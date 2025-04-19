https://sarabic.ae/20250419/خبير-إيراني-يحدد-ناحيتين-هامتين-في-وقف-إطلاق-النار-الذي-أعلن-عنه-بوتين---1099705381.html
خبير إيراني يحدد ناحيتين هامتين في وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بوتين
خبير إيراني يحدد ناحيتين هامتين في وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بوتين
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير الإيراني، روح الله مدبر، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، بشأن تطبيق وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفصح، مهم من عدة وجهات نظر. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T16:27+0000
2025-04-19T16:27+0000
2025-04-19T16:27+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأوضح الخبير الإيراني لـ"سبوتنيك"، أهمية قرار الرئيس بوتين في وقف إطلاق النار عبر محورين أساسيين، وهما:"أولاً، أن احترام الكرملين للطقوس الدينية المهمة في هذا اليوم، والتي هي خاصة بالمسيحية، يدل على أن الحكومة الروسية تضع دائماً المبادئ الإنسانية الأساسية والجوانب الخاصة في المقام الأول. روسيا تتصرف كمدافع عن المثل والقيم المسيحية، وفي العام الماضي، وبناء على أوامر السيد بوتين أيضًا، تم إعلان هدنة مؤقتة للاحتفال بطقوس هذا اليوم المهم بالنسبة للمسيحيين، لكن القوات النازية الجديدة التابعة لنظام كييف لم تلتزم بهذه الهدنة، بل على العكس من ذلك، نفذت خلال هذه الفترة المهمة هجمات مباشرة وواسعة النطاق، بما في ذلك ضد الكنائس".وأوضح: "على مدى الأيام الثلاثين الماضية، شهدنا قيام القوات النازية الجديدة التابعة لنظام كييف، تحت القيادة البريطانية، بانتهاك وقف إطلاق النار مئات المرات، وهاجمت البنية التحتية الروسية للطاقة والمناطق السكنية في بيلغورود ومناطق أخرى. اليوم، هذا اختبار آخر يثبت للعالم مرة أخرى أن روسيا تسعى إلى السلام وتحترم القيم والتقاليد وتحمي حقوق الإنسان، في حين تستغل القوى النازية الجديدة في نظام كييف كل فرصة لتعطيل السلام وارتكاب الجرائم"، وفقا للخبير.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يوجه-ببدء-دنة-عيد-الفصح-ووقف-جميع-العمليات-العسكرية--1099701752.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير إيراني يحدد ناحيتين هامتين في وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بوتين
حصري
ذكر الخبير الإيراني، روح الله مدبر، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، بشأن تطبيق وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفصح، مهم من عدة وجهات نظر.
وأوضح الخبير الإيراني لـ"سبوتنيك"، أهمية قرار الرئيس بوتين في وقف إطلاق النار عبر محورين أساسيين، وهما:
"أولاً، أن احترام الكرملين للطقوس الدينية المهمة في هذا اليوم، والتي هي خاصة بالمسيحية، يدل على أن الحكومة الروسية تضع دائماً المبادئ الإنسانية الأساسية والجوانب الخاصة في المقام الأول. روسيا تتصرف كمدافع عن المثل والقيم المسيحية، وفي العام الماضي، وبناء على أوامر السيد بوتين أيضًا، تم إعلان هدنة مؤقتة للاحتفال بطقوس هذا اليوم المهم بالنسبة للمسيحيين، لكن القوات النازية الجديدة التابعة لنظام كييف لم تلتزم بهذه الهدنة، بل على العكس من ذلك، نفذت خلال هذه الفترة المهمة هجمات مباشرة وواسعة النطاق، بما في ذلك ضد الكنائس".
و"ثانياً، هذا يثبت مرة أخرى أن الحكومة الروسية هي المبادرة والداعمة للسلام، وفي الأيام الأخيرة، أعرب ترامب عن قلقه إزاء الإجراءات التي تنتهك الاتفاقيات وحذر نظام كييف من أنه سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا إذا لم تلتزم قوات النازية الجديدة التابعة للنظام بهدنة عيد الفصح المعلنة واستمرت في جرائم الحرب وتدنيس الكنائس. وهذا يؤكد مرة أخرى أن نظام كييف النازي الجديد ليس معاديا للدين فحسب، ويحارب المسيحية وأماكنها المقدسة، بل هو أيضا معادٍ للسلام، لأنه لا يلتزم بأي اتفاقيات وقف إطلاق النار".
وأوضح: "على مدى الأيام الثلاثين الماضية، شهدنا قيام القوات النازية الجديدة التابعة لنظام كييف، تحت القيادة البريطانية، بانتهاك وقف إطلاق النار مئات المرات، وهاجمت البنية التحتية الروسية للطاقة والمناطق السكنية في بيلغورود ومناطق أخرى. اليوم، هذا اختبار آخر يثبت للعالم مرة أخرى أن روسيا تسعى إلى السلام وتحترم القيم والتقاليد وتحمي حقوق الإنسان، في حين تستغل القوى النازية الجديدة في نظام كييف كل فرصة لتعطيل السلام وارتكاب الجرائم"، وفقا للخبير.
وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية
خلال هذه الفترة".