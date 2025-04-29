https://sarabic.ae/20250429/باحث-في-الشأن-الروسي-الأزمة-الأوكرانية-جعلت-العلاقة-بين-روسيا-وبيلاروسيا-تأخذ-بعدا-أمنيا-أكبر--1100012285.html

باحث في الشأن الروسي: الأزمة الأوكرانية جعلت العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا تأخذ بعدا أمنيا أكبر

باحث في الشأن الروسي: الأزمة الأوكرانية جعلت العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا تأخذ بعدا أمنيا أكبر

سبوتنيك عربي

تحدّث الباحث في الشأن الروسي، موسى العملة، عن العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا، مؤكدا أن هناك "شبه اتحاد بين روسيا وبيلاروسيا في عدة جوانب اقتصادية وأمنية وعسكرية،... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T14:04+0000

2025-04-29T14:04+0000

2025-04-29T14:04+0000

روسيا

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وقال العملة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "خلال فترة الصراع الأوروبي والأزمة الأوكرانية أخذت العلاقة بعدا أمنيا أكبر"، مؤكداً أن "العلاقة العلاقة تكاملية"، وأضاف: "بيلاروسيا تعتمد على الطاقة الروسية وتأخذ بأسعار مخفضة ومدعومة بناء على اتفاق دولة الاتحاد، بالمقابل روسيا تستفيد من العلاقة مع بيلاروسيا باعتبارها دولة محايدة لدول أوروبا الشرقية سابقا".ورأى العملة أن "دور بيلاروسيا كموقع محايد أو منطقة عازلة بين الجهتين سيكون له أدوار اقتصادية متقدمة من موضوع نقل الطاقة والغاز والنفط وغيره، إضافة الى أن بيلاروسيا منطقة عبور للتجارة بين روسيا والتكتل الأوروبي". وأوضح أن "العالم اليوم متعدد الأقطاب لا يقوم على أدوار محددة لجهة او جهتين"، قائلا: "رأينا نتائج الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الديمقراطية الشعبية في كورسك، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران في المفاوضات حول الملف النووي".وختم ضيف "سبوتنيك" قائلا: "الغرب حارب و يحارب أي أدوار روسية بالجغرافيا الأوروبية أو حتى على مستوى العالم"، مضيفاً: "أوراق الغرب أصبحت محدودة وضئيلة جدا خاصة بعد الضغط الأمريكي الذي يمارس على الاتحاد الأوروبي بما يخص العلاقة مع روسيا، لأن الأمريكيين ودول الاتحاد الاأوروبي، اليوم، يدركون أن روسيا دولة لا يمكن تجاهلها".

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