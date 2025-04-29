https://sarabic.ae/20250429/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-حققتا-نتائج-متميزة-في-العلاقات-التجارية-والاقتصادية--1100013619.html
بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا نتائج متميزة في العلاقات التجارية والاقتصادية
بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا نتائج متميزة في العلاقات التجارية والاقتصادية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وبيلاروسيا حققتا نتائج بارزة في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T15:22+0000
2025-04-29T15:22+0000
2025-04-29T15:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم
فلاديمير بوتين
ألكسندر لوكاشينكو
العالم
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099759982_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_9041bee88d1c9daa7026717e3255e187.jpg
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية، حققنا نتائج باهرة، بصراحة، يتجاوز حجم التبادل التجاري 50 مليار دولار. ووفقًا لبياناتكم، ربما أكثر بقليل، أما بياناتنا، فتتراوح بين 50 و51 مليار دولار، ووفقًا للبيانات البيلاروسية، تتراوح بين 51 و51 مليار دولار". وفي وقت سابق، وضع بوتين ولوكاشينكو، أكاليل الزهور معًا على الشعلة الأبدية في قاعة المجد العسكري في مامايف كورغان. وشارك الرئيسان أيضًا في الجلسة العامة لمنتدى دولة الاتحاد "التراث العظيم - المستقبل المشترك".ووصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة فولغوغراد لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.بوتين: يوم النصر عيد مقدس بالنسبة لشعبنابوتين: تزوير التاريخ يؤدي إلى عواقب وخيمة
https://sarabic.ae/20250429/باحث-في-الشأن-الروسي-الأزمة-الأوكرانية-جعلت-العلاقة-بين-روسيا-وبيلاروسيا-تأخذ-بعدا-أمنيا-أكبر--1100012285.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099759982_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_b1fed4feda6517df01326f4a0896f46b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا نتائج متميزة في العلاقات التجارية والاقتصادية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وبيلاروسيا حققتا نتائج بارزة في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية، حققنا نتائج باهرة، بصراحة، يتجاوز حجم التبادل التجاري 50 مليار دولار. ووفقًا لبياناتكم، ربما أكثر بقليل، أما بياناتنا، فتتراوح بين 50 و51 مليار دولار، ووفقًا للبيانات البيلاروسية، تتراوح بين 51 و51 مليار دولار".
وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا اتفقتا على توسيع فرص التعاون الصناعي، بما في ذلك في صناعة الطيران، وأضاف بوتين: "بالطبع، سنحتاج إلى مناقشة قضايا التعاون الصناعي. واتفقنا على أننا سنوسع هذا التعاون الصناعي، بما في ذلك من خلال العمل المشترك في مجال تصنيع الطائرات وصناعة الطيران".
وفي وقت سابق، وضع بوتين ولوكاشينكو،
أكاليل الزهور معًا على الشعلة الأبدية في قاعة المجد العسكري في مامايف كورغان. وشارك الرئيسان أيضًا في الجلسة العامة لمنتدى دولة الاتحاد "التراث العظيم - المستقبل المشترك".
ووصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة فولغوغراد لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.