https://sarabic.ae/20250801/بوتين-يعلن-بدء-الإنتاج-التسلسلي-لصواريخ-أوريشنيك-وموعد-نشرها-في-بيلاروسيا-1103270938.html
بوتين يعلن بدء الإنتاج التسلسلي لصواريخ "أوريشنيك" وموعد نشرها في بيلاروسيا
بوتين يعلن بدء الإنتاج التسلسلي لصواريخ "أوريشنيك" وموعد نشرها في بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بدء الإنتاج التسلسلي لنظام صواريخ "أوريشنيك" في روسيا. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T12:10+0000
2025-08-01T12:10+0000
2025-08-01T12:59+0000
روسيا
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وقال بوتين للصحفيين، في جزيرة فالام، حيث يعقد مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا غير رسمي: "لقد أنتجنا أول نظام صاروخي من طراز "أوريشنيك" تسلسليا، وتم تسليمه للقوات المسلحة، والآن أصبح قيد التشغيل".وتحدث بوتين، عن تسليم نظام صواريخ "أوريشنيك" إلى بيلاروسيا، وقال إن "كل شيء يسير وفقًا للخطة".وقال للصحفيين: "الجيش... في عجلة من أمره، فقد أراد نشر هذا النظام، في المواقع البيلاروسية، في مكان ما العام المقبل، لقد قال فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) ذلك بشكل صحيح، يجب أن ننتهي هذا العام من عمليات البناء والإنشاء وما إلى ذلك، لن نتراجع عن هذا".في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن بوتين أن أحدث صاروخ متوسط المدى، من طراز "أوريشنيك"، قد تم اختباره بنجاح، في أوكرانيا ردا على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، حيث شنت روسيا هجوما مشتركا على مجمع عسكري صناعي أوكراني.بوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسي
https://sarabic.ae/20250701/لوكاشينكو-سيتم-نشر-نظام-أوريشنيك-في-بيلاروسيا-بحلول-نهاية-العام-1102260814.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
بوتين يعلن بدء الإنتاج التسلسلي لصواريخ "أوريشنيك" وموعد نشرها في بيلاروسيا
12:10 GMT 01.08.2025 (تم التحديث: 12:59 GMT 01.08.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بدء الإنتاج التسلسلي لنظام صواريخ "أوريشنيك" في روسيا.
وقال بوتين للصحفيين، في جزيرة فالام، حيث يعقد مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا غير رسمي: "لقد أنتجنا أول نظام صاروخي من طراز "أوريشنيك" تسلسليا، وتم تسليمه للقوات المسلحة، والآن أصبح قيد التشغيل".
وتحدث بوتين، عن تسليم نظام صواريخ "أوريشنيك" إلى بيلاروسيا، وقال إن "كل شيء يسير وفقًا للخطة".
وصرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن روسيا وبيلاروسيا لن تتراجعا عن خططهما لاستكمال العمل على نشر منظومة صواريخ "أوريشنيك" في بلاده هذا العام.
وقال للصحفيين: "الجيش... في عجلة من أمره، فقد أراد نشر هذا النظام، في المواقع البيلاروسية، في مكان ما العام المقبل، لقد قال فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) ذلك بشكل صحيح، يجب أن ننتهي هذا العام من عمليات البناء والإنشاء وما إلى ذلك، لن نتراجع عن هذا".
في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن بوتين أن أحدث صاروخ متوسط المدى، من طراز "أوريشنيك"، قد تم اختباره بنجاح، في أوكرانيا ردا على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، حيث شنت روسيا هجوما مشتركا على مجمع عسكري صناعي أوكراني.