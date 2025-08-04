https://sarabic.ae/20250804/خبير-عسكري-يوضح-موقف-روسيا-الجديد-بشأن-معاهدة-الصواريخ-المتوسطة-المدى-1103372173.html

خبير عسكري يوضح موقف روسيا الجديد بشأن معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى

خبير عسكري يوضح موقف روسيا الجديد بشأن معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، بأن روسيا لم تعد تقتصر على الوقف الطوعي للصواريخ الأرضية المتوسطة والقصيرة المدى بعد أن تجاهل الغرب تحذيراتها بشأن... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T19:32+0000

2025-08-04T19:32+0000

2025-08-04T19:32+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087480156_0:387:2048:1539_1920x0_80_0_0_8c1abffda704b83cee8ff5c8133f09f9.jpg

وقال ليونكوف لوكالة "سبوتنيك": "يعود تاريخ هذه القضية إلى انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى. وبالمناسبة، حدث ذلك خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب. وقد دافع الجانب الأمريكي عن ذلك بزعم تنامي التهديد الروسي وضرورة الرد عليه"، وفق وصفهم.وأشار إلى أنه "في عام 2026، من المتوقع ظهور أولى أنظمة "تايفون" على الأراضي الألمانية، وهو صاروخ توماهوك أرضي، لا يمكن وصفه بغير ذلك. كما يتوقع نشر صواريخ "دارك إيغل" متوسطة المدى، والتي، كما يزعم الأمريكيون، قادرة على الوصول إلى هدف بسرعة 5-6 ماخ، وتمثل تقدما في مجال التكنولوجيا الأمريكية للصواريخ الفرط صوتية الموجهة".وأكد الخبير: "لقد حذرنا الغرب مرارا من رغبتهم في نشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، لكنهم لم يستجيبوا لنا. ولذلك، لم يعد روسيا تعتبر نفسها ملزمة بهذه المعاهدة وبالقيود الذاتية التي أقرها سابقا".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها الذي نشر على موقعها الإلكتروني: "نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بشأن هذه المسألة وتطور الوضع على مسار النشر الفعلي للصواريخ المتوسطة المدى البرية الأمريكية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن وزارة الخارجية الروسية تلاحظ زوال الشروط اللازمة للحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة، وهي مخولة بالإعلان عن أن روسيا الاتحادية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المقابلة المعتمدة سابقاً".الكرملين: روسيا تتخذ موقفا مسؤولا وتولي اهتماما وثيقا لقضية منع الانتشار النوويبوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية

https://sarabic.ae/20250804/موسكو-روسيا-لم-تعد-تعتبر-نفسها-ملزمة-بالقيود-الذاتية-على-نشر-الصواريخ-المتوسطة-والقصيرة-المدى-1103367254.html

https://sarabic.ae/20250801/بوتين-ولوكاشينكو-يعقدان-اجتماعا-غير-رسمي-في-جزيرة-فالام-فيديو--1103267204.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم