https://sarabic.ae/20250729/الكرملين-عملية-تطبيع-العلاقات-بين-روسيا-وأمريكا-تسير-في-مكانها--عاجل-1103152916.html

الكرملين: عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا تسير "في مكانها"

الكرملين: عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا تسير "في مكانها"

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن عملية تطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا، تسير "في مكانها"، وموسكو ترغب في رؤية... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T09:50+0000

2025-07-29T09:50+0000

2025-07-29T10:16+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الكرملين

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وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثًا عن عملية تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة: "هناك تباطؤ بالفعل، في تطبيع العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، وعملية التطبيع تسير على مسارٍ مُتقطّع".وتابع: "لذلك، نواصل اهتمامنا ونأمل أن تكتسب هذه العملية المزيد من الزخم".وأردف بالقول: "هناك عملية عسكرية خاصة جارية وما زلنا ملتزمين بعملية السلام لحل الصراع حول أوكرانيا، وضمان مصالحنا خلال هذه التسوية".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن "التصريحات حول خطط تجهيز البحرية الروسية، تذكر ألمانيا مرة أخرى بإمكانيات روسيا لضمان مصالحها في منطقة مهمة مثل بحر البلطيق".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قرر تقليص المهلة النهائية المحددة سابقًا عند 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، إلى ما بين 10 إلى 12 يومًا، مشيرًا إلى "عدم إحراز تقدم نحو حل الصراع"، على حد قوله.مساعد الرئيس الروسي: الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكيةالخارجية الروسية تعلق على "فكرة" أمريكية لشراء جزر روسية

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