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خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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عرب بوينت بودكاست
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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بوتين يشكر لوكاشينكو على ضبط متفجرات في بيلاروسيا كانت بطريقها إلى روسيا
بوتين يشكر لوكاشينكو على ضبط متفجرات في بيلاروسيا كانت بطريقها إلى روسيا
سبوتنيك عربي
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عبر الهاتف، على احتجاز الجمارك البيلاروسية، عند الحدود البولندية البيلاروسية، شحنة كبيرة... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأفاد المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا بأن الرئيسين ناقشا التدريبات المشتركة المقبلة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية "زاباد-2025" والوضع في منطقة العمليات الخاصة.وتابع البيان: "ناقش الرئيسان الاجتماعات المقبلة، بما في ذلك الاجتماعات المقررة نهاية أبريل/نيسان في فولغوغراد، واتفقا على مناقشة قضايا التعاون الراهنة بالتفصيل، وتبادل الآراء حول مجموعة واسعة من المواضيع بشكل عام خلال الاجتماع".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تهنئة لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة "يوم الوحدة"، أن الدولتين ستواصلان بناء علاقات تحالفية ذات منفعة متبادلة لصالح الأمن والاستقرار.
https://sarabic.ae/20250402/بوتين-سنواصل-بناء-علاقات-متبادلة-المنفعة-مع-بيلاروسيا-لصالح-الأمن-والاستقرار-1099167044.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار العالم الآن

بوتين يشكر لوكاشينكو على ضبط متفجرات في بيلاروسيا كانت بطريقها إلى روسيا

17:26 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 18:05 GMT 07.04.2025)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع "بريكس بلس"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بريكس بلس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
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شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عبر الهاتف، على احتجاز الجمارك البيلاروسية، عند الحدود البولندية البيلاروسية، شحنة كبيرة من المتفجرات كانت في طريقها إلى روسيا.
وأفاد المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا بأن الرئيسين ناقشا التدريبات المشتركة المقبلة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية "زاباد-2025" والوضع في منطقة العمليات الخاصة.

وجاء في البيان: "في المحادثة، ناقش ألكسندر لوكاشينكو، وفلاديمير بوتين التدريبات البيلاروسية الروسية المقبلة (في سبتمبر/أيلول على أراضي بيلاروسيا) "زاباد-2025" وتطرقا بإيجاز إلى الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
بوتين: سنواصل بناء علاقات متبادلة المنفعة مع بيلاروسيا لصالح الأمن والاستقرار
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وتابع البيان: "ناقش الرئيسان الاجتماعات المقبلة، بما في ذلك الاجتماعات المقررة نهاية أبريل/نيسان في فولغوغراد، واتفقا على مناقشة قضايا التعاون الراهنة بالتفصيل، وتبادل الآراء حول مجموعة واسعة من المواضيع بشكل عام خلال الاجتماع".

وفي السياق ذاته، نشرت قناة تلغرام "بول بيرفوفو" عن مصدر مقرب من الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروسيا: "أُجريت محادثة هاتفية بين رئيسي بيلاروسيا وروسيا هذا المساء. اتصل الرئيس فلاديمير بوتين، بالرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وشكره على ضبط أكبر كمية من شحنة المتفجرات شديدة الخطورة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تهنئة لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة "يوم الوحدة"، أن الدولتين ستواصلان بناء علاقات تحالفية ذات منفعة متبادلة لصالح الأمن والاستقرار.
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