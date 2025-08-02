https://sarabic.ae/20250802/إعلام-البنتاغون-غارق-في-صراع-داخلي-1103305863.html

إعلام: البنتاغون غارق في صراع داخلي

إعلام: البنتاغون غارق في صراع داخلي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن البنتاغون غارق في صراع داخلي، بسبب أخطاء رئيسه، بيت هيجسيث، الذي يعتقد بعض المسؤولين أنه قد يفشل في أداء واجباته بسبب قلة خبرته. 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T15:54+0000

2025-08-02T15:54+0000

2025-08-02T15:54+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون الأمريكي

العالم

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ونقلت وسائل عن مسؤولين سابقين وحاليين: "أدت سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها وزير الدفاع بيت هيجسيث، إلى صراع داخلي في البنتاغون، وأثارت مخاوف بعض الجمهوريين في الكونغرس بشأن مدى ملاءمته لإدارة الوزارة".وكتبت وسائل إعلام غربية: "يكمن جوهر المشكلة في افتقار هيجسيث للخبرة الإدارية، في إدارة مؤسسة ضخمة بحجم البنتاغون".وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لبعض المسؤولين، فإن ضعف أداء موظفي البنتاغون، هو السبب في عدم إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأفادت الصحيفة أيضا، أنه خلال فضائح التسريبات، تراجعت ثقة رئيس البنتاغون تدريجيا بالقيادة العسكرية للوزارة، محملا إياها مسؤولية التسريبات.تقارير: وزير الدفاع الأمريكي يستخدم جهاز كشف الكذب للبحث عن "مسربي" المعلومات لوسائل الإعلام

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