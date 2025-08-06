https://sarabic.ae/20250806/باحث-حول-رفع-الحظر-عن-نشر-الصواريخ-القصيرة-والمتوسطة-المدى-روسيا-تأخذ-زمام-المبادرة---1103433850.html

باحث حول رفع الحظر عن نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى: روسيا تأخذ زمام المبادرة

باحث حول رفع الحظر عن نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى: روسيا تأخذ زمام المبادرة

سبوتنيك عربي

علّق الباحث في الشؤون الدولية والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور بشارة صليبا، على قرار روسيا برفع الحظر على نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مشيرًا إلى أن... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T10:06+0000

2025-08-06T10:06+0000

2025-08-06T10:06+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

الصواريخ

خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا

منظومة الصواريخ الروسية

معاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى

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وأوضح صليبا، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استخدام روسيا لهذا الحق لا يأتي من باب الاستجداء أو كدولة ضعيفة، بل من منطلق امتلاك القرار السيادي"، مشيرًا إلى أن "موسكو توجه رسالة من خلال هذا القرار مفادها أن العالم لم يعد أحادي القطب، ولم يعد بالإمكان ردع القوى التي تنتفض من أجل سيادتها".ورأى صليبا أن "انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى ليس الأول من نوعه في سياق انسحابات الغرب من المعاهدات وعدم احترامه للاتفاقات"، مشيرًا إلى أن "تنصل الغرب من الاتفاقات يمثّل تهديدًا للأمن القومي الروسي وللأمن الدولي عمومًا".وشدد على ضرورة أن تأخذ روسيا "زمام المبادرة"، لافتًا إلى أن "الرد بالتكتيك بات ضرورة استراتيجية"، وأن "المشكلة الأساسية تكمن في العقل الغربي"، مشيرًا إلى أن "النخب الحالية التي تدير أوروبا تتسم بعقول متطرفة تتأرجح بين الدكتاتورية والنازية"، وأن "الغرب منهك بأمراضه التاريخية والاستعمارية".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، أن روسيا لم تعد مقيدة بنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على بيان الخارجية الروسية بشأن زوال شروط استمرار الوقف الاختياري لحظر انتشار الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا: "لم تعد لدى روسيا قيود في هذا الصدد بأي شكل من الأشكال".وبدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين الماضي، إن روسيا لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.وأكدت الخارجية الروسية أن خطوات الغرب الجماعي تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية في المناطق المجاورة لروسيا، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الاستراتيجي لروسيا، وقالت: "لم تكتف الولايات المتحدة وحلفاؤها بالإعلان علنا عن خططهم لنشر صواريخ برية أمريكية متوسطة المدى في مناطق مختلفة، بل أحرزوا بالفعل تقدما ملحوظا في التنفيذ العملي لنواياهم".وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إعلان رفع الحظر عن نشر الصواريخ الروسية المتوسطة والقصيرة المدى، بأنه نتيجة للسياسة المعادية لروسيا التي تنتهجها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعيًا إلى توقع خطوات أخرى.الكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي

https://sarabic.ae/20250804/مدفيديف-يعلق-على-رفع-الحظر-عن-نشر-الصواريخ-الروسية-المتوسطة-والقصيرة-المدى-1103372917.html

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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, الصواريخ, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, منظومة الصواريخ الروسية, معاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى