https://sarabic.ae/20250505/الصاروخ-الروسي-أوريشنيك-1100189829.html
الصاروخ الروسي "أوريشنيك"
الصاروخ الروسي "أوريشنيك"
سبوتنيك عربي
تصنف صواريخ "أوريشنيك" الروسية كواحدة من أقوى الصواريخ في العالم، حيث تصل درجة حرارة الرؤوس الحربية إلى درجة تعادل درجة الحرارة الموجودة على سطح الشمس، بحسب ما... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T16:44+0000
2025-05-05T16:44+0000
2025-05-05T16:44+0000
انفوجرافيك
سلاح روسيا
الجيش الروسي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, سلاح روسيا, الجيش الروسي, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, الجيش الروسي, инфографика
الصاروخ الروسي "أوريشنيك"
تصنف صواريخ "أوريشنيك" الروسية كواحدة من أقوى الصواريخ في العالم، حيث تصل درجة حرارة الرؤوس الحربية إلى درجة تعادل درجة الحرارة الموجودة على سطح الشمس، بحسب ما أفاد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويضع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بين أيديكم إنفوغراف يبين ميزات الصاروخ الروسي والمسافة التي يستغرقها للوصول إلى بعض الأهداف الافتراضية.