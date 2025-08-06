https://sarabic.ae/20250806/القوات-الروسية-تدمر-منشآت-نقل-الغاز-الداعمة-لقوات-كييف-وتتقدم-على-جبهات-عدة--عاجل-1103433764.html
القوات الروسية تدمر منشآت نقل الغاز الداعمة لقوات كييف وتتقدم على جبهات عدة- عاجل
القوات الروسية تدمر منشآت نقل الغاز الداعمة لقوات كييف وتتقدم على جبهات عدة- عاجل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن استهداف القوات الروسية، منشآت أوكرانية لنقل الغاز، كانت تدعم عمل منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية، كما أبلغت عن... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T09:46+0000
2025-08-06T09:46+0000
2025-08-06T10:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "كما دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، مرافق نظام نقل الغاز التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومستودعات للطائرات بدون طيار بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبع قنابل جوية موجهة و244 طائرة دون طيار، كما دمر أسطول البحر الأسود زورقين مسيرين معاديين، في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود".كما ألحقت وحدات من مجموعة قوات الشمال، خسائر بشرية ومادية، بالقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أندرييفكا، وكورتشاكوفكا، ونوفايا سيش، وبيشانويه، وريزيفكا، وخرابوفشينا، وياستريبين في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، استهدفت القوات الروسية، قوات نظام كييف في مناطق أمبارنوي، وفولشانسك، وغاتيتشي، وخاتنيه، وتشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف.وعززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الوضع على طول خط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات القوت المسلحة الأوكرانية في مناطق ستافكي وستاري كارافان بجمهورية دونيتسك الشعبية، ودروجليوبفكا وكوبيانسك بمقاطعة خاركوف.كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الوضع التكتيكي، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء القوات الخاصة "آزوف"، وكتيبة لواء الهجوم "ليوت" التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية في مناطق غولوبوفكا، وزفانوفكا، وإيفانوبولي، وإيلينوفكا، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 105 جنود وشاحنة صغيرة وخمس قطع مدفعية.
https://sarabic.ae/20250806/باحث-حول-رفع-الحظر-عن-نشر-الصواريخ-القصيرة-والمتوسطة-المدى-روسيا-تأخذ-زمام-المبادرة---1103433850.html
https://sarabic.ae/20250806/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-51-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مقاطعات-1103418909.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر منشآت نقل الغاز الداعمة لقوات كييف وتتقدم على جبهات عدة- عاجل
09:46 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 10:19 GMT 06.08.2025)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن استهداف القوات الروسية، منشآت أوكرانية لنقل الغاز، كانت تدعم عمل منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية، كما أبلغت عن تقدم القوات الروسية على جميع جبهات القتال، وتكبيد قوات نظام كييف خسائر فادحة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "كما دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، مرافق نظام نقل الغاز التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومستودعات للطائرات بدون طيار بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبع قنابل جوية موجهة و244 طائرة دون طيار، كما دمر أسطول البحر الأسود زورقين مسيرين معاديين، في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود".
كما ألحقت وحدات من مجموعة قوات الشمال، خسائر بشرية ومادية، بالقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أندرييفكا، وكورتشاكوفكا، ونوفايا سيش، وبيشانويه، وريزيفكا، وخرابوفشينا، وياستريبين في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، استهدفت القوات الروسية، قوات نظام كييف في مناطق أمبارنوي، وفولشانسك، وغاتيتشي، وخاتنيه، وتشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 جنديا، وأربع مركبات مدرعة قتالية، وثماني سيارات، وسبع قطع مدفعية، كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة والمواد.
وعززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الوضع على طول خط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات القوت المسلحة الأوكرانية في مناطق ستافكي وستاري كارافان بجمهورية دونيتسك الشعبية، ودروجليوبفكا وكوبيانسك بمقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو 230 جنديا، ودبابة، وعربتين مدرعتين قتاليتين من طراز "سناتش" بريطانية الصنع، وست شاحنات بيك آب، كما تم تدمير ثلاثة مدافع ميدانية، وستة مستودعات ذخيرة، وثماني محطات حرب إلكترونية.
كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الوضع التكتيكي، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء القوات الخاصة "آزوف"، وكتيبة لواء الهجوم "ليوت" التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية في مناطق غولوبوفكا، وزفانوفكا، وإيفانوبولي، وإيلينوفكا، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 105 جنود وشاحنة صغيرة وخمس قطع مدفعية.