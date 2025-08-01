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https://sarabic.ae/20250801/لوكاشينكو-أدعم-موقف-بوتين-بشأن-المفاوضات-مع-أوكرانيا-بشكل-مطلق-1103269615.html
لوكاشينكو: أدعم موقف بوتين بشأن المفاوضات مع أوكرانيا بشكل مطلق
لوكاشينكو: أدعم موقف بوتين بشأن المفاوضات مع أوكرانيا بشكل مطلق
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، بأنه يدعم موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل مطلق بشأن المفاوضات مع أوكرانيا. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T12:14+0000
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وقال لوكاشينكو للصحفيين: "أؤيد تمامًا ما سئل عنه فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) بشأن المفاوضات وموقفه في هذه القضية. الرئيس محق تمامًا عندما يقول إن الحرب حرب، لكن المفاوضات مستمرة دائمًا".وأضاف لوكاشينكو أنه لا أحد يستطيع إخضاع روسيا وبيلاروسيا، فالدولتان عازمتان على الدفاع عن مصالحهما، وتابع قائلا:وقال لوكاشينكو إنه لكي تطلب كييف لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الضروري أولاً "تهيئة الظروف". وأضاف أنه على الأطراف الجلوس على طاولة المفاوضات، لا التراشق بالحجارة.ونوّه لوكاشينكو إلى أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إشراك مينسك في المفاوضات مع أوكرانيا إذا لزم الأمر.وذكر لوكاشينكو أنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد السلام في أوكرانيا، فعليه الانخراط بحذر في التسوية، فهو لن يكون قادرًا على إملاء الأمور، وأوضح: "إذا كان يريد السلام، فعليه الانخراط بحذر وشمولية. هذا صراع عسكري، ولن يكون قادرًا على إملاء الأوامر". وأشار لوكاشينكو إلى أن للأمريكيين مصلحة في إضعاف الاتحاد الأوروبي باعتباره مركز قوة، مؤكدا أنه من المنطقي أن يسعى الغرب للتحكم في كيفية إنفاق أوكرانيا للأموال المخصصة لها.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعًا غير رسمي في جزيرة فالام، اليوم الجمعة. ويذكر أن رئيسي روسيا وبيلاروسيا يزوران فالام معًا خلال الصيف منذ عدة سنوات. وقد زارا الجزيرة في يوليو/ تموز من عامي 2019 و2023 و2024.الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يتواصلان بشكل دائمبوتين ولوكاشينكو يناقشان القضايا الإقليمية والوضع الدولي
https://sarabic.ae/20250801/بوتين-ولوكاشينكو-يعقدان-اجتماعا-غير-رسمي-في-جزيرة-فالام-فيديو--1103267204.html
https://sarabic.ae/20250701/لوكاشينكو-ينقل-موقف-روسيا-بشأن-أوكرانيا-إلى-المبعوث-الأمريكي-1102262973.html
https://sarabic.ae/20250703/لوكاشينكو-العالم-يمر-بمنعطف-حاسم-ولا-أحد-يعلم-ما-سيحدث-غدا-1102299929.html
https://sarabic.ae/20250701/لوكاشينكو-سيتم-نشر-نظام-أوريشنيك-في-بيلاروسيا-بحلول-نهاية-العام-1102260814.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو, أخبار أوكرانيا

لوكاشينكو: أدعم موقف بوتين بشأن المفاوضات مع أوكرانيا بشكل مطلق

12:14 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، بأنه يدعم موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل مطلق بشأن المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال لوكاشينكو للصحفيين: "أؤيد تمامًا ما سئل عنه فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) بشأن المفاوضات وموقفه في هذه القضية. الرئيس محق تمامًا عندما يقول إن الحرب حرب، لكن المفاوضات مستمرة دائمًا".
وأضاف لوكاشينكو أنه لا أحد يستطيع إخضاع روسيا وبيلاروسيا، فالدولتان عازمتان على الدفاع عن مصالحهما، وتابع قائلا:
"إذا أغلق أحدهم الباب أمامنا، فهناك العديد من الأبواب المفتوحة في العالم. لقد قطعت كل من روسيا وبيلاروسيا منعطفًا خطيرًا للغاية اليوم. أعتقد أن الوقت سيمضي، وسيقدّر العالم ما أنجزناه. كان من المستحيل ببساطة تخيّل هذا في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، فقد فعلناها، وغيّرناها، ونحن نعيش وسنعيش. في عالمنا، لن يخضعنا أحد، نحن عازمون على الدفاع عن مصالحنا".
ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية
11:10 GMT
وأوضح لوكاشينكو أن "الأوكرانيين يرتكبون خطأ، وأنا ألاحظ ذلك، بمطالبتهم بالمستحيل. ما يقولونه وما تقترحه روسيا... يحسم على طاولة المفاوضات".
وقال لوكاشينكو إنه لكي تطلب كييف لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الضروري أولاً "تهيئة الظروف". وأضاف أنه على الأطراف الجلوس على طاولة المفاوضات، لا التراشق بالحجارة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
لوكاشينكو ينقل موقف روسيا بشأن أوكرانيا إلى المبعوث الأمريكي
1 يوليو, 19:16 GMT

وشدد لوكاشينكو على أنه يجب على كييف أن "تهرع"، اليومن لتطلب من موسكو التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن تحرير تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية يفتح الطريق إلى كراماتورسك. وأكد أن الجيش الروسي يتقدم في جميع الاتجاهات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

ونوّه لوكاشينكو إلى أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إشراك مينسك في المفاوضات مع أوكرانيا إذا لزم الأمر.
وذكر لوكاشينكو أنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد السلام في أوكرانيا، فعليه الانخراط بحذر في التسوية، فهو لن يكون قادرًا على إملاء الأمور، وأوضح: "إذا كان يريد السلام، فعليه الانخراط بحذر وشمولية. هذا صراع عسكري، ولن يكون قادرًا على إملاء الأوامر".
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
لوكاشينكو: العالم يمر بمنعطف حاسم ولا أحد يعلم ما سيحدث غدا
3 يوليو, 08:46 GMT
وأشار لوكاشينكو إلى أن للأمريكيين مصلحة في إضعاف الاتحاد الأوروبي باعتباره مركز قوة، مؤكدا أنه من المنطقي أن يسعى الغرب للتحكم في كيفية إنفاق أوكرانيا للأموال المخصصة لها.
ونوّه إلى أنه لو اتحد الاتحاد الأوروبي وروسيا، لكان ذلك قوةً، لكن الغرب لا يدرك ذلك. ووفقًا للوكاشينكو، ستؤدي العقوبات على روسيا إلى تراجع الصناعة في أوروبا.
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
لوكاشينكو: سيتم نشر نظام "أوريشنيك" في بيلاروسيا بحلول نهاية العام
1 يوليو, 17:23 GMT
وصرح لوكاشينكو بأن روسيا وبيلاروسيا لن تتراجعا عن خططهما لاستكمال العمل على نشر منظومة صواريخ "أوريشنيك" في الجمهورية هذا العام.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعًا غير رسمي في جزيرة فالام، اليوم الجمعة. ويذكر أن رئيسي روسيا وبيلاروسيا يزوران فالام معًا خلال الصيف منذ عدة سنوات. وقد زارا الجزيرة في يوليو/ تموز من عامي 2019 و2023 و2024.
الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يتواصلان بشكل دائم
بوتين ولوكاشينكو يناقشان القضايا الإقليمية والوضع الدولي
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