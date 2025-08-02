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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250802/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ألكسندرو-كالينوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103293713.html
القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة "ألكساندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T09:18+0000
2025-08-02T10:02+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة: نتيجة للعمليات الحاسمة حررت قوات تجمع "يوغ"، بلدة ألكسندرو-كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحرير بلدة جديدة، والقضاء على نحو 1250 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ونجحت قوات مجموعة "الغرب" الروسية في "اتخاذ مواقع وخطوط أكثر فائدة... وبلغت خسائر العدو أكثر من 230 عسكريا، وتمكن تجمع قوات "الجنوب"، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحرير بلدة ألكسندرو كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 150 عسكريا أوكرانيا وعدد من المعدات العسكرية".وأشار التقرير إلى أن وحدات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 410 عسكريين.وأوضح التقرير أن قوات مجموعة "الشرق" واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 205 عسكريين.وأضافت الدفاع أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية قضت على نحو 80 عسكريا أوكرانيا.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي، وفقا للبيان، "قنبلة جوية موجهة بالإضافة لـ338 طائرة أوكرانية مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250802/بيلاؤوسوف-في-سياق-التهديدات-تعتبر-زيادة-قدرات-القوات-المجوقلة-أولوية-لتطوير-القوات-الروسية-1103292803.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:18 GMT 02.08.2025 (تم التحديث: 10:02 GMT 02.08.2025)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة "ألكساندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة: نتيجة للعمليات الحاسمة حررت قوات تجمع "يوغ"، بلدة ألكسندرو-كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحرير بلدة جديدة، والقضاء على نحو 1250 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول نتائج العمليات، اليوم السبت، أن "وحدات من تجمع قوات "الشمال" ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 175 عسكريًا".

ونجحت قوات مجموعة "الغرب" الروسية في "اتخاذ مواقع وخطوط أكثر فائدة... وبلغت خسائر العدو أكثر من 230 عسكريا، وتمكن تجمع قوات "الجنوب"، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحرير بلدة ألكسندرو كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 150 عسكريا أوكرانيا وعدد من المعدات العسكرية".
وأشار التقرير إلى أن وحدات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 410 عسكريين.
وأوضح التقرير أن قوات مجموعة "الشرق" واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 205 عسكريين.
المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: زيادة قدرات القوات "المجوقلة" تعتبر أولوية لتطوير الجيش الروسي في مواجهة التهديدات
08:14 GMT
وأضافت الدفاع أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية قضت على نحو 80 عسكريا أوكرانيا.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي، وفقا للبيان، "قنبلة جوية موجهة بالإضافة لـ338 طائرة أوكرانية مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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