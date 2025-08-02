https://sarabic.ae/20250802/إعلام-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-لن-يمرر-مشروع-قانون-العقوبات-على-روسيا-في-الوقت-الراهن-1103310892.html

إعلام: مجلس الشيوخ الأمريكي لن يمرر مشروع قانون العقوبات على روسيا في الوقت الراهن

إعلام: مجلس الشيوخ الأمريكي لن يمرر مشروع قانون العقوبات على روسيا في الوقت الراهن

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، لن يقر حتى نهاية الصيف مشروع قانون جديد يتضمن تشديد نظام العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك من خلال فرض قيود على... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T20:08+0000

2025-08-02T20:08+0000

2025-08-02T20:08+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقالت وسائل الإعلام إن "أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يستعدون لمغادرة واشنطن، دون إقرار مشروع قانون العقوبات الواسع ضد روسيا"، حيث تنتهي جلسات العمل في مجلس الشيوخ مطلع أغسطس/ آب، وسيتفرق الأعضاء خلال هذا الشهر إلى ولاياتهم قبل العودة للعمل في واشنطن مطلع سبتمبر/ أيلول.وأوضحت وسائل الإعلام: "على الرغم من رغبة الصقور في مجلس الشيوخ، في إقرار مشروع عقوباتهم قبل العطلة الشهرية، إلا أنهم في النهاية تركوا القرار بشأن (فرض العقوبات) للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأقل خلال الصيف، مما منح ترامب حرية التصرف بشأن ما إذا كان سينفذ تهديداته" بفرض عقوبات على موسكو وشركائها التجاريين. مع الإشارة إلى أن "الديمقراطيين أبدوا تشككا" في قيام الرئيس الأمريكي بتنفيذ ذلك بالكامل.وصرح ترامب في 8 يوليو/ تموز، أنه يفكر "بجدية كبيرة" في الموافقة على تمرير مشروع القانون المذكور عبر الكونغرس. لكنه أعلن في 14 يوليو أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنحو 100% على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم تتوصل موسكو وواشنطن خلال 50 يوماً إلى اتفاق لتسوية الأزمة في أوكرانيا.واقترحت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء مجلس الشيوخ، المشروع المذكور مطلع أبريل/ نيسان.وتتضمن المبادرة بين أمور أخرى عقوبات ثانوية على الشركاء التجاريين لروسيا، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري من روسيا النفط والغاز واليورانيوم وسلعاً أخرى.إعلام: البنتاغون غارق في صراع داخلي

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