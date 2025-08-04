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الكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي
الكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T09:23+0000
2025-08-04T09:59+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، للصحفيين: "حذرون للغاية بشأن أي تصريحات تتعلق بالقضايا النووية... وبالطبع، نعتقد أنه على الجميع توخي الحذر الشديد فيما يتعلق الخطاب النووي".وحول التسوية الأوكرانية، أفاد بيسكوف بأن جهود الوساطة الأمريكية في الأزمة الأوكرانية مهمة، بما في ذلك في سياق المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وأضاف بيكسوف أن الكرملين لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، هذا الأسبوع.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مبعوثه الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، قد يزور روسيا يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.وأضاف ترامب أن ويتكوف، "سيعمل مع الجانب الروسي على مسار لإنهاء الحرب الأوكرانية".وكان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، قد صرح الأحد، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في تحقيق "تقدم" في حل النزاع بأوكرانيا.الرئاسة التركية: لا مؤشرات حتى الآن بشأن موعد المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبولالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيزور موسكو نهاية الأسبوع
https://sarabic.ae/20250729/الكرملين-عملية-تطبيع-العلاقات-بين-روسيا-وأمريكا-تسير-في-مكانها--عاجل-1103152916.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين

الكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي

09:23 GMT 04.08.2025 (تم التحديث: 09:59 GMT 04.08.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي.
وقال بيسكوف، للصحفيين: "حذرون للغاية بشأن أي تصريحات تتعلق بالقضايا النووية... وبالطبع، نعتقد أنه على الجميع توخي الحذر الشديد فيما يتعلق الخطاب النووي".

وأَضاف بيسكوف، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "في هذه الحالة، من الواضح أن الغواصات الأمريكية في مهمة قتالية بالفعل. هذه عملية مستمرة".

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وحول التسوية الأوكرانية، أفاد بيسكوف بأن جهود الوساطة الأمريكية في الأزمة الأوكرانية مهمة، بما في ذلك في سياق المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بيسكوف، للصحفيين: "هذه الجهود بالغة الأهمية، بما في ذلك في سياق العملية الجارية للمفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة. العمل مستمر".

وأضاف بيكسوف أن الكرملين لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، هذا الأسبوع.
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن عقد لقاء بين الرئيس الروسي وممثل الولايات المتحدة هذا الأسبوع: "لا نستبعد إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مبعوثه الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، قد يزور روسيا يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.
وأضاف ترامب أن ويتكوف، "سيعمل مع الجانب الروسي على مسار لإنهاء الحرب الأوكرانية".
وكان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، قد صرح الأحد، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في تحقيق "تقدم" في حل النزاع بأوكرانيا.
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