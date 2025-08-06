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مراسل "سبوتنيك": وصول مبعوث ترامب الرئاسي ستيف ويتكوف إلى موسكو
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250806/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-51-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مقاطعات-1103418909.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 51 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 51 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 51 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T04:28+0000
2025-08-06T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 5 أغسطس(آب الجاري)، إلى الساعة 05:30 بتوقيت موسكو يوم 6 أغسطس (الجاري)، دمرت وسائط الدفاع الجوي واعترضت 51 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضح البيان أن المناطق التي تم تدمير الطائرات المسيرة الأوكرانية فوقها توزعت كالتالي: "16 طائرة مسيرة فوق كل من مقاطعتي روستوف وبريانسك، و12 طائرة فوق جمهورية القرم، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة أوريول".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.سلاح خارق... ليزر روسي جديد يذيب الدروع الفولاذية
https://sarabic.ae/20250803/الجيش-الروسي-يقطع-طرق-الإمداد-الأوكرانية-قرب-كونستانتينوفكا-في-دونيتسك-1103332687.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاع الجوي الروسي يدمر 51 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة

04:28 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 04:46 GMT 06.08.2025)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 51 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 5 أغسطس(آب الجاري)، إلى الساعة 05:30 بتوقيت موسكو يوم 6 أغسطس (الجاري)، دمرت وسائط الدفاع الجوي واعترضت 51 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضح البيان أن المناطق التي تم تدمير الطائرات المسيرة الأوكرانية فوقها توزعت كالتالي: "16 طائرة مسيرة فوق كل من مقاطعتي روستوف وبريانسك، و12 طائرة فوق جمهورية القرم، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة أوريول".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
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ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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