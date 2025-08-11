عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 50 عسكريا أوكرانيا ودبابتين "أبرامز" في مقاطعة سومي
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 50 عسكريا أوكرانيا ودبابتين "أبرامز" في مقاطعة سومي
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 50 عسكريا أوكرانيا ودبابتين "أبرامز" في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قضت بضربة مشتركة باستخدام القنابل الجوية ومسيرات "غيران 2" على نحو 50 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T17:20+0000
2025-08-11T17:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778554_0:6:1467:831_1920x0_80_0_0_4dff051d9138b94ef7dfd3db18e130a5.jpg
وعرضت الوزارة الروسية لقطات للتحكم بالضربة المشتركة من قبل أطقم طائرات "سو-34" وأطقم الطائرات المسيرة على منطقة تمركز الكتيبة الميكانيكية 144 من اللواء الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة لوناشارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبيةإعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي
https://sarabic.ae/20250811/قناصة-روس-يصطادون-مسيرات-أوكرانية-برصاصات-دقيقة-على-محور-كراسنوارميسك-1103602361.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778554_68:0:1237:877_1920x0_80_0_0_3120038aac743c4993db70832155395b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 50 عسكريا أوكرانيا ودبابتين "أبرامز" في مقاطعة سومي

17:20 GMT 11.08.2025
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قاذفة الصواريخ المتعددة "غراد" التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قضت بضربة مشتركة باستخدام القنابل الجوية ومسيرات "غيران 2" على نحو 50 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت عددا من المعدات الحربية بما فيها دبابتان من طراز "أبرامز" في مقاطعة سومي.
وعرضت الوزارة الروسية لقطات للتحكم بالضربة المشتركة من قبل أطقم طائرات "سو-34" وأطقم الطائرات المسيرة على منطقة تمركز الكتيبة الميكانيكية 144 من اللواء الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.

وأوضح البيان أنه "نتيجة للضربة، تم تحييد نحو 50 عسكرياً، ومستودع ذخيرة، وما يصل إلى 10 وحدات من المعدات العسكرية الأجنبية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك دبابتان من طراز "أبرامز"، و4 مركبات قتالية للمشاة من طراز "برادلي"، بالإضافة إلى سيارات ومركبات مدرعة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية".

عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قناصة روس يصطادون مسيرات أوكرانية برصاصات دقيقة على محور كراسنوارميسك
12:54 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة لوناشارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية
إعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي
