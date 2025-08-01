https://sarabic.ae/20250801/لافروف-نظام-كييف-وافق-على-اقتراح-روسيا-باستئناف-محادثات-إسطنبول-بفضل-إصرار-ترامب-1103280612.html

لافروف: نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب

لافروف: نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T15:51+0000

2025-08-01T15:51+0000

2025-08-01T16:06+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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ونقلت وزارة الخارجية الروسية تصريحات لافروف، حيث أضاف، أن النقاش الجوهري حول القضية الأوكرانية بين موسكو وواشنطن، والمستمر منذ بداية العام، مفيد للغاية ويثمر نتائج.وأشار لافروف إلى أن "استئناف الإدارة الأمريكية الحالية للحوار المباشر يتوافق تماما مع الممارسات الدبلوماسية المعتادة، والتي كان التخلي عنها في عهد جو بايدن مخالفا للمنطق السليم. إن النقاش الجوهري حول القضية الأوكرانية بين موسكو وواشنطن، والمستمر منذ بداية العام، مفيدٌ للغاية ويثمر نتائج. وبفضل إصرار الرئيس دونالد ترامب، وافق نظام كييف على اقتراحنا باستئناف محادثات إسطنبول".وأضاف أن التقدم يعزى في المقام الأول إلى أن الزملاء الأمريكيين، على عكس الأوروبيين الذين يركزون على معاداة روسيا بشكل عدواني، يدركون الحقائق الراهنة ويسعون جاهدين لمراعاة الأسباب الجذرية للأزمة.وأشار لافروف إلى "إننا نشعر بالتشجيع أيضا إزاء انفتاح زملائنا في واشنطن على مواصلة محادثة صادقة قائمة على الاحترام المتبادل، مع الأخذ في الاعتبار عامل مثل استصواب دمج صيغة لتسوية مستدامة للوضع في أوكرانيا في سياق ضمان الأمن الأوروبي الشامل بشكل موثوق على أساس توازن المصالح المشروعة لجميع الدول المعنية".وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة قد تقيم بموضوعية إجراءات كييف الرامية إلى إبادة كل ما هو روسي، وستكون هذه خطوة مهمة نحو إحراز تقدم في تسوية الوضع في أوكرانيا.ونقل موقع وزارة الخارجية الروسية عن لافروف قوله: "إن إحراز تقدم في القضاء على الأسباب الجذرية (للأزمة الأوكرانية) بشكل موثوق يتطلب توضيحًا واضحًا لمواقف جميع رعاة كييف بشأن إجراءات النظام الأوكراني الرامية إلى إبادة كل ما هو روسي تشريعيًا وفعليًا: اللغة والتعليم والثقافة والتاريخ والذاكرة، وحظر الأرثوذكسية الكنسية".وأكد الوزير أنه "لا توجد دولة واحدة في العالم، باستثناء أوكرانيا، تحظر فيها أي لغة رسميا".

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