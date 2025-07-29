https://sarabic.ae/20250729/الخارجية-الروسية-تعلق-على-فكرة-أمريكية-لشراء-جزر-روسية--1103147085.html

الخارجية الروسية تعلق على "فكرة" أمريكية لشراء جزر روسية

الخارجية الروسية تعلق على "فكرة" أمريكية لشراء جزر روسية

سبوتنيك عربي

علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، على "فكرة" شراء الولايات المتحدة الأمريكية، لجزر "كوماندر" من روسيا الاتحادية. 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T08:04+0000

2025-07-29T08:04+0000

2025-07-29T08:04+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "لن يكون الأمر يستحق التعليق عليه من حيث المبدأ، لأن بيع الوطن في بلدنا يعتبر بموجب القانون والضمير من أفظع الجرائم".وفي وقت سابق، اقترح المقدم جيفري فريتز، الذي يخدم في إستونيا، ضمن قيادة أمن الجيش الأمريكي، دراسة "شراء جزر كوماندر" من روسيا الاتحادية. وفي مقال نُشر في موقع "بريكينغ ديفينس"، كتب فريتز أن "الولايات المتحدة قد تستخدم جزر "كوماندر" لتتبع النشاط المحتمل للغواصات الصينية في طريقها إلى القطب الشمالي".وابتداء من 24 مارس/ آذار 2025، يقدّر الدين القومي للولايات المتحدة بـ 36.64 تريليون دولار.وأصدرت روسيا والصين، من جانبهما، بيانا مشتركا أكدا فيه أنهما تؤيدان الحفاظ على السلام والاستقرار ومنع التوترات العسكرية والسياسية في القطب الشمالي. في الوقت ذاته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن حلف الناتو يبحث عن أعذار لاختراق بنيته التحتية في المنطقة.لوبان ترى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فشلا ذريعاالرئيس البرازيلي: تهديد ترامب بتطبيق التعريفات الجمركية "ابتزازا غير مقبول"

https://sarabic.ae/20250728/لافروف-الاتفاق-بين-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-سيؤدي-إلى-تراجع-التصنيع-في-أوروبا-1103104377.html

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