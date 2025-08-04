https://sarabic.ae/20250804/-ترامب-ويتكوف-قد-يزور-روسيا-الأربعاء-أو-الخميس-1103340182.html
ترامب: ويتكوف قد يزور روسيا الأربعاء أو الخميس
ترامب: ويتكوف قد يزور روسيا الأربعاء أو الخميس
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن مبعوثه الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف قد يزور روسيا الأسبوع الجاري. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T01:00+0000
2025-08-04T01:00+0000
2025-08-04T02:12+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو -سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية لدى سؤاله عن خطط ويتكوف: "قد يذهب، أعتقد الأسبوع المقبل، الأربعاء أو الخميس، قد يذهب إلى روسيا".وأضاف ترامب أن ويتكوف "سيعمل مع الجانب الروسي" على مسار لإنهاء الحرب الأوكرانية.كان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، صرح أمس الأحد، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في تحقيق "تقدم" في حل النزاع في أوكرانيا.وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "WHO 13" الإخبارية: "أعلم أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، وآمل أن يحقق تقدمًا".
https://sarabic.ae/20250802/المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-سيزور-موسكو-نهاية-الأسبوع-1103311946.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب: ويتكوف قد يزور روسيا الأربعاء أو الخميس
01:00 GMT 04.08.2025 (تم التحديث: 02:12 GMT 04.08.2025)
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن مبعوثه الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف قد يزور روسيا الأسبوع الجاري.
موسكو -سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية لدى سؤاله عن خطط ويتكوف: "قد يذهب، أعتقد الأسبوع المقبل، الأربعاء أو الخميس، قد يذهب إلى روسيا".
وأضاف ترامب أن ويتكوف "سيعمل مع الجانب الروسي
" على مسار لإنهاء الحرب الأوكرانية.
كان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، صرح أمس الأحد، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في تحقيق "تقدم" في حل النزاع في أوكرانيا.
وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "WHO 13" الإخبارية: "أعلم أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، وآمل أن يحقق تقدمًا".