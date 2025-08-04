https://sarabic.ae/20250804/الكرملين-روسيا-تتخذ-موقفا-مسؤولا-وتولي-اهتماما-وثيقا-لقضية-منع-الانتشار-النووي--عاجل-1103348589.html

الكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي

الكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي. 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T09:23+0000

2025-08-04T09:23+0000

2025-08-04T09:59+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الكرملين

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وقال بيسكوف، للصحفيين: "حذرون للغاية بشأن أي تصريحات تتعلق بالقضايا النووية... وبالطبع، نعتقد أنه على الجميع توخي الحذر الشديد فيما يتعلق الخطاب النووي".وحول التسوية الأوكرانية، أفاد بيسكوف بأن جهود الوساطة الأمريكية في الأزمة الأوكرانية مهمة، بما في ذلك في سياق المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وأضاف بيكسوف أن الكرملين لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، هذا الأسبوع.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مبعوثه الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، قد يزور روسيا يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.وأضاف ترامب أن ويتكوف، "سيعمل مع الجانب الروسي على مسار لإنهاء الحرب الأوكرانية".وكان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، قد صرح الأحد، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في تحقيق "تقدم" في حل النزاع بأوكرانيا.الرئاسة التركية: لا مؤشرات حتى الآن بشأن موعد المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبولالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيزور موسكو نهاية الأسبوع

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