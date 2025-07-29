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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
مساحة حرة
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18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
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المقهى الثقافي
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الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20250729/الخارجية-الروسية-تعلق-على-فكرة-أمريكية-لشراء-جزر-روسية--1103147085.html
الخارجية الروسية تعلق على "فكرة" أمريكية لشراء جزر روسية
الخارجية الروسية تعلق على "فكرة" أمريكية لشراء جزر روسية
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، على "فكرة" شراء الولايات المتحدة الأمريكية، لجزر "كوماندر" من روسيا الاتحادية. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T08:04+0000
2025-07-29T08:04+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "لن يكون الأمر يستحق التعليق عليه من حيث المبدأ، لأن بيع الوطن في بلدنا يعتبر بموجب القانون والضمير من أفظع الجرائم".وفي وقت سابق، اقترح المقدم جيفري فريتز، الذي يخدم في إستونيا، ضمن قيادة أمن الجيش الأمريكي، دراسة "شراء جزر كوماندر" من روسيا الاتحادية. وفي مقال نُشر في موقع "بريكينغ ديفينس"، كتب فريتز أن "الولايات المتحدة قد تستخدم جزر "كوماندر" لتتبع النشاط المحتمل للغواصات الصينية في طريقها إلى القطب الشمالي".وابتداء من 24 مارس/ آذار 2025، يقدّر الدين القومي للولايات المتحدة بـ 36.64 تريليون دولار.وأصدرت روسيا والصين، من جانبهما، بيانا مشتركا أكدا فيه أنهما تؤيدان الحفاظ على السلام والاستقرار ومنع التوترات العسكرية والسياسية في القطب الشمالي. في الوقت ذاته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن حلف الناتو يبحث عن أعذار لاختراق بنيته التحتية في المنطقة.لوبان ترى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فشلا ذريعاالرئيس البرازيلي: تهديد ترامب بتطبيق التعريفات الجمركية "ابتزازا غير مقبول"
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الخارجية الروسية تعلق على "فكرة" أمريكية لشراء جزر روسية

08:04 GMT 29.07.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، على "فكرة" شراء الولايات المتحدة الأمريكية، لجزر "كوماندر" من روسيا الاتحادية.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "لن يكون الأمر يستحق التعليق عليه من حيث المبدأ، لأن بيع الوطن في بلدنا يعتبر بموجب القانون والضمير من أفظع الجرائم".

وأضافت: "لكن إذا كان لدى فريتز، هذا المال، فيمكنه أن يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وأن يسدد على الأقل بعضا من الدين القومي الأمريكي".

وفي وقت سابق، اقترح المقدم جيفري فريتز، الذي يخدم في إستونيا، ضمن قيادة أمن الجيش الأمريكي، دراسة "شراء جزر كوماندر" من روسيا الاتحادية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
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أمس, 09:09 GMT
وفي مقال نُشر في موقع "بريكينغ ديفينس"، كتب فريتز أن "الولايات المتحدة قد تستخدم جزر "كوماندر" لتتبع النشاط المحتمل للغواصات الصينية في طريقها إلى القطب الشمالي".

كما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في مايو/ أيار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وعد بشراء أو غزو غرينلاند، يعتبر القطب الشمالي "منطقة للتجارة المستقبلية والصراعات المحتملة".

وابتداء من 24 مارس/ آذار 2025، يقدّر الدين القومي للولايات المتحدة بـ 36.64 تريليون دولار.
وأصدرت روسيا والصين، من جانبهما، بيانا مشتركا أكدا فيه أنهما تؤيدان الحفاظ على السلام والاستقرار ومنع التوترات العسكرية والسياسية في القطب الشمالي. في الوقت ذاته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن حلف الناتو يبحث عن أعذار لاختراق بنيته التحتية في المنطقة.
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