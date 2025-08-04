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مدفيديف يعلق على رفع الحظر عن نشر الصواريخ الروسية المتوسطة والقصيرة المدى
مدفيديف يعلق على رفع الحظر عن نشر الصواريخ الروسية المتوسطة والقصيرة المدى
سبوتنيك عربي
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، إعلان رفع الحظر عن نشر الصواريخ الروسية المتوسطة والقصيرة المدى، بأنه نتيجة للسياسة المعادية... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T20:10+0000
2025-08-04T20:10+0000
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وكتب ميدفيديف على صفحته على منصة"إكس": "بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن رفع الحظر على نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى هو نتيجة للسياسة المعادية لروسيا التي تنتهجها دول حلف شمال الأطلسي".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها الذي نشر على موقعها الإلكتروني: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ المتوسطة المدى البرية الأمريكية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقاً".الكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النوويبوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250804/خبير-عسكري-يوضح-موقف-روسيا-الجديد-بشأن-معاهدة-الصواريخ-المتوسطة-المدى-1103372173.html
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مدفيديف يعلق على رفع الحظر عن نشر الصواريخ الروسية المتوسطة والقصيرة المدى

20:10 GMT 04.08.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، إعلان رفع الحظر عن نشر الصواريخ الروسية المتوسطة والقصيرة المدى، بأنه نتيجة للسياسة المعادية لروسيا التي تنتهجها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعيًا إلى توقع خطوات أخرى.
وكتب ميدفيديف على صفحته على منصة"إكس": "بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن رفع الحظر على نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى هو نتيجة للسياسة المعادية لروسيا التي تنتهجها دول حلف شمال الأطلسي".

وتابع: "هذا واقع جديد على جميع خصومنا أن يأخذوه في الحسبان. توقعوا خطوات أخرى".

صاروخ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
خبير عسكري يوضح موقف روسيا الجديد بشأن معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى
19:32 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها الذي نشر على موقعها الإلكتروني: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ المتوسطة المدى البرية الأمريكية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقاً".
الكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النووي
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