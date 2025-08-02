https://sarabic.ae/20250802/المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-سيزور-موسكو-نهاية-الأسبوع-1103311946.html
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيزور موسكو نهاية الأسبوع
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيزور موسكو نهاية الأسبوع
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، معربًا... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T22:35+0000
2025-08-02T22:35+0000
2025-08-02T22:35+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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واشنطن –سبوتنيك. وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "WHO 13" الإخبارية، "أعلم أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، وآمل أن يحقق تقدمًا".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال يوم الجمعة، إن ويتكوف سيزور روسيا خلال الأيام المقبلة.وحول احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، أضاف ترامب: "سنفرض عقوبات. لا أعلم إن كانت العقوبات تزعجه [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين]. إنهم يعرفون العقوبات. أنا أعرف أكثر من أي شخص آخر عن العقوبات والتعريفات الجمركية وكل شيء آخر. لا أعلم إن كان لذلك أي تأثير".في المقابل، ذكر الكرملين، الأربعاء، أن روسيا تواصل الأخذ في الاعتبار جميع التعليقات التي أدلى بها ترامب، لكنها اكتسبت مناعة من العقوبات لأنها خضعت لعدد كبير منها على مدى فترات طويلة.وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين: "نعيش تحت وطأة عدد هائل من العقوبات منذ فترة طويلة، ويخضع اقتصادنا لقيود شديدة".وأضاف: "من ثم، اكتسبنا بالفعل حصانة خاصة بهذا الصدد، ونحن نواصل متابعة جميع التعليقات التي تصدر عن الرئيس ترامب، وعن الممثلين الدوليين الآخرين في هذا الشأن".
https://sarabic.ae/20250802/إعلام-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-لن-يمرر-مشروع-قانون-العقوبات-على-روسيا-في-الوقت-الراهن-1103310892.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيزور موسكو نهاية الأسبوع
صرح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في تحقيق "تقدم" في حل النزاع في أوكرانيا.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "WHO 13" الإخبارية، "أعلم أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، وآمل أن يحقق تقدمًا".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال يوم الجمعة، إن ويتكوف سيزور روسيا خلال الأيام المقبلة.
وحول احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا
، أضاف ترامب: "سنفرض عقوبات. لا أعلم إن كانت العقوبات تزعجه [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين]. إنهم يعرفون العقوبات. أنا أعرف أكثر من أي شخص آخر عن العقوبات والتعريفات الجمركية وكل شيء آخر. لا أعلم إن كان لذلك أي تأثير".
في المقابل، ذكر الكرملين، الأربعاء، أن روسيا تواصل الأخذ في الاعتبار جميع التعليقات التي أدلى بها ترامب، لكنها اكتسبت مناعة من العقوبات لأنها خضعت لعدد كبير منها على مدى فترات طويلة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين: "نعيش تحت وطأة عدد هائل من العقوبات منذ فترة طويلة، ويخضع اقتصادنا لقيود شديدة".
وأضاف: "من ثم، اكتسبنا بالفعل حصانة خاصة بهذا الصدد، ونحن نواصل متابعة جميع التعليقات التي تصدر عن الرئيس ترامب، وعن الممثلين الدوليين الآخرين في هذا الشأن".