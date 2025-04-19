https://sarabic.ae/20250419/خبير-إيراني-يحدد-ناحيتين-هامتين-في-وقف-إطلاق-النار-الذي-أعلن-عنه-بوتين---1099705381.html

خبير إيراني يحدد ناحيتين هامتين في وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بوتين

خبير إيراني يحدد ناحيتين هامتين في وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بوتين

سبوتنيك عربي

ذكر الخبير الإيراني، روح الله مدبر، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، بشأن تطبيق وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفصح، مهم من عدة وجهات نظر. 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T16:27+0000

2025-04-19T16:27+0000

2025-04-19T16:27+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

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وأوضح الخبير الإيراني لـ"سبوتنيك"، أهمية قرار الرئيس بوتين في وقف إطلاق النار عبر محورين أساسيين، وهما:"أولاً، أن احترام الكرملين للطقوس الدينية المهمة في هذا اليوم، والتي هي خاصة بالمسيحية، يدل على أن الحكومة الروسية تضع دائماً المبادئ الإنسانية الأساسية والجوانب الخاصة في المقام الأول. روسيا تتصرف كمدافع عن المثل والقيم المسيحية، وفي العام الماضي، وبناء على أوامر السيد بوتين أيضًا، تم إعلان هدنة مؤقتة للاحتفال بطقوس هذا اليوم المهم بالنسبة للمسيحيين، لكن القوات النازية الجديدة التابعة لنظام كييف لم تلتزم بهذه الهدنة، بل على العكس من ذلك، نفذت خلال هذه الفترة المهمة هجمات مباشرة وواسعة النطاق، بما في ذلك ضد الكنائس".وأوضح: "على مدى الأيام الثلاثين الماضية، شهدنا قيام القوات النازية الجديدة التابعة لنظام كييف، تحت القيادة البريطانية، بانتهاك وقف إطلاق النار مئات المرات، وهاجمت البنية التحتية الروسية للطاقة والمناطق السكنية في بيلغورود ومناطق أخرى. اليوم، هذا اختبار آخر يثبت للعالم مرة أخرى أن روسيا تسعى إلى السلام وتحترم القيم والتقاليد وتحمي حقوق الإنسان، في حين تستغل القوى النازية الجديدة في نظام كييف كل فرصة لتعطيل السلام وارتكاب الجرائم"، وفقا للخبير.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".

https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يوجه-ببدء-دنة-عيد-الفصح-ووقف-جميع-العمليات-العسكرية--1099701752.html

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