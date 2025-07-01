لوكاشينكو ينقل موقف روسيا بشأن أوكرانيا إلى المبعوث الأمريكي
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool/
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صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، بأنه خلال المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوغ، نقل إلى الجانب الأمريكي موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
ووفقا لوكالة "بيلتا" البيلاروسية، قال لوكاشينكو، عقب الجزء الرسمي من خطابه في اجتماع احتفالي بمناسبة عيد الاستقلال: "الأمريكيون يتحدثون كثيرًا اليوم عن هدنة، على الأقل جوا. لقد ناقشت في وقت سابق، هذه المسألة مع فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي)، وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها. بوتين يقول بشكل صحيح "نحن مؤيدون، لا نعارض، ولا نريد أن تصيب مدننا صواريخ أمريكية وبريطانية وفرنسية وألمانية'"، مشيرًا إلى الهجمات المستمرة بالطائرات المسيرة.
وتابع الرئيس البيلاروسي: "لدى الرئيس فلاديمير بوتين، مطلب واضح في هذا الشأن وهو "فليطلبوا (في الغرب) من مرؤوسهم زيلينسكي، عدم مهاجمة روسيا، وحينها سنوافق"، لقد نقلت هذا الموقف للأمريكيين".
وأردف لوكاشينكو، قائلا: "قلت، ما السيئ في هذا؟ فقال (المبعوث الأمريكي)، سنعمل في هذا الاتجاه. إذن اعملوا. ستكون هذه خطوة أولى جيدة نحو إنهاء هذه الحرب بين الأخوة. لكنني لا أعتقد أنهم يريدون إنهاء هذه الحرب".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على اتصال مستمر.
وأجاب بيسكوف، خلال مقابلة على سؤال عما إذا كانت مينسك قد أبلغت عن تفاصيل لقاء لوكاشينكو مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، قائلاً: "يتواصل بوتين ولوكاشينكو باستمرار وبشكل دائم".
وتحتفل بيلاروسيا بذكرى عيد الاستقلال يوم 3 يوليو/ تموز الجاري، وهو يوم تحرير مينسك من الاحتلال الألماني على يد الجيش الأحمر عام 1944، خلال الحرب الوطنية العظمى. ويعد يوم الاستقلال العيد الرئيسي في البلاد.