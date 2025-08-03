https://sarabic.ae/20250803/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-لمطار-عسكري-أوكراني-ومواقع-إطلاق-المسيرات-بعيدة-المدى--عاجل-1103318013.html

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني ومواقع إطلاق المسيرات بعيدة المدى

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني ومواقع إطلاق المسيرات بعيدة المدى

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني ومواقع إطلاق المسيرات بعيدة المدى، وكذلك القوى العاملة... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T09:22+0000

2025-08-03T09:22+0000

2025-08-03T09:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع في بيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية لمطارعسكري ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 139منطقة".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 185 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير ومحطة رادار إسرائيلية الصنع، وثلاثة مستودعات ذخيرة".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات مجموعة "الغرب" على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 220عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة وأربع محطات حرب إلكترونية".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت صاروخين "هيمارس" و274 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبيةإعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي

https://sarabic.ae/20250803/مدافع-مستا-بي-الروسية-تدمر-نقطة-انتشار-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1103315778.html

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