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"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
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ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
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واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لافروف يؤكد خلال محادثاته مع نظيره السوري الموقف المبدئي الداعم لسيادة سوريا
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خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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https://sarabic.ae/20250802/المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-سيزور-موسكو-نهاية-الأسبوع-1103311946.html
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيزور موسكو نهاية الأسبوع
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيزور موسكو نهاية الأسبوع
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، معربًا... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T22:35+0000
2025-08-02T22:35+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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واشنطن –سبوتنيك. وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "WHO 13" الإخبارية، "أعلم أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، وآمل أن يحقق تقدمًا".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال يوم الجمعة، إن ويتكوف سيزور روسيا خلال الأيام المقبلة.وحول احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، أضاف ترامب: "سنفرض عقوبات. لا أعلم إن كانت العقوبات تزعجه [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين]. إنهم يعرفون العقوبات. أنا أعرف أكثر من أي شخص آخر عن العقوبات والتعريفات الجمركية وكل شيء آخر. لا أعلم إن كان لذلك أي تأثير".في المقابل، ذكر الكرملين، الأربعاء، أن روسيا تواصل الأخذ في الاعتبار جميع التعليقات التي أدلى بها ترامب، لكنها اكتسبت مناعة من العقوبات لأنها خضعت لعدد كبير منها على مدى فترات طويلة.وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين: "نعيش تحت وطأة عدد هائل من العقوبات منذ فترة طويلة، ويخضع اقتصادنا لقيود شديدة".وأضاف: "من ثم، اكتسبنا بالفعل حصانة خاصة بهذا الصدد، ونحن نواصل متابعة جميع التعليقات التي تصدر عن الرئيس ترامب، وعن الممثلين الدوليين الآخرين في هذا الشأن".
https://sarabic.ae/20250802/إعلام-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-لن-يمرر-مشروع-قانون-العقوبات-على-روسيا-في-الوقت-الراهن-1103310892.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيزور موسكو نهاية الأسبوع

22:35 GMT 02.08.2025
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكرملين
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
تابعنا عبر
صرح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في تحقيق "تقدم" في حل النزاع في أوكرانيا.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "WHO 13" الإخبارية، "أعلم أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، وآمل أن يحقق تقدمًا".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال يوم الجمعة، إن ويتكوف سيزور روسيا خلال الأيام المقبلة.
وحول احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، أضاف ترامب: "سنفرض عقوبات. لا أعلم إن كانت العقوبات تزعجه [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين]. إنهم يعرفون العقوبات. أنا أعرف أكثر من أي شخص آخر عن العقوبات والتعريفات الجمركية وكل شيء آخر. لا أعلم إن كان لذلك أي تأثير".
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
إعلام: مجلس الشيوخ الأمريكي لن يمرر مشروع قانون العقوبات على روسيا في الوقت الراهن
20:08 GMT
في المقابل، ذكر الكرملين، الأربعاء، أن روسيا تواصل الأخذ في الاعتبار جميع التعليقات التي أدلى بها ترامب، لكنها اكتسبت مناعة من العقوبات لأنها خضعت لعدد كبير منها على مدى فترات طويلة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين: "نعيش تحت وطأة عدد هائل من العقوبات منذ فترة طويلة، ويخضع اقتصادنا لقيود شديدة".
وأضاف: "من ثم، اكتسبنا بالفعل حصانة خاصة بهذا الصدد، ونحن نواصل متابعة جميع التعليقات التي تصدر عن الرئيس ترامب، وعن الممثلين الدوليين الآخرين في هذا الشأن".
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