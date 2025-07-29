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https://sarabic.ae/20250729/الكرملين-عملية-تطبيع-العلاقات-بين-روسيا-وأمريكا-تسير-في-مكانها--عاجل-1103152916.html
الكرملين: عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا تسير "في مكانها"
الكرملين: عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا تسير "في مكانها"
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا، تسير "في مكانها"، وموسكو ترغب في رؤية... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T09:50+0000
2025-07-29T10:16+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
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وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثًا عن عملية تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة: "هناك تباطؤ بالفعل، في تطبيع العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، وعملية التطبيع تسير على مسارٍ مُتقطّع".وتابع: "لذلك، نواصل اهتمامنا ونأمل أن تكتسب هذه العملية المزيد من الزخم".وأردف بالقول: "هناك عملية عسكرية خاصة جارية وما زلنا ملتزمين بعملية السلام لحل الصراع حول أوكرانيا، وضمان مصالحنا خلال هذه التسوية".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن "التصريحات حول خطط تجهيز البحرية الروسية، تذكر ألمانيا مرة أخرى بإمكانيات روسيا لضمان مصالحها في منطقة مهمة مثل بحر البلطيق".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قرر تقليص المهلة النهائية المحددة سابقًا عند 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، إلى ما بين 10 إلى 12 يومًا، مشيرًا إلى "عدم إحراز تقدم نحو حل الصراع"، على حد قوله.مساعد الرئيس الروسي: الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكيةالخارجية الروسية تعلق على "فكرة" أمريكية لشراء جزر روسية
https://sarabic.ae/20250728/مدفيديف-ترامب-يلعب-لعبة-الإنذارات-مع-روسيا-وهذا-تهديد-وخطوة-نحو-الحرب-1103137305.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين

الكرملين: عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا تسير "في مكانها"

09:50 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 10:16 GMT 29.07.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا، تسير "في مكانها"، وموسكو ترغب في رؤية المزيد من الديناميكية في هذا الشأن.
وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثًا عن عملية تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة: "هناك تباطؤ بالفعل، في تطبيع العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، وعملية التطبيع تسير على مسارٍ مُتقطّع".

وأضاف: "نود أن نرى المزيد من الديناميكيات، نحن مهتمون بهذا. لكن هنا، من أجل المضي قدما، نحتاج إلى دوافع من كلا الجانبين".

وتابع: "لذلك، نواصل اهتمامنا ونأمل أن تكتسب هذه العملية المزيد من الزخم".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، بشأن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) ليست جارية، وتعوق العملية حالة العلاقات الثنائية بعد رئاسة جو بايدن".

وأردف بالقول: "هناك عملية عسكرية خاصة جارية وما زلنا ملتزمين بعملية السلام لحل الصراع حول أوكرانيا، وضمان مصالحنا خلال هذه التسوية".
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
مدفيديف: ترامب "يلعب" لعبة الإنذارات مع روسيا وهذا تهديد وخطوة نحو الحرب
أمس, 18:44 GMT
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن "التصريحات حول خطط تجهيز البحرية الروسية، تذكر ألمانيا مرة أخرى بإمكانيات روسيا لضمان مصالحها في منطقة مهمة مثل بحر البلطيق".

وقال بيسكوف للصحفيين: "بشكل عام، بالطبع، ألمانيا متورطة بنشاط كبير في تأجيج "روسوفوبيا" هستيرية في القارة الأوروبية، وتحاول ألمانيا أن تلعب دورًا رائدًا في هذا الأمر".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قرر تقليص المهلة النهائية المحددة سابقًا عند 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، إلى ما بين 10 إلى 12 يومًا، مشيرًا إلى "عدم إحراز تقدم نحو حل الصراع"، على حد قوله.
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