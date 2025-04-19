تعليقاً على "هدنة الفصح".. خبراء لـ"سبوتنيك": الهدنة تظهر احترام بوتين للأديان
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف
© Sputnik . Mikhail Klimentyev/
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استبعد خبراء في الشأن الروسي أن تلتزم أوكرانيا بالهدنة، وأبدوا تخوفاً من أن يستهدفوا الكنائس خلال أداء طقوس عيد الفصح لإثارة غضب الجانب الروسي والرد على الاعتداءات في حال حصولها، وذلك تعليقاً على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدنة بمناسبة عيد الفصح، وذلك انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية.
ورأى الخبراء في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن إعلان الرئيس بوتين للهدنة ينطلق من جانب انساني بالدرجة الاولى ويظهر مدى احترامه للمناسبات الدينية، إضافة إلى أنه يظهر مدى قوة روسيا عسكرياً وسياسياً، مشددين على أن هذه الهدنة ستكشف نية أوكرانيا بشأن مفاوضات السلام.
وشدد الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية، الدكتور سعد خلف، أن هذه الهدنة تأتي من موقع القوة، موضحاً أنه بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس بوتين مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، تم استعراض قوة الموقف الروسي عسكريا وسياسيا قرر بوتين ومن جانب واحد الإعلان عن هدنة وقف إطلاق النار التي تستمر قرابة يوم ونصف، حيث إنها بدأت عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت وتنتهي منتصف ليلة الغد.
وعن أبعاد هذا الإعلان، أشار الدكتور خلف في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أنه ليس هذا هو الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار من قبل الجانب الروسي خلال فترة العملية العسكرية الخاصة، معدداً الرسائل جراء هذه الهدنة، أولها اللفتة الإنسانية من قبل الرئيس بوتين، والرسالة الثانية هي عبارة عن اختبار من الجانب الروسي للجانب الأوكراني لتبيان مدى صدق استعداد كييف للالتزام بمثل هذه الاتفاقات، إضافة إلى الاستعداد لمفاوضات السلام التي يدعو اليها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
ومن الرسائل أيضاً التي أراد الرئيس بوتين إيصالها من خلال هذا الإعلان بحسب الدكتور خلف، "هي إيصال رسالة إلى الداخل الروسي أنه يحاول إظهار أن هذه الهدنة هي رغبة روسية حقيقية للسلام واحترام للتقاليد الدينية خصوصا في سياق الاحتفال بعيد الفصح المجيد".
وعن مدى التزام أوكرانيا بهذه الهدنة، شكك ضيف "سبوتنيك" في التزام كييف بها، مبيناً أن الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي ليس له السيطرة الكاملة على العسكريين الأوكرانيين، ومن بينهم الألوية المتشددة التي لا تعترف بالعادات والتقاليد في فترة الأعياد الدينية.
من جهته، أشار الخبير في الشأن الروسي الدكتور رضوان قاسم، إلى أن هذا القرار يأتي بعد هدنة الاستهداف لقواعد الطاقة التي كان قد وعد بها الجانب الروسي للجانب الأمريكي على أن يلتزم الجانب الأوكراني بهذه الهدنة، إلا أن زيلينسكي لم يلتزم بها بل استمر بالتعدي على البنى التحتية واستهداف مراكز الطاقة في روسيا طوال الفترة الماضية، مبيناً أن في المقابل كان الجانب الروسي متمسكاً بالهدنة وكان صبوراً جداً ووفيا لما وعد به.
وتعليقاً على هدنة عيد الفصح، رأى الدكتور قاسم أن هذا الإعلان يظهر احترام الرئيس بوتين لقداسة عيد الفصح، معتبراً أنه من خلال هذه الهدنة يتضح إن كان لدى الجانب الأوكراني نية للذهاب الى عملية واحترام للقيم الدينية والإنسانية من خلال الالتزام بوقف إطلاق النار.
وشدد ضيف "سبوتنيك" على أن "الجانب الأوكراني لن يحترم هذه الهدنة ولا أي مناسبة دينية لأنه يريد إفشال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ويريد أيضاً استمرار الحرب ضد روسيا، إضافة إلى إرضاء بعض الدول الأوروبية التي تدعم زيلينسكي ظناً منهم أن باستطاعتهم هزيمة روسيا".
وأبدى الدكتور قاسم تخوفه من "استهداف الجيش الأوكراني للكنائس خلال الذهاب إلى الصلاة وممارسة طقوس عيد الفصح، بهدف إثارة غضب الجانب الروسي والرد على هذه الاعتداءات فيما لو حصلت".