https://sarabic.ae/20250701/لوكاشينكو-سيتم-نشر-نظام-أوريشنيك-في-بيلاروسيا-بحلول-نهاية-العام-1102260814.html
لوكاشينكو: سيتم نشر نظام "أوريشنيك" في بيلاروسيا بحلول نهاية العام
لوكاشينكو: سيتم نشر نظام "أوريشنيك" في بيلاروسيا بحلول نهاية العام
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه بحلول نهاية هذا العام، سيتم نشر نظام "أوريشنيك" الصاروخي الروسي على أراضي جمهورية بيلاروسيا. 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T17:23+0000
2025-07-01T17:23+0000
2025-07-01T17:23+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال لوكاشينكو في اجتماع احتفالي بمناسبة عيد الاستقلال البيلاروسي: "اتفقنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فولغوغراد. ستكون مواقع "أوريشنيك" الأولى في بيلاروسيا".وتحتفل بيلاروسيا بذكرى عيد الاستقلال يوم 3 يوليو/ تموز الجاري، وهو يوم تحرير مينسك من الاحتلال الألماني على يد الجيش الأحمر عام 1944، خلال الحرب الوطنية العظمى. ويعد يوم الاستقلال العيد الرئيسي في البلاد.
https://sarabic.ae/20250505/الصاروخ-الروسي-أوريشنيك-1100189829.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا
لوكاشينكو: سيتم نشر نظام "أوريشنيك" في بيلاروسيا بحلول نهاية العام
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه بحلول نهاية هذا العام، سيتم نشر نظام "أوريشنيك" الصاروخي الروسي على أراضي جمهورية بيلاروسيا.
وقال لوكاشينكو في اجتماع احتفالي بمناسبة عيد الاستقلال البيلاروسي: "اتفقنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فولغوغراد. ستكون مواقع "أوريشنيك" الأولى في بيلاروسيا".
وتابع: "لقد شاهدتم عمل "أوريشنيك". وبحلول نهاية العام، سيتم نشر هذه الأسلحة في بيلاروسيا".
وتصنف صواريخ "أوريشنيك" الروسية، واحدة من أقوى الصواريخ في العالم
، حيث تصل درجة حرارة الرأس الحربي للصاروخ إلى درجة تعادل درجة الحرارة الموجودة على سطح الشمس، بحسب ما أفاد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتحتفل بيلاروسيا بذكرى عيد الاستقلال يوم 3 يوليو/ تموز الجاري، وهو يوم تحرير مينسك من الاحتلال الألماني على يد الجيش الأحمر عام 1944، خلال الحرب الوطنية العظمى. ويعد يوم الاستقلال العيد الرئيسي في البلاد.