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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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خبير سياسي: إعلان بوتين للهدنة يحمل في طياته رسائل سياسية وعسكرية متعددة
خبير سياسي: إعلان بوتين للهدنة يحمل في طياته رسائل سياسية وعسكرية متعددة
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل السياسي يوسف العلي لـ"سبوتنيك"، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن هدنة ليلة عيد الفصح يمثل خطوة استراتيجية تحمل في طياتها رسائل سياسية... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T17:41+0000
2025-04-19T17:41+0000
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وأوضح العلي أن الهدنة تؤكد امتلاك روسيا قرارًا سياسيًا وعسكريًا مستقلًا، يعكس سيطرة كاملة على مسرح العمليات، ويمنحها القدرة على اختيار توقيت التصعيد أو التهدئة وفقًا لمصالحها الوطنية، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية.وأضاف أن الرئيس بوتين، من خلال هذه الهدنة، أظهر التزام القيادة الروسية بالقيم الروحية والثقافية والإنسانية التقليدية للشعب الروسي، مشيرًا إلى أن احترام المناسبات الدينية يعكس استعداد موسكو لتقديم بوادر حسن نية في مواقف تحمل رمزية عالية.واعتبر أن قرار الهدنة في هذا التوقيت، المتزامن مع عيد الفصح، ليس مجرد بادرة رمزية، بل هو فعل سياسي مدروس يخدم المصالح الروسية داخليًا وخارجيًا، ويعكس قدرة موسكو على الجمع بين الحزم العسكري والمسؤولية الإنسانية والحضارية.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
https://sarabic.ae/20250419/خبير-إيراني-يحدد-ناحيتين-هامتين-في-وقف-إطلاق-النار-الذي-أعلن-عنه-بوتين---1099705381.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا

خبير سياسي: إعلان بوتين للهدنة يحمل في طياته رسائل سياسية وعسكرية متعددة

17:41 GMT 19.04.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik . POOL
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ذكر المحلل السياسي يوسف العلي لـ"سبوتنيك"، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن هدنة ليلة عيد الفصح يمثل خطوة استراتيجية تحمل في طياتها رسائل سياسية وعسكرية متعددة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس توازنًا في الميدان وبُعدًا إنسانيًا للدولة الروسية.
وأوضح العلي أن الهدنة تؤكد امتلاك روسيا قرارًا سياسيًا وعسكريًا مستقلًا، يعكس سيطرة كاملة على مسرح العمليات، ويمنحها القدرة على اختيار توقيت التصعيد أو التهدئة وفقًا لمصالحها الوطنية، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية.
وأضاف أن الرئيس بوتين، من خلال هذه الهدنة، أظهر التزام القيادة الروسية بالقيم الروحية والثقافية والإنسانية التقليدية للشعب الروسي، مشيرًا إلى أن احترام المناسبات الدينية يعكس استعداد موسكو لتقديم بوادر حسن نية في مواقف تحمل رمزية عالية.
وأكد العلي أن القيادة الروسية قادرة على فرض إيقاع العمليات العسكرية دون أي تراجع سياسي أو ميداني، مع الحفاظ على زمام المبادرة على الأرض، مما يعكس تفوقًا ميدانيًا واضحًا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
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واعتبر أن قرار الهدنة في هذا التوقيت، المتزامن مع عيد الفصح، ليس مجرد بادرة رمزية، بل هو فعل سياسي مدروس يخدم المصالح الروسية داخليًا وخارجيًا، ويعكس قدرة موسكو على الجمع بين الحزم العسكري والمسؤولية الإنسانية والحضارية.
وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
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