https://sarabic.ae/20250419/تعليقاً-على-هدنة-الفصح-خبراء-لـسبوتنيك-الهدنة-تظهر-احترام-بوتين-للأديان--1099707832.html

تعليقاً على "هدنة الفصح".. خبراء لـ"سبوتنيك": الهدنة تظهر احترام بوتين للأديان

تعليقاً على "هدنة الفصح".. خبراء لـ"سبوتنيك": الهدنة تظهر احترام بوتين للأديان

سبوتنيك عربي

استبعد خبراء في الشأن الروسي أن تلتزم أوكرانيا بالهدنة، وأبدوا تخوفاً من أن يستهدفوا الكنائس خلال أداء طقوس عيد الفصح لإثارة غضب الجانب الروسي والرد على... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T18:31+0000

2025-04-19T18:31+0000

2025-04-19T18:31+0000

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ورأى الخبراء في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن إعلان الرئيس بوتين للهدنة ينطلق من جانب انساني بالدرجة الاولى ويظهر مدى احترامه للمناسبات الدينية، إضافة إلى أنه يظهر مدى قوة روسيا عسكرياً وسياسياً، مشددين على أن هذه الهدنة ستكشف نية أوكرانيا بشأن مفاوضات السلام.وشدد الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية، الدكتور سعد خلف، أن هذه الهدنة تأتي من موقع القوة، موضحاً أنه بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس بوتين مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، تم استعراض قوة الموقف الروسي عسكريا وسياسيا قرر بوتين ومن جانب واحد الإعلان عن هدنة وقف إطلاق النار التي تستمر قرابة يوم ونصف، حيث إنها بدأت عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت وتنتهي منتصف ليلة الغد.ومن الرسائل أيضاً التي أراد الرئيس بوتين إيصالها من خلال هذا الإعلان بحسب الدكتور خلف، "هي إيصال رسالة إلى الداخل الروسي أنه يحاول إظهار أن هذه الهدنة هي رغبة روسية حقيقية للسلام واحترام للتقاليد الدينية خصوصا في سياق الاحتفال بعيد الفصح المجيد".وعن مدى التزام أوكرانيا بهذه الهدنة، شكك ضيف "سبوتنيك" في التزام كييف بها، مبيناً أن الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي ليس له السيطرة الكاملة على العسكريين الأوكرانيين، ومن بينهم الألوية المتشددة التي لا تعترف بالعادات والتقاليد في فترة الأعياد الدينية.من جهته، أشار الخبير في الشأن الروسي الدكتور رضوان قاسم، إلى أن هذا القرار يأتي بعد هدنة الاستهداف لقواعد الطاقة التي كان قد وعد بها الجانب الروسي للجانب الأمريكي على أن يلتزم الجانب الأوكراني بهذه الهدنة، إلا أن زيلينسكي لم يلتزم بها بل استمر بالتعدي على البنى التحتية واستهداف مراكز الطاقة في روسيا طوال الفترة الماضية، مبيناً أن في المقابل كان الجانب الروسي متمسكاً بالهدنة وكان صبوراً جداً ووفيا لما وعد به.وشدد ضيف "سبوتنيك" على أن "الجانب الأوكراني لن يحترم هذه الهدنة ولا أي مناسبة دينية لأنه يريد إفشال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ويريد أيضاً استمرار الحرب ضد روسيا، إضافة إلى إرضاء بعض الدول الأوروبية التي تدعم زيلينسكي ظناً منهم أن باستطاعتهم هزيمة روسيا".وأبدى الدكتور قاسم تخوفه من "استهداف الجيش الأوكراني للكنائس خلال الذهاب إلى الصلاة وممارسة طقوس عيد الفصح، بهدف إثارة غضب الجانب الروسي والرد على هذه الاعتداءات فيما لو حصلت".

https://sarabic.ae/20250419/خبير-سياسي-إعلان-بوتين-للهدنة-يحمل-في-طياته-رسائل-سياسية-وعسكرية-متعددة-1099707300.html

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