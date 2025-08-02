https://sarabic.ae/20250802/بيلاؤوسوف-في-سياق-التهديدات-تعتبر-زيادة-قدرات-القوات-المجوقلة-أولوية-لتطوير-القوات-الروسية-1103292803.html

بيلاؤوسوف: زيادة قدرات القوات "المجوقلة" تعتبر أولوية لتطوير الجيش الروسي في مواجهة التهديدات

بيلاؤوسوف: زيادة قدرات القوات "المجوقلة" تعتبر أولوية لتطوير الجيش الروسي في مواجهة التهديدات

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم السبت، أن زيادة القدرة القتالية للقوات المحمولة جوا تبقى أحد الاتجاهات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T08:14+0000

2025-08-02T08:14+0000

2025-08-02T08:31+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "المستوى الرفيع من التدريب، والإتقان الماهر لوسائل القتال الحديثة، والخبرة القتالية الواسعة للمظليين، تُمكّنهم من حل أعقد وأهم المهام بفعالية، وتظل سنداً موثوقاً للقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية".وأضاف أنه "في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة، تظل زيادة القدرات القتالية للقوات المحمولة جوا، كأداة فعّالة لحماية مصالح روسيا وضمان أمنها، أحد المجالات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية".واستذكر بيلاؤوسوف ذكرى تأسيس القوات المحمولة جواً في الثاني من أغسطس/ آب عام 1930، عندما أنجزت مفرزة مظلية، خلال مناورات منطقة موسكو العسكرية، مهمة الإنزال في خلفية عدو افتراضي والقضاء عليه.وأشاد الوزير بالمستوى الرفيع من التدريب، والإتقان الماهر لوسائل القتال الحديثة، والخبرة القتالية الواسعة التي يتمتع بها المظليون. وهذا، وفقاً له، يمكنهم من أداء المهام الأكثر تعقيدا وأهمية بفعالية، والبقاء احتياطياً موثوقا للقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية.ونقلت الدفاع الروسية عن الوزير بيلاؤوسوف، قوله: "الصورة مبهرة، لقد بُذل الكثير. سننظر اليوم في مسألة إنشاء نظام شامل للتفاعل المعلوماتي على المستوى التكتيكي، وهو أمر من شأنه أن يزيد من وعي القادة بالوضع الراهن على المستوى التكتيكي"، مشيرًا إلى أن النظام قيد الاكتمال حاليًا.واختتم بيلاؤوسوف، مشددا على أن "هذا النظام لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يُقيّد قادة المستوى التكتيكي في اتخاذ قراراتهم، بل ينبغي أن يوفر فرصًا إضافية، لا قيودًا".

https://sarabic.ae/20250802/إعلام-بريطاني-تتزايد-وتيرة-تقدم-روسيا-على-طول-خط-المواجهة-للشهر-الرابع-على-التوالي-1103289297.html

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