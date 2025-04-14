https://sarabic.ae/20250414/الكرملين-يحيل-إلى-وزارة-الدفاع-سؤالا-حول-عرض-صاروخ-أوريشنيك-في-عيد-النصر-1099517666.html
الكرملين يحيل إلى وزارة الدفاع سؤالا حول عرض صاروخ "أوريشنيك" في عيد النصر
الكرملين يحيل إلى وزارة الدفاع سؤالا حول عرض صاروخ "أوريشنيك" في عيد النصر
سبوتنيك عربي
حوّل المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سؤالا إلى وزارة الدفاع الروسية، بعد أن وجهته "سبوتنيك" له، بشأن العرض المحتمل لمجمع "أوريشنيك" الصاروخي، في... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T04:54+0000
2025-04-14T04:54+0000
2025-04-14T04:54+0000
عيد النصر
روسيا
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وقال بيسكوف للوكالة، اليوم الإثنين: "يتعين عليكم أن تسألوا وزارة الدفاع عن هذا الأمر".وأكد بيسكوف، أن طاقم استعراضي مكون من أبطال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيشارك في العرض العسكري الخاص بالذكرى الـ 80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى والذي سيقام يوم 9 مايو/ أيار المقبل في الساحة الحمراء وسط موسكو .وقال بيسكوف في حديث لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الصدد : "بالتأكيد" .وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عام 2025 سيكون "عام حُماة الوطن" في روسيا، وذلك لإحياء ذكرى الأعمال البطولية لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى وتكريم المشاركين في العمليات العسكرية الحالية.بالإضافة إلى ذلك، ستحتفل بلدان رابطة الدول المستقلة بشكل مشترك بهذه الذكرى، مما يعكس الوحدة والتاريخ المشترك بين هذه الدول، ومن المتوقع أن تشهد الاحتفالات حضورا أجنبيا ومشاركة دولية.عرض 9 مايو: تاريخ يوم النصر العظيم على النازية
https://sarabic.ae/20250221/بث-مباشر-بوتين-يشارك-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-تقنيات-المستقبل-في-موسكو--1098032592.html
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عيد النصر, روسيا
الكرملين يحيل إلى وزارة الدفاع سؤالا حول عرض صاروخ "أوريشنيك" في عيد النصر
حوّل المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سؤالا إلى وزارة الدفاع الروسية، بعد أن وجهته "سبوتنيك" له، بشأن العرض المحتمل لمجمع "أوريشنيك" الصاروخي، في موكب عيد النصر في الساحة الحمراء في موسكو.
وقال بيسكوف للوكالة، اليوم الإثنين: "يتعين عليكم أن تسألوا وزارة الدفاع عن هذا الأمر".
وأكد بيسكوف، أن طاقم استعراضي مكون من أبطال العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا سيشارك في العرض العسكري الخاص بالذكرى الـ 80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى والذي سيقام يوم 9 مايو/ أيار المقبل في الساحة الحمراء وسط موسكو .
وقال بيسكوف في حديث لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الصدد : "بالتأكيد" .
وتستعد روسيا ودول رابطة الدول المستقلة للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) في 9 مايو 2025. وتتضمن هذه الاحتفالات عروضا عسكرية في موسكو وثماني مدن أخرى، بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عام 2025 سيكون "عام حُماة الوطن" في روسيا، وذلك لإحياء ذكرى الأعمال البطولية لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى وتكريم المشاركين في العمليات العسكرية الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، ستحتفل بلدان رابطة الدول المستقلة بشكل مشترك بهذه الذكرى، مما يعكس الوحدة والتاريخ المشترك بين هذه الدول، ومن المتوقع أن تشهد الاحتفالات حضورا أجنبيا ومشاركة دولية.