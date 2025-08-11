https://sarabic.ae/20250811/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-نحو-50-عسكريا-أوكرانيا-ودبابتين-أبرامز-في-مقاطعة-سومي-1103614212.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 50 عسكريا أوكرانيا ودبابتين "أبرامز" في مقاطعة سومي
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 50 عسكريا أوكرانيا ودبابتين "أبرامز" في مقاطعة سومي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قضت بضربة مشتركة باستخدام القنابل الجوية ومسيرات "غيران 2" على نحو 50 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت
وعرضت الوزارة الروسية لقطات للتحكم بالضربة المشتركة من قبل أطقم طائرات "سو-34" وأطقم الطائرات المسيرة على منطقة تمركز الكتيبة الميكانيكية 144 من اللواء الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة لوناشارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبيةإعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي
الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 50 عسكريا أوكرانيا ودبابتين "أبرامز" في مقاطعة سومي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قضت بضربة مشتركة باستخدام القنابل الجوية ومسيرات "غيران 2" على نحو 50 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت عددا من المعدات الحربية بما فيها دبابتان من طراز "أبرامز" في مقاطعة سومي.
وعرضت الوزارة الروسية لقطات للتحكم بالضربة المشتركة من قبل أطقم طائرات "سو-34" وأطقم الطائرات المسيرة على منطقة تمركز الكتيبة الميكانيكية 144 من اللواء الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وأوضح البيان أنه "نتيجة للضربة، تم تحييد نحو 50 عسكرياً، ومستودع ذخيرة، وما يصل إلى 10 وحدات من المعدات العسكرية الأجنبية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك دبابتان من طراز "أبرامز"، و4 مركبات قتالية للمشاة من طراز "برادلي"، بالإضافة إلى سيارات ومركبات مدرعة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة لوناشارسكوي
في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.