https://sarabic.ae/20250804/خبير-عسكري-يوضح-موقف-روسيا-الجديد-بشأن-معاهدة-الصواريخ-المتوسطة-المدى-1103372173.html
خبير عسكري يوضح موقف روسيا الجديد بشأن معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى
خبير عسكري يوضح موقف روسيا الجديد بشأن معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، بأن روسيا لم تعد تقتصر على الوقف الطوعي للصواريخ الأرضية المتوسطة والقصيرة المدى بعد أن تجاهل الغرب تحذيراتها بشأن... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T19:32+0000
2025-08-04T19:32+0000
2025-08-04T19:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال ليونكوف لوكالة "سبوتنيك": "يعود تاريخ هذه القضية إلى انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى. وبالمناسبة، حدث ذلك خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب. وقد دافع الجانب الأمريكي عن ذلك بزعم تنامي التهديد الروسي وضرورة الرد عليه"، وفق وصفهم.وأشار إلى أنه "في عام 2026، من المتوقع ظهور أولى أنظمة "تايفون" على الأراضي الألمانية، وهو صاروخ توماهوك أرضي، لا يمكن وصفه بغير ذلك. كما يتوقع نشر صواريخ "دارك إيغل" متوسطة المدى، والتي، كما يزعم الأمريكيون، قادرة على الوصول إلى هدف بسرعة 5-6 ماخ، وتمثل تقدما في مجال التكنولوجيا الأمريكية للصواريخ الفرط صوتية الموجهة".وأكد الخبير: "لقد حذرنا الغرب مرارا من رغبتهم في نشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، لكنهم لم يستجيبوا لنا. ولذلك، لم يعد روسيا تعتبر نفسها ملزمة بهذه المعاهدة وبالقيود الذاتية التي أقرها سابقا".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها الذي نشر على موقعها الإلكتروني: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ المتوسطة المدى البرية الأمريكية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقاً".الكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النوويبوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250804/موسكو-روسيا-لم-تعد-تعتبر-نفسها-ملزمة-بالقيود-الذاتية-على-نشر-الصواريخ-المتوسطة-والقصيرة-المدى-1103367254.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
خبير عسكري يوضح موقف روسيا الجديد بشأن معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى
أفاد الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، بأن روسيا لم تعد تقتصر على الوقف الطوعي للصواريخ الأرضية المتوسطة والقصيرة المدى بعد أن تجاهل الغرب تحذيراتها بشأن خطط نشر صواريخ مماثلة في أوروبا.
وقال ليونكوف لوكالة "سبوتنيك": "يعود تاريخ هذه القضية إلى انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى. وبالمناسبة، حدث ذلك خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب. وقد دافع الجانب الأمريكي عن ذلك بزعم تنامي التهديد الروسي وضرورة الرد عليه"، وفق وصفهم.
وأوضح أنه "وبعد مرور بعض الوقت على انسحاب واشنطن من جانب واحد من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، أصبحت روسيا على يقين بأن خطط الولايات المتحدة الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة المدى في الدول الأوروبية قد تم وضعها بالفعل".
وأشار إلى أنه "في عام 2026، من المتوقع ظهور أولى أنظمة "تايفون" على الأراضي الألمانية، وهو صاروخ توماهوك أرضي، لا يمكن وصفه بغير ذلك. كما يتوقع نشر صواريخ "دارك إيغل" متوسطة المدى، والتي، كما يزعم الأمريكيون، قادرة على الوصول إلى هدف بسرعة 5-6 ماخ، وتمثل تقدما في مجال التكنولوجيا الأمريكية للصواريخ الفرط صوتية الموجهة".
وأضاف ليونكوف أن "روسيا أنشأت منظومة صاروخية مزودة بصاروخ باليستي متوسط المدى "أوريشنيك" وأطلقتها في الإنتاج التسلسلي".
وأكد الخبير: "لقد حذرنا الغرب مرارا من رغبتهم في نشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، لكنهم لم يستجيبوا لنا. ولذلك، لم يعد روسيا تعتبر نفسها ملزمة بهذه المعاهدة وبالقيود الذاتية التي أقرها سابقا".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها الذي نشر على موقعها الإلكتروني: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ المتوسطة المدى البرية الأمريكية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقاً".