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بوتين ولوكاشينكو يناقشان القضايا الإقليمية والوضع الدولي
بوتين ولوكاشينكو يناقشان القضايا الإقليمية والوضع الدولي
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ناقشا خلاله القضايا الإقليمية والوضع الدولي. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T19:47+0000
2025-06-24T19:47+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو".وختم البيان: "اتفق فلاديمير بوتين، وألكسندر لوكاشينكو على مواصلة تبادل الآراء الودية خلال زيارة الرئيس الروسي إلى مينسك".وأجاب بيسكوف خلال مقابلة على سؤال عما إذا كانت مينسك قد أبلغت تفاصيل لقاء لوكاشينكو مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، قائلاً: "يتواصل بوتين ولوكاشينكو باستمرار وبشكل دائم. وقد تكون بينهما اتصالات هاتفية أيضًا، وسنوافيكم بها لاحقًا. وفي الأيام المقبلة، سيلتقيان شخصيًا".بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا نتائج متميزة في العلاقات التجارية والاقتصادية
https://sarabic.ae/20250624/الكرملين-بوتين-ولوكاشينكو-يتواصلان-بشكل-دائم-1102025235.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

بوتين ولوكاشينكو يناقشان القضايا الإقليمية والوضع الدولي

19:47 GMT 24.06.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ناقشا خلاله القضايا الإقليمية والوضع الدولي.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو".

وتابع البيان: "خلال المحادثة، نوقشت قضايا التحضير للاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك، كما نوقشت القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".

بوتين ولوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يتواصلان بشكل دائم
18:59 GMT
وختم البيان: "اتفق فلاديمير بوتين، وألكسندر لوكاشينكو على مواصلة تبادل الآراء الودية خلال زيارة الرئيس الروسي إلى مينسك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على اتصال مستمر، مشيرًا إلى أنهما سيلتقيان شخصيا في الأيام المقبلة.

وأجاب بيسكوف خلال مقابلة على سؤال عما إذا كانت مينسك قد أبلغت تفاصيل لقاء لوكاشينكو مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، قائلاً: "يتواصل بوتين ولوكاشينكو باستمرار وبشكل دائم. وقد تكون بينهما اتصالات هاتفية أيضًا، وسنوافيكم بها لاحقًا. وفي الأيام المقبلة، سيلتقيان شخصيًا".
بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا نتائج متميزة في العلاقات التجارية والاقتصادية
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