https://sarabic.ae/20250429/باحث-في-الشأن-الروسي-الأزمة-الأوكرانية-جعلت-العلاقة-بين-روسيا-وبيلاروسيا-تأخذ-بعدا-أمنيا-أكبر--1100012285.html
باحث في الشأن الروسي: الأزمة الأوكرانية جعلت العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا تأخذ بعدا أمنيا أكبر
باحث في الشأن الروسي: الأزمة الأوكرانية جعلت العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا تأخذ بعدا أمنيا أكبر
سبوتنيك عربي
تحدّث الباحث في الشأن الروسي، موسى العملة، عن العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا، مؤكدا أن هناك "شبه اتحاد بين روسيا وبيلاروسيا في عدة جوانب اقتصادية وأمنية وعسكرية،... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T14:04+0000
2025-04-29T14:04+0000
2025-04-29T14:04+0000
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وقال العملة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "خلال فترة الصراع الأوروبي والأزمة الأوكرانية أخذت العلاقة بعدا أمنيا أكبر"، مؤكداً أن "العلاقة العلاقة تكاملية"، وأضاف: "بيلاروسيا تعتمد على الطاقة الروسية وتأخذ بأسعار مخفضة ومدعومة بناء على اتفاق دولة الاتحاد، بالمقابل روسيا تستفيد من العلاقة مع بيلاروسيا باعتبارها دولة محايدة لدول أوروبا الشرقية سابقا".ورأى العملة أن "دور بيلاروسيا كموقع محايد أو منطقة عازلة بين الجهتين سيكون له أدوار اقتصادية متقدمة من موضوع نقل الطاقة والغاز والنفط وغيره، إضافة الى أن بيلاروسيا منطقة عبور للتجارة بين روسيا والتكتل الأوروبي". وأوضح أن "العالم اليوم متعدد الأقطاب لا يقوم على أدوار محددة لجهة او جهتين"، قائلا: "رأينا نتائج الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الديمقراطية الشعبية في كورسك، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران في المفاوضات حول الملف النووي".وختم ضيف "سبوتنيك" قائلا: "الغرب حارب و يحارب أي أدوار روسية بالجغرافيا الأوروبية أو حتى على مستوى العالم"، مضيفاً: "أوراق الغرب أصبحت محدودة وضئيلة جدا خاصة بعد الضغط الأمريكي الذي يمارس على الاتحاد الأوروبي بما يخص العلاقة مع روسيا، لأن الأمريكيين ودول الاتحاد الاأوروبي، اليوم، يدركون أن روسيا دولة لا يمكن تجاهلها".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الأزمة الأوكرانية, أخبار بيلاروسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار الأزمة الأوكرانية, أخبار بيلاروسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في الشأن الروسي: الأزمة الأوكرانية جعلت العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا تأخذ بعدا أمنيا أكبر
حصري
تحدّث الباحث في الشأن الروسي، موسى العملة، عن العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا، مؤكدا أن هناك "شبه اتحاد بين روسيا وبيلاروسيا في عدة جوانب اقتصادية وأمنية وعسكرية، وهما بمثابة دولتين ضمن دولة واحدة باستثناء الجوانب القانونية والتشريعية والبرلمانية".
وقال العملة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "خلال فترة الصراع الأوروبي والأزمة الأوكرانية أخذت العلاقة بعدا أمنيا أكبر"، مؤكداً أن "العلاقة العلاقة تكاملية"، وأضاف: "بيلاروسيا
تعتمد على الطاقة الروسية وتأخذ بأسعار مخفضة ومدعومة بناء على اتفاق دولة الاتحاد، بالمقابل روسيا تستفيد من العلاقة مع بيلاروسيا باعتبارها دولة محايدة لدول أوروبا الشرقية سابقا".
وأوضح أن "روسيا كانت حاسمة منذ اللحظة الأولى التي تم التلويح أو التهديد بموضوع بيلاروسيا من جهة حلف الناتو ونشرت السلاح النووي، معلنة أن أي اعتداء على بيلاروسيا يعتبر اعتداء على روسيا مباشرة".
ورأى العملة أن "دور بيلاروسيا كموقع محايد أو منطقة عازلة بين الجهتين سيكون له أدوار اقتصادية متقدمة من موضوع نقل الطاقة والغاز والنفط وغيره، إضافة الى أن بيلاروسيا منطقة عبور للتجارة
بين روسيا والتكتل الأوروبي".
وأوضح أن "العالم اليوم متعدد الأقطاب لا يقوم على أدوار محددة لجهة او جهتين"، قائلا: "رأينا نتائج الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الديمقراطية الشعبية في كورسك، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران في المفاوضات حول الملف النووي".
كما أشار الباحث في الشأن الروسي، إلى أن "روسيا في ظل هذا الواقع الاقتصادي قادرة على التحكم بموضوع الطاقة وأسعارها بنتيجة تحالفات أوبك، واوبك بلاس مع الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط"، معتبرا أن ذلك "قد يمثل شراكات استراتيجية جديدة مع دول الخليج العربي بالتحديد".
وختم ضيف "سبوتنيك" قائلا: "الغرب حارب و يحارب أي أدوار روسية بالجغرافيا الأوروبية أو حتى على مستوى العالم"، مضيفاً: "أوراق الغرب أصبحت محدودة وضئيلة جدا خاصة بعد الضغط الأمريكي الذي يمارس على الاتحاد الأوروبي بما يخص العلاقة مع روسيا
، لأن الأمريكيين ودول الاتحاد الاأوروبي، اليوم، يدركون أن روسيا دولة لا يمكن تجاهلها".