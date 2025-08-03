https://sarabic.ae/20250803/الجيش-الروسي-يقطع-طرق-الإمداد-الأوكرانية-قرب-كونستانتينوفكا-في-دونيتسك-1103332687.html
الجيش الروسي يقطع طرق الإمداد الأوكرانية قرب كونستانتينوفكا في دونيتسك
الجيش الروسي يقطع طرق الإمداد الأوكرانية قرب كونستانتينوفكا في دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من قواتها المسلحة نجحت في قطع طرق الإمداد الخاصة بالجيش الأوكراني قرب بلدة... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T15:45+0000
2025-08-03T15:45+0000
2025-08-03T15:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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أخبار أوكرانيا
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وقالت قيادة مجموعة "الجنوب" الروسية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن طائرات الاستطلاع المسيرة رصدت مسارين لإمداد القوات الأوكرانية يستخدمان منصات روبوتية آلية لنقل الذخائر والمؤن إلى الخطوط الأمامية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250803/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-لمطار-عسكري-أوكراني-ومواقع-إطلاق-المسيرات-بعيدة-المدى--عاجل-1103318013.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يقطع طرق الإمداد الأوكرانية قرب كونستانتينوفكا في دونيتسك
أفادت الخدمة الصحفية لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من قواتها المسلحة نجحت في قطع طرق الإمداد الخاصة بالجيش الأوكراني قرب بلدة كونستانتينوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك عبر استهداف مباشر لمسارات نقل الذخائر والتموين.
وقالت قيادة مجموعة "الجنوب" الروسية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن طائرات الاستطلاع المسيرة رصدت مسارين لإمداد القوات الأوكرانية يستخدمان منصات روبوتية آلية لنقل الذخائر والمؤن إلى الخطوط الأمامية".
وأكد البيان أن مشغلي المسيرات التابعة للفرقة الآلية السادسة من المجموعة نجحوا في تدمير المنصتين بدقة، مما أدى إلى حرمان القوات الأوكرانية من الموارد اللازمة لمواصلة الدفاع، ومكن وحدات الاقتحام الروسية من التقدم إلى مواقع جديدة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.