القوات الروسية تحرر 7 بلدات وتنفذ 7 ضربات لمنشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- عاجل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250801/القوات-الروسية-تحرر-3-بلدات-وتنفذ-7-ضربات-لمنشآت-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-خلال-أسبوع--عاجل-1103264137.html
القوات الروسية تحرر 7 بلدات وتنفذ 7 ضربات لمنشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- عاجل
القوات الروسية تحرر 7 بلدات وتنفذ 7 ضربات لمنشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- عاجل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها حررت 7 بلدات، على محاور عدة، ونفذت 7 ضربات جماعية، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T09:17+0000
2025-08-01T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2990b109b6fd534412285170e9890346.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من 26 يوليو/ تموز، إلى 1 أغسطس/ آب، نفذت القوات المسلحة الروسية، سبع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات هجومية مسيرة، استهدفت خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش العمل لإنتاج الطائرات دون طيار ومكوناتها، ونقاط التحكم للطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومستودعات الأنظمة الروبوتية، والأسلحة الصاروخية والذخيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".وأضاف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" عملياتها الهجومية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبيتروفسك خلال الأسبوع، وحررت ثلاث مناطق سكنية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 2875 جنديا ودبابتين". وأضاف البيان: بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 2875 جنديا، ودبابتين، و24 مركبة مدرعة قتالية، وتم تدمير 32 سيارة و21 مدفعا".وتابع البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات "الشرق"، أكثر من 1410 عسكريين، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و78 سيارة، وتسعة مدافع ميدانية، وتسعة مستودعات ذخيرة".كما أعلنت الوزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات "الجنوب" حررت مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 1325 جنديا، ودبابتين خلال أسبوع.وأوضح البيان: "خلال الأسبوع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1325 جنديًا ودبابتين وثماني مركبات مدرعة قتالية". وأشارت إلى أن الجيش الروسي دمر 19 آلية و24 قطعة مدفعية ميدانية بينها أربع قطع غربية الصنع وأربع محطات حرب إلكترونية و22 مستودع ذخيرة وإمداد.وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعة سومي تمركزات بشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي مقاطعة خاركوف، حسّنت وحدات المجموعة مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "خلال أسبوع، استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية للدفاع الإقليمي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و25 سيارة، وست قطع مدفعية، كما تم تدمير 42 محطة للحرب الإلكترونية ومضادات البطاريات، بالإضافة إلى 34 مستودعا للذخيرة والمواد والوقود".وختم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست قنابل جوية موجهة، وستة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وثلاثة صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز "نبتون"، و1446 طائرة دون طيار".خسائر قوات كييف في معركة تحرير تشاسوف يار تبلغ نحو 7.5 ألف جندي و11 دبابة"تشاسوف يار"... الجيش الروسي يحرر مدينة استراتيجية في دونيتسك
https://sarabic.ae/20250801/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-60-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق-1103253905.html
https://sarabic.ae/20250731/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-تدمير-وحدة-مسيرات-النخبة-الأوكرانية-أثناء-تحرير-تشاسوف-يار-1103243143.html
https://sarabic.ae/20250728/الشمس-الحارقة-منظومة-روسية-تقلب-موازين-المعارك-في-ميدان-العملية-العسكرية-1103119685.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_453:0:1893:1080_1920x0_80_0_0_7e3488f891d5edde3e11a85d594c1a8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر 7 بلدات وتنفذ 7 ضربات لمنشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- عاجل

09:17 GMT 01.08.2025 (تم التحديث: 09:46 GMT 01.08.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها حررت 7 بلدات، على محاور عدة، ونفذت 7 ضربات جماعية، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من 26 يوليو/ تموز، إلى 1 أغسطس/ آب، نفذت القوات المسلحة الروسية، سبع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات هجومية مسيرة، استهدفت خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش العمل لإنتاج الطائرات دون طيار ومكوناتها، ونقاط التحكم للطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومستودعات الأنظمة الروبوتية، والأسلحة الصاروخية والذخيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".
وأضاف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" عملياتها الهجومية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبيتروفسك خلال الأسبوع، وحررت ثلاث مناطق سكنية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 2875 جنديا ودبابتين".

وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت عملياتها الهجومية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك خلال الأسبوع، وحررت مناطق بويكوفكا وبلغييكا ونوفوأوكراينكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف البيان: بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 2875 جنديا، ودبابتين، و24 مركبة مدرعة قتالية، وتم تدمير 32 سيارة و21 مدفعا".
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق
05:10 GMT
وتابع البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات "الشرق"، أكثر من 1410 عسكريين، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و78 سيارة، وتسعة مدافع ميدانية، وتسعة مستودعات ذخيرة".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه على مدار أسبوع، توغلت وحدات من مجموعة "الشرق" في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدات زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وماليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.

كما أعلنت الوزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات "الجنوب" حررت مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 1325 جنديا، ودبابتين خلال أسبوع.
وأوضح البيان: "خلال الأسبوع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1325 جنديًا ودبابتين وثماني مركبات مدرعة قتالية".
مدفع رشاش من العيار الكبير كورد في موقع فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن تدمير وحدة مسيرات "النخبة" الأوكرانية أثناء تحرير تشاسوف يار
أمس, 16:08 GMT
وأفادت الإدارة العسكرية الروسية أن وحدات من قوات "الجنوب" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت إلى أن الجيش الروسي دمر 19 آلية و24 قطعة مدفعية ميدانية بينها أربع قطع غربية الصنع وأربع محطات حرب إلكترونية و22 مستودع ذخيرة وإمداد.
وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعة سومي تمركزات بشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي مقاطعة خاركوف، حسّنت وحدات المجموعة مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه خلال الأسبوع، وفي منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 1245 جنديا، وأربع دبابات، و13 مركبة مدرعة قتالية، و47 سيارة، كما دمرت 30 مدفعا ميدانيا، وخمس محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى 26 مستودعا للذخيرة.

قاذفة لهب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
"الشمس الحارقة"... منظومة روسية تقلب موازين المعارك في ميدان العملية العسكرية
28 يوليو, 12:56 GMT
وأضاف البيان: "خلال أسبوع، استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية للدفاع الإقليمي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و25 سيارة، وست قطع مدفعية، كما تم تدمير 42 محطة للحرب الإلكترونية ومضادات البطاريات، بالإضافة إلى 34 مستودعا للذخيرة والمواد والوقود".

وأضاف البيان: "حررت وحدات مجموعة قوات "الغرب" خطوطا ومواقع مهمة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 1630 جنديا وعشر مركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير 88 سيارة، وتسع قطع مدفعية، و48 مستودع ذخيرة، و31 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات.

وختم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست قنابل جوية موجهة، وستة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وثلاثة صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز "نبتون"، و1446 طائرة دون طيار".
خسائر قوات كييف في معركة تحرير تشاسوف يار تبلغ نحو 7.5 ألف جندي و11 دبابة
"تشاسوف يار"... الجيش الروسي يحرر مدينة استراتيجية في دونيتسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала