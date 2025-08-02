https://sarabic.ae/20250802/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ألكسندرو-كالينوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103293713.html

القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة "ألكساندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T09:18+0000

2025-08-02T09:18+0000

2025-08-02T10:02+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة: نتيجة للعمليات الحاسمة حررت قوات تجمع "يوغ"، بلدة ألكسندرو-كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحرير بلدة جديدة، والقضاء على نحو 1250 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ونجحت قوات مجموعة "الغرب" الروسية في "اتخاذ مواقع وخطوط أكثر فائدة... وبلغت خسائر العدو أكثر من 230 عسكريا، وتمكن تجمع قوات "الجنوب"، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحرير بلدة ألكسندرو كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 150 عسكريا أوكرانيا وعدد من المعدات العسكرية".وأشار التقرير إلى أن وحدات مجموعة "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 410 عسكريين.وأوضح التقرير أن قوات مجموعة "الشرق" واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 205 عسكريين.وأضافت الدفاع أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية قضت على نحو 80 عسكريا أوكرانيا.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي، وفقا للبيان، "قنبلة جوية موجهة بالإضافة لـ338 طائرة أوكرانية مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, رصد عسكري