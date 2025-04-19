https://sarabic.ae/20250419/خبير-سياسي-إعلان-بوتين-للهدنة-يحمل-في-طياته-رسائل-سياسية-وعسكرية-متعددة-1099707300.html

خبير سياسي: إعلان بوتين للهدنة يحمل في طياته رسائل سياسية وعسكرية متعددة

خبير سياسي: إعلان بوتين للهدنة يحمل في طياته رسائل سياسية وعسكرية متعددة

سبوتنيك عربي

ذكر المحلل السياسي يوسف العلي لـ"سبوتنيك"، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن هدنة ليلة عيد الفصح يمثل خطوة استراتيجية تحمل في طياتها رسائل سياسية... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T17:41+0000

2025-04-19T17:41+0000

2025-04-19T17:41+0000

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وأوضح العلي أن الهدنة تؤكد امتلاك روسيا قرارًا سياسيًا وعسكريًا مستقلًا، يعكس سيطرة كاملة على مسرح العمليات، ويمنحها القدرة على اختيار توقيت التصعيد أو التهدئة وفقًا لمصالحها الوطنية، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية.وأضاف أن الرئيس بوتين، من خلال هذه الهدنة، أظهر التزام القيادة الروسية بالقيم الروحية والثقافية والإنسانية التقليدية للشعب الروسي، مشيرًا إلى أن احترام المناسبات الدينية يعكس استعداد موسكو لتقديم بوادر حسن نية في مواقف تحمل رمزية عالية.واعتبر أن قرار الهدنة في هذا التوقيت، المتزامن مع عيد الفصح، ليس مجرد بادرة رمزية، بل هو فعل سياسي مدروس يخدم المصالح الروسية داخليًا وخارجيًا، ويعكس قدرة موسكو على الجمع بين الحزم العسكري والمسؤولية الإنسانية والحضارية.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".

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