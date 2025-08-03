https://sarabic.ae/20250803/مدافع-مستا-بي-الروسية-تدمر-نقطة-انتشار-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1103315778.html
مدافع "مستا-بي" الروسية تدمر نقطة انتشار أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
مدافع "مستا-بي" الروسية تدمر نقطة انتشار أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
دمر طاقم مدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" التابع لمجموعة "الشرق" الروسية، مخبأً أوكرانيا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وفقًا لما ذكره جندي... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T07:41+0000
2025-08-03T07:41+0000
2025-08-03T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الجندي: "كنا في الخدمة، وتلقينا أمرًا بالعمل بالقرب من قرية أولغوفسكوي، حيث أقام العدو، وفقًا للمعلومات الاستخباراتية، تحصينات. عملنا بشكل جيد، ضمن مجموعة".وأشار إلى أنه تم تدمير مخبأً أوكراني وتحييد ما لا يقل عن 3 جنود أوكرانين.أعلنت وزارة الدفاع، يوم الجمعة، أن قوات "الشرق الروسية" تقدموا خلال الأسبوع الماضي في دفاعات العدو وحرروا بلدة زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وماليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.خلال الأسبوع الماضي، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1410 جنود، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و78 مركبة، وعددا من المدافع الميدانية، وودمر تسعة مستودعات للذخيرة والإمدادات في هذا الجزء من الجبهة.القوات الروسية تحرر 7 بلدات وتنفذ 7 ضربات لمنشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- عاجلالدفاع الروسية تكشف عن تدمير وحدة مسيرات "النخبة" الأوكرانية أثناء تحرير تشاسوف يار
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روسيا
مدافع "مستا-بي" الروسية تدمر نقطة انتشار أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
07:41 GMT 03.08.2025 (تم التحديث: 07:56 GMT 03.08.2025)
دمر طاقم مدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" التابع لمجموعة "الشرق" الروسية، مخبأً أوكرانيا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وفقًا لما ذكره جندي المدفعية لوكالة "سبوتنيك".
وقال الجندي: "كنا في الخدمة، وتلقينا أمرًا بالعمل بالقرب من قرية أولغوفسكوي، حيث أقام العدو، وفقًا للمعلومات الاستخباراتية، تحصينات. عملنا بشكل جيد، ضمن مجموعة".
بحسب الجندي، نُفذت العملية بدقة عالية، حيث لم تتجاوز مسافة التصحيحات 50 مترًا.
وأشار إلى أنه تم تدمير مخبأً أوكراني وتحييد ما لا يقل عن 3 جنود أوكرانين.
أعلنت وزارة الدفاع، يوم الجمعة، أن قوات "الشرق الروسية" تقدموا خلال الأسبوع الماضي في دفاعات العدو وحرروا بلدة زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وماليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
خلال الأسبوع الماضي، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1410 جنود، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و78 مركبة، وعددا من المدافع الميدانية، وودمر تسعة مستودعات للذخيرة والإمدادات في هذا الجزء من الجبهة.