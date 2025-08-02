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إعلام: البنتاغون غارق في صراع داخلي
إعلام: البنتاغون غارق في صراع داخلي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن البنتاغون غارق في صراع داخلي، بسبب أخطاء رئيسه، بيت هيجسيث، الذي يعتقد بعض المسؤولين أنه قد يفشل في أداء واجباته بسبب قلة خبرته. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T15:54+0000
2025-08-02T15:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
العالم
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ونقلت وسائل عن مسؤولين سابقين وحاليين: "أدت سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها وزير الدفاع بيت هيجسيث، إلى صراع داخلي في البنتاغون، وأثارت مخاوف بعض الجمهوريين في الكونغرس بشأن مدى ملاءمته لإدارة الوزارة".وكتبت وسائل إعلام غربية: "يكمن جوهر المشكلة في افتقار هيجسيث للخبرة الإدارية، في إدارة مؤسسة ضخمة بحجم البنتاغون".وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لبعض المسؤولين، فإن ضعف أداء موظفي البنتاغون، هو السبب في عدم إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأفادت الصحيفة أيضا، أنه خلال فضائح التسريبات، تراجعت ثقة رئيس البنتاغون تدريجيا بالقيادة العسكرية للوزارة، محملا إياها مسؤولية التسريبات.تقارير: وزير الدفاع الأمريكي يستخدم جهاز كشف الكذب للبحث عن "مسربي" المعلومات لوسائل الإعلام
https://sarabic.ae/20250712/البنتاغون-يحث-اليابان-وأستراليا-على-تبني-موقف-واضح-في-حال-نشوب-صراع-مع-الصين-1102626820.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم

إعلام: البنتاغون غارق في صراع داخلي

15:54 GMT 02.08.2025
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن البنتاغون غارق في صراع داخلي، بسبب أخطاء رئيسه، بيت هيجسيث، الذي يعتقد بعض المسؤولين أنه قد يفشل في أداء واجباته بسبب قلة خبرته.
ونقلت وسائل عن مسؤولين سابقين وحاليين: "أدت سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها وزير الدفاع بيت هيجسيث، إلى صراع داخلي في البنتاغون، وأثارت مخاوف بعض الجمهوريين في الكونغرس بشأن مدى ملاءمته لإدارة الوزارة".
وكتبت وسائل إعلام غربية: "يكمن جوهر المشكلة في افتقار هيجسيث للخبرة الإدارية، في إدارة مؤسسة ضخمة بحجم البنتاغون".
وأفادت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يكن راضيا عن رفض هيجسيث إقالة رئيس أركانه، على الرغم من شكوك المسؤولين في كفاءة مرؤوسه.
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
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وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لبعض المسؤولين، فإن ضعف أداء موظفي البنتاغون، هو السبب في عدم إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأردفت المصادر لوسائل الإعلام: هيجسيث في صراع مع كبار الضباط، وقد طرد ثلاثة مساعدين رفيعي المستوى، تربطهم علاقات جيدة بالبيت الأبيض.
وأفادت الصحيفة أيضا، أنه خلال فضائح التسريبات، تراجعت ثقة رئيس البنتاغون تدريجيا بالقيادة العسكرية للوزارة، محملا إياها مسؤولية التسريبات.
تقارير: وزير الدفاع الأمريكي يستخدم جهاز كشف الكذب للبحث عن "مسربي" المعلومات لوسائل الإعلام
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