء مرتقب بين بوتين ولوكاشينكو... الكرملين يكشف التفاصيل
لقاء مرتقب بين بوتين ولوكاشينكو... الكرملين يكشف التفاصيل
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سيعقدان اجتماعا غير رسمي،... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T08:09+0000
2025-08-01T08:09+0000
2025-08-01T08:09+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
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وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية: "سيتم مناقشة جميع جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع الاتحاد، بالإضافة إلى تبادل معمق لوجهات النظر حول القضايا الدولية".ومن المزمع وصول لوكاشينكو إلى روسيا، في زيارة خاصة.وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة إلى بيلاروسيا لمدة يومين، في 26 حزيران/ يونيو، حيث هبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك.وشارك بوتين حينها في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك بمشاركة عدد من الزعماء.بوتين: أحادية القطب أمست "من الماضي"
https://sarabic.ae/20250701/لوكاشينكو-سيتم-نشر-نظام-أوريشنيك-في-بيلاروسيا-بحلول-نهاية-العام-1102260814.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو
لقاء مرتقب بين بوتين ولوكاشينكو... الكرملين يكشف التفاصيل
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سيعقدان اجتماعا غير رسمي، اليوم الجمعة، لمناقشة العلاقات الثنائية وجدول الأعمال الدولي.
وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية: "سيتم مناقشة جميع جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع الاتحاد، بالإضافة إلى تبادل معمق لوجهات النظر حول القضايا الدولية".
ومن المزمع وصول لوكاشينكو إلى روسيا، في زيارة خاصة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت قناة "بول بيرفوفو" على تلغرام، المقربة من المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا، بأن رئيسي الدولتين سيناقشان أيضا قضايا الأمن الإقليمي.
وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة إلى بيلاروسيا لمدة يومين، في 26 حزيران/ يونيو، حيث هبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك.
وشارك بوتين
حينها في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، في العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك بمشاركة عدد من الزعماء.