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https://sarabic.ae/20250804/الرئاسة-التركية-لا-مؤشرات-حتى-الآن-بشأن-موعد-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1103340917.html
الرئاسة التركية: لا مؤشرات حتى الآن بشأن موعد المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
الرئاسة التركية: لا مؤشرات حتى الآن بشأن موعد المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أفادت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، بأنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن بشأن موعد الجولة الرابعة القادمة من المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول. مؤكدة... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T03:20+0000
2025-08-04T03:39+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
محادثات السلام
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أنقرة –سبوتنيك. وقال مصدر بالرئاسة التركية لـ"سبوتنيك" لدى سؤاله عن احتمالية عقد جولة أخرى من المحادثات الروسية الأوكرانية الشهر الجاري، "لا، لا توجد أي مؤشرات حتى الآن. سنبلغكم في حال ورود أي تفاصيل".كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ذكر الجمعة الماضي، أن نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب.ونقلت وزارة الخارجية الروسية تصريحات لافروف، حيث أضاف، أن النقاش الجوهري حول القضية الأوكرانية بين موسكو وواشنطن، والمستمر منذ بداية العام، مفيد للغاية ويثمر نتائج.وأشار لافروف إلى أن "استئناف الإدارة الأمريكية الحالية للحوار المباشر يتوافق تماما مع الممارسات الدبلوماسية المعتادة، والتي كان التخلي عنها في عهد جو بايدن مخالفا للمنطق السليم. إن النقاش الجوهري حول القضية الأوكرانية بين موسكو وواشنطن، والمستمر منذ بداية العام، مفيدٌ للغاية ويثمر نتائج. وبفضل إصرار الرئيس دونالد ترامب، وافق نظام كييف على اقتراحنا باستئناف محادثات إسطنبول".وأشار الوزير الروسي إلى أنه "عُقدت بالفعل ثلاث جولات (من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول). بالإضافة إلى الاتفاقات الإنسانية المهمة، اقترحنا تشكيل مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والعسكرية، وهو ما سيمثل خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاقيات مستدامة، وهو ما أكد عليه الرئيس الروسي تحديدا في الأول من أغسطس/آب خلال اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على قناة فالام. نحن ننتظر ردا ملموسا من كييف".في الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أنه حتى الآن، لم تصدر من كييف سوى تصريحات متعارضة من فلاديمير زيلينسكي.
https://sarabic.ae/20250801/لافروف-نظام-كييف-وافق-على-اقتراح-روسيا-باستئناف-محادثات-إسطنبول-بفضل-إصرار-ترامب-1103280612.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام
روسيا, أخبار أوكرانيا, محادثات السلام

الرئاسة التركية: لا مؤشرات حتى الآن بشأن موعد المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

03:20 GMT 04.08.2025 (تم التحديث: 03:39 GMT 04.08.2025)
© Photo / Turkish Foreign Ministryانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Photo / Turkish Foreign Ministry
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أفادت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، بأنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن بشأن موعد الجولة الرابعة القادمة من المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول. مؤكدة أن الجانب التركي مستعد دائما لاستضافتها.
أنقرة –سبوتنيك. وقال مصدر بالرئاسة التركية لـ"سبوتنيك" لدى سؤاله عن احتمالية عقد جولة أخرى من المحادثات الروسية الأوكرانية الشهر الجاري، "لا، لا توجد أي مؤشرات حتى الآن. سنبلغكم في حال ورود أي تفاصيل".
وأوضح المصدر أن الجانب التركي مستعد دائما للوساطة لحل الأزمة الأوكرانية.
كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ذكر الجمعة الماضي، أن نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب.
ونقلت وزارة الخارجية الروسية تصريحات لافروف، حيث أضاف، أن النقاش الجوهري حول القضية الأوكرانية بين موسكو وواشنطن، والمستمر منذ بداية العام، مفيد للغاية ويثمر نتائج.
وأشار لافروف إلى أن "استئناف الإدارة الأمريكية الحالية للحوار المباشر يتوافق تماما مع الممارسات الدبلوماسية المعتادة، والتي كان التخلي عنها في عهد جو بايدن مخالفا للمنطق السليم. إن النقاش الجوهري حول القضية الأوكرانية بين موسكو وواشنطن، والمستمر منذ بداية العام، مفيدٌ للغاية ويثمر نتائج. وبفضل إصرار الرئيس دونالد ترامب، وافق نظام كييف على اقتراحنا باستئناف محادثات إسطنبول".
لافروف خلال كلمة في مجلس الدوما - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب
1 أغسطس, 15:51 GMT
وأشار الوزير الروسي إلى أنه "عُقدت بالفعل ثلاث جولات (من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول). بالإضافة إلى الاتفاقات الإنسانية المهمة، اقترحنا تشكيل مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والعسكرية، وهو ما سيمثل خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاقيات مستدامة، وهو ما أكد عليه الرئيس الروسي تحديدا في الأول من أغسطس/آب خلال اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على قناة فالام. نحن ننتظر ردا ملموسا من كييف".
في الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أنه حتى الآن، لم تصدر من كييف سوى تصريحات متعارضة من فلاديمير زيلينسكي.
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