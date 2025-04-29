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بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا نتائج متميزة في العلاقات التجارية والاقتصادية

بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا نتائج متميزة في العلاقات التجارية والاقتصادية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وبيلاروسيا حققتا نتائج بارزة في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية. 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T15:22+0000

2025-04-29T15:22+0000

2025-04-29T15:22+0000

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وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية، حققنا نتائج باهرة، بصراحة، يتجاوز حجم التبادل التجاري 50 مليار دولار. ووفقًا لبياناتكم، ربما أكثر بقليل، أما بياناتنا، فتتراوح بين 50 و51 مليار دولار، ووفقًا للبيانات البيلاروسية، تتراوح بين 51 و51 مليار دولار". وفي وقت سابق، وضع بوتين ولوكاشينكو، أكاليل الزهور معًا على الشعلة الأبدية في قاعة المجد العسكري في مامايف كورغان. وشارك الرئيسان أيضًا في الجلسة العامة لمنتدى دولة الاتحاد "التراث العظيم - المستقبل المشترك".ووصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة فولغوغراد لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.بوتين: يوم النصر عيد مقدس بالنسبة لشعبنابوتين: تزوير التاريخ يؤدي إلى عواقب وخيمة

https://sarabic.ae/20250429/باحث-في-الشأن-الروسي-الأزمة-الأوكرانية-جعلت-العلاقة-بين-روسيا-وبيلاروسيا-تأخذ-بعدا-أمنيا-أكبر--1100012285.html

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