https://sarabic.ae/20250801/لوكاشينكو-أدعم-موقف-بوتين-بشأن-المفاوضات-مع-أوكرانيا-بشكل-مطلق-1103269615.html

لوكاشينكو: أدعم موقف بوتين بشأن المفاوضات مع أوكرانيا بشكل مطلق

لوكاشينكو: أدعم موقف بوتين بشأن المفاوضات مع أوكرانيا بشكل مطلق

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، بأنه يدعم موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل مطلق بشأن المفاوضات مع أوكرانيا. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T12:14+0000

2025-08-01T12:14+0000

2025-08-01T12:14+0000

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وقال لوكاشينكو للصحفيين: "أؤيد تمامًا ما سئل عنه فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) بشأن المفاوضات وموقفه في هذه القضية. الرئيس محق تمامًا عندما يقول إن الحرب حرب، لكن المفاوضات مستمرة دائمًا".وأضاف لوكاشينكو أنه لا أحد يستطيع إخضاع روسيا وبيلاروسيا، فالدولتان عازمتان على الدفاع عن مصالحهما، وتابع قائلا:وقال لوكاشينكو إنه لكي تطلب كييف لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الضروري أولاً "تهيئة الظروف". وأضاف أنه على الأطراف الجلوس على طاولة المفاوضات، لا التراشق بالحجارة.ونوّه لوكاشينكو إلى أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إشراك مينسك في المفاوضات مع أوكرانيا إذا لزم الأمر.وذكر لوكاشينكو أنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد السلام في أوكرانيا، فعليه الانخراط بحذر في التسوية، فهو لن يكون قادرًا على إملاء الأمور، وأوضح: "إذا كان يريد السلام، فعليه الانخراط بحذر وشمولية. هذا صراع عسكري، ولن يكون قادرًا على إملاء الأوامر". وأشار لوكاشينكو إلى أن للأمريكيين مصلحة في إضعاف الاتحاد الأوروبي باعتباره مركز قوة، مؤكدا أنه من المنطقي أن يسعى الغرب للتحكم في كيفية إنفاق أوكرانيا للأموال المخصصة لها.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعًا غير رسمي في جزيرة فالام، اليوم الجمعة. ويذكر أن رئيسي روسيا وبيلاروسيا يزوران فالام معًا خلال الصيف منذ عدة سنوات. وقد زارا الجزيرة في يوليو/ تموز من عامي 2019 و2023 و2024.الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يتواصلان بشكل دائمبوتين ولوكاشينكو يناقشان القضايا الإقليمية والوضع الدولي

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