تعليقاً على "هدنة الفصح".. خبراء لـ"سبوتنيك": الهدنة تظهر احترام بوتين للأديان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:17 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور المجموعات الفاشية الاوروبية بالقتال في صفوف النازيين
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250419/تعليقاً-على-هدنة-الفصح-خبراء-لـسبوتنيك-الهدنة-تظهر-احترام-بوتين-للأديان--1099707832.html
تعليقاً على "هدنة الفصح".. خبراء لـ"سبوتنيك": الهدنة تظهر احترام بوتين للأديان
تعليقاً على "هدنة الفصح".. خبراء لـ"سبوتنيك": الهدنة تظهر احترام بوتين للأديان
سبوتنيك عربي
استبعد خبراء في الشأن الروسي أن تلتزم أوكرانيا بالهدنة، وأبدوا تخوفاً من أن يستهدفوا الكنائس خلال أداء طقوس عيد الفصح لإثارة غضب الجانب الروسي والرد على... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T18:31+0000
2025-04-19T18:31+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097716285_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_952b0e6ac3c72c811ec8cf01eee9dfb3.jpg
ورأى الخبراء في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن إعلان الرئيس بوتين للهدنة ينطلق من جانب انساني بالدرجة الاولى ويظهر مدى احترامه للمناسبات الدينية، إضافة إلى أنه يظهر مدى قوة روسيا عسكرياً وسياسياً، مشددين على أن هذه الهدنة ستكشف نية أوكرانيا بشأن مفاوضات السلام.وشدد الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية، الدكتور سعد خلف، أن هذه الهدنة تأتي من موقع القوة، موضحاً أنه بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس بوتين مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، تم استعراض قوة الموقف الروسي عسكريا وسياسيا قرر بوتين ومن جانب واحد الإعلان عن هدنة وقف إطلاق النار التي تستمر قرابة يوم ونصف، حيث إنها بدأت عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت وتنتهي منتصف ليلة الغد.ومن الرسائل أيضاً التي أراد الرئيس بوتين إيصالها من خلال هذا الإعلان بحسب الدكتور خلف، "هي إيصال رسالة إلى الداخل الروسي أنه يحاول إظهار أن هذه الهدنة هي رغبة روسية حقيقية للسلام واحترام للتقاليد الدينية خصوصا في سياق الاحتفال بعيد الفصح المجيد".وعن مدى التزام أوكرانيا بهذه الهدنة، شكك ضيف "سبوتنيك" في التزام كييف بها، مبيناً أن الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي ليس له السيطرة الكاملة على العسكريين الأوكرانيين، ومن بينهم الألوية المتشددة التي لا تعترف بالعادات والتقاليد في فترة الأعياد الدينية.من جهته، أشار الخبير في الشأن الروسي الدكتور رضوان قاسم، إلى أن هذا القرار يأتي بعد هدنة الاستهداف لقواعد الطاقة التي كان قد وعد بها الجانب الروسي للجانب الأمريكي على أن يلتزم الجانب الأوكراني بهذه الهدنة، إلا أن زيلينسكي لم يلتزم بها بل استمر بالتعدي على البنى التحتية واستهداف مراكز الطاقة في روسيا طوال الفترة الماضية، مبيناً أن في المقابل كان الجانب الروسي متمسكاً بالهدنة وكان صبوراً جداً ووفيا لما وعد به.وشدد ضيف "سبوتنيك" على أن "الجانب الأوكراني لن يحترم هذه الهدنة ولا أي مناسبة دينية لأنه يريد إفشال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ويريد أيضاً استمرار الحرب ضد روسيا، إضافة إلى إرضاء بعض الدول الأوروبية التي تدعم زيلينسكي ظناً منهم أن باستطاعتهم هزيمة روسيا".وأبدى الدكتور قاسم تخوفه من "استهداف الجيش الأوكراني للكنائس خلال الذهاب إلى الصلاة وممارسة طقوس عيد الفصح، بهدف إثارة غضب الجانب الروسي والرد على هذه الاعتداءات فيما لو حصلت".
https://sarabic.ae/20250419/خبير-سياسي-إعلان-بوتين-للهدنة-يحمل-في-طياته-رسائل-سياسية-وعسكرية-متعددة-1099707300.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097716285_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_0c76ed48143dc8c2d6d642dfcadffc0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا

تعليقاً على "هدنة الفصح".. خبراء لـ"سبوتنيك": الهدنة تظهر احترام بوتين للأديان

18:31 GMT 19.04.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
استبعد خبراء في الشأن الروسي أن تلتزم أوكرانيا بالهدنة، وأبدوا تخوفاً من أن يستهدفوا الكنائس خلال أداء طقوس عيد الفصح لإثارة غضب الجانب الروسي والرد على الاعتداءات في حال حصولها، وذلك تعليقاً على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدنة بمناسبة عيد الفصح، وذلك انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية.
ورأى الخبراء في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن إعلان الرئيس بوتين للهدنة ينطلق من جانب انساني بالدرجة الاولى ويظهر مدى احترامه للمناسبات الدينية، إضافة إلى أنه يظهر مدى قوة روسيا عسكرياً وسياسياً، مشددين على أن هذه الهدنة ستكشف نية أوكرانيا بشأن مفاوضات السلام.
وشدد الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية، الدكتور سعد خلف، أن هذه الهدنة تأتي من موقع القوة، موضحاً أنه بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس بوتين مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، تم استعراض قوة الموقف الروسي عسكريا وسياسيا قرر بوتين ومن جانب واحد الإعلان عن هدنة وقف إطلاق النار التي تستمر قرابة يوم ونصف، حيث إنها بدأت عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت وتنتهي منتصف ليلة الغد.

وعن أبعاد هذا الإعلان، أشار الدكتور خلف في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أنه ليس هذا هو الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار من قبل الجانب الروسي خلال فترة العملية العسكرية الخاصة، معدداً الرسائل جراء هذه الهدنة، أولها اللفتة الإنسانية من قبل الرئيس بوتين، والرسالة الثانية هي عبارة عن اختبار من الجانب الروسي للجانب الأوكراني لتبيان مدى صدق استعداد كييف للالتزام بمثل هذه الاتفاقات، إضافة إلى الاستعداد لمفاوضات السلام التي يدعو اليها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

ومن الرسائل أيضاً التي أراد الرئيس بوتين إيصالها من خلال هذا الإعلان بحسب الدكتور خلف، "هي إيصال رسالة إلى الداخل الروسي أنه يحاول إظهار أن هذه الهدنة هي رغبة روسية حقيقية للسلام واحترام للتقاليد الدينية خصوصا في سياق الاحتفال بعيد الفصح المجيد".
وعن مدى التزام أوكرانيا بهذه الهدنة، شكك ضيف "سبوتنيك" في التزام كييف بها، مبيناً أن الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي ليس له السيطرة الكاملة على العسكريين الأوكرانيين، ومن بينهم الألوية المتشددة التي لا تعترف بالعادات والتقاليد في فترة الأعياد الدينية.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
خبير سياسي: إعلان بوتين للهدنة يحمل في طياته رسائل سياسية وعسكرية متعددة
17:41 GMT
من جهته، أشار الخبير في الشأن الروسي الدكتور رضوان قاسم، إلى أن هذا القرار يأتي بعد هدنة الاستهداف لقواعد الطاقة التي كان قد وعد بها الجانب الروسي للجانب الأمريكي على أن يلتزم الجانب الأوكراني بهذه الهدنة، إلا أن زيلينسكي لم يلتزم بها بل استمر بالتعدي على البنى التحتية واستهداف مراكز الطاقة في روسيا طوال الفترة الماضية، مبيناً أن في المقابل كان الجانب الروسي متمسكاً بالهدنة وكان صبوراً جداً ووفيا لما وعد به.

وتعليقاً على هدنة عيد الفصح، رأى الدكتور قاسم أن هذا الإعلان يظهر احترام الرئيس بوتين لقداسة عيد الفصح، معتبراً أنه من خلال هذه الهدنة يتضح إن كان لدى الجانب الأوكراني نية للذهاب الى عملية واحترام للقيم الدينية والإنسانية من خلال الالتزام بوقف إطلاق النار.

وشدد ضيف "سبوتنيك" على أن "الجانب الأوكراني لن يحترم هذه الهدنة ولا أي مناسبة دينية لأنه يريد إفشال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ويريد أيضاً استمرار الحرب ضد روسيا، إضافة إلى إرضاء بعض الدول الأوروبية التي تدعم زيلينسكي ظناً منهم أن باستطاعتهم هزيمة روسيا".
وأبدى الدكتور قاسم تخوفه من "استهداف الجيش الأوكراني للكنائس خلال الذهاب إلى الصلاة وممارسة طقوس عيد الفصح، بهدف إثارة غضب الجانب الروسي والرد على هذه الاعتداءات فيما لو حصلت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала