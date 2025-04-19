https://sarabic.ae/20250419/بيلاروسيا-ترحب-بإعلان-بوتين-هدنة-عيد-الفصح-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1099710030.html
بيلاروسيا ترحب بإعلان بوتين هدنة عيد الفصح في منطقة العملية العسكرية الخاصة
بيلاروسيا ترحب بإعلان بوتين هدنة عيد الفصح في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
رحبت بيلاروسيا بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح، معربة عن أملها أن تتيح الهدنة فرصة... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T20:15+0000
2025-04-19T20:15+0000
2025-04-19T20:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وصرحت وزارة الخارجية البيلاروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "جمهورية بيلاروسيا ترحب بمبادرة الإعلان عن هدنة إنسانية في منطقة الصراع. نأمل أن تكون الهدنة خطوة باتجاه خفض تصعيد التوترات، وأن تسمح بالمضي نحو تسوية دبلوماسية".وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد - الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
https://sarabic.ae/20250419/تعليقاً-على-هدنة-الفصح-خبراء-لـسبوتنيك-الهدنة-تظهر-احترام-بوتين-للأديان--1099707832.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
بيلاروسيا ترحب بإعلان بوتين هدنة عيد الفصح في منطقة العملية العسكرية الخاصة
رحبت بيلاروسيا بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح، معربة عن أملها أن تتيح الهدنة فرصة لتسوية دبلوماسية للصراع في أوكرانيا.
وصرحت وزارة الخارجية البيلاروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "جمهورية بيلاروسيا ترحب بمبادرة الإعلان عن هدنة إنسانية في منطقة الصراع. نأمل أن تكون الهدنة خطوة باتجاه خفض تصعيد التوترات، وأن تسمح بالمضي نحو تسوية دبلوماسية".
وأكدت الخارجية البيلاروسية أن إعلان الهدنة يكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى رمزيتها عشية عيد الفصح.
وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد - الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية
خلال هذه الفترة".