https://sarabic.ae/20250801/القوات-الروسية-تحرر-3-بلدات-وتنفذ-7-ضربات-لمنشآت-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-خلال-أسبوع--عاجل-1103264137.html
القوات الروسية تحرر 7 بلدات وتنفذ 7 ضربات لمنشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- عاجل
القوات الروسية تحرر 7 بلدات وتنفذ 7 ضربات لمنشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- عاجل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها حررت 7 بلدات، على محاور عدة، ونفذت 7 ضربات جماعية، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T09:17+0000
2025-08-01T09:17+0000
2025-08-01T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2990b109b6fd534412285170e9890346.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من 26 يوليو/ تموز، إلى 1 أغسطس/ آب، نفذت القوات المسلحة الروسية، سبع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات هجومية مسيرة، استهدفت خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش العمل لإنتاج الطائرات دون طيار ومكوناتها، ونقاط التحكم للطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومستودعات الأنظمة الروبوتية، والأسلحة الصاروخية والذخيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".وأضاف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" عملياتها الهجومية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبيتروفسك خلال الأسبوع، وحررت ثلاث مناطق سكنية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 2875 جنديا ودبابتين". وأضاف البيان: بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 2875 جنديا، ودبابتين، و24 مركبة مدرعة قتالية، وتم تدمير 32 سيارة و21 مدفعا".وتابع البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات "الشرق"، أكثر من 1410 عسكريين، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و78 سيارة، وتسعة مدافع ميدانية، وتسعة مستودعات ذخيرة".كما أعلنت الوزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات "الجنوب" حررت مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 1325 جنديا، ودبابتين خلال أسبوع.وأوضح البيان: "خلال الأسبوع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1325 جنديًا ودبابتين وثماني مركبات مدرعة قتالية". وأشارت إلى أن الجيش الروسي دمر 19 آلية و24 قطعة مدفعية ميدانية بينها أربع قطع غربية الصنع وأربع محطات حرب إلكترونية و22 مستودع ذخيرة وإمداد.وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعة سومي تمركزات بشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي مقاطعة خاركوف، حسّنت وحدات المجموعة مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "خلال أسبوع، استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية للدفاع الإقليمي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و25 سيارة، وست قطع مدفعية، كما تم تدمير 42 محطة للحرب الإلكترونية ومضادات البطاريات، بالإضافة إلى 34 مستودعا للذخيرة والمواد والوقود".وختم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست قنابل جوية موجهة، وستة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وثلاثة صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز "نبتون"، و1446 طائرة دون طيار".خسائر قوات كييف في معركة تحرير تشاسوف يار تبلغ نحو 7.5 ألف جندي و11 دبابة"تشاسوف يار"... الجيش الروسي يحرر مدينة استراتيجية في دونيتسك
https://sarabic.ae/20250801/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-60-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق-1103253905.html
https://sarabic.ae/20250731/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-تدمير-وحدة-مسيرات-النخبة-الأوكرانية-أثناء-تحرير-تشاسوف-يار-1103243143.html
https://sarabic.ae/20250728/الشمس-الحارقة-منظومة-روسية-تقلب-موازين-المعارك-في-ميدان-العملية-العسكرية-1103119685.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_453:0:1893:1080_1920x0_80_0_0_7e3488f891d5edde3e11a85d594c1a8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر 7 بلدات وتنفذ 7 ضربات لمنشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- عاجل
09:17 GMT 01.08.2025 (تم التحديث: 09:46 GMT 01.08.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها حررت 7 بلدات، على محاور عدة، ونفذت 7 ضربات جماعية، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من 26 يوليو/ تموز، إلى 1 أغسطس/ آب، نفذت القوات المسلحة الروسية، سبع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات هجومية مسيرة، استهدفت خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش العمل لإنتاج الطائرات دون طيار ومكوناتها، ونقاط التحكم للطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومستودعات الأنظمة الروبوتية، والأسلحة الصاروخية والذخيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".
وأضاف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" عملياتها الهجومية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبيتروفسك خلال الأسبوع، وحررت ثلاث مناطق سكنية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 2875 جنديا ودبابتين".
وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت عملياتها الهجومية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك خلال الأسبوع، وحررت مناطق بويكوفكا وبلغييكا ونوفوأوكراينكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان: بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 2875 جنديا، ودبابتين، و24 مركبة مدرعة قتالية، وتم تدمير 32 سيارة و21 مدفعا".
وتابع البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات "الشرق"، أكثر من 1410 عسكريين، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و78 سيارة، وتسعة مدافع ميدانية، وتسعة مستودعات ذخيرة".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه على مدار أسبوع، توغلت وحدات من مجموعة "الشرق" في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدات زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وماليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
كما أعلنت الوزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات "الجنوب" حررت مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 1325 جنديا، ودبابتين خلال أسبوع.
وأوضح البيان: "خلال الأسبوع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1325 جنديًا ودبابتين وثماني مركبات مدرعة قتالية".
وأفادت الإدارة العسكرية الروسية أن وحدات من قوات "الجنوب" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت إلى أن الجيش الروسي دمر 19 آلية و24 قطعة مدفعية ميدانية بينها أربع قطع غربية الصنع وأربع محطات حرب إلكترونية و22 مستودع ذخيرة وإمداد.
وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعة سومي تمركزات بشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي مقاطعة خاركوف، حسّنت وحدات المجموعة مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه خلال الأسبوع، وفي منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 1245 جنديا، وأربع دبابات، و13 مركبة مدرعة قتالية، و47 سيارة، كما دمرت 30 مدفعا ميدانيا، وخمس محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى 26 مستودعا للذخيرة.
وأضاف البيان: "خلال أسبوع، استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية للدفاع الإقليمي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و25 سيارة، وست قطع مدفعية، كما تم تدمير 42 محطة للحرب الإلكترونية ومضادات البطاريات، بالإضافة إلى 34 مستودعا للذخيرة والمواد والوقود".
وأضاف البيان: "حررت وحدات مجموعة قوات "الغرب" خطوطا ومواقع مهمة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 1630 جنديا وعشر مركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير 88 سيارة، وتسع قطع مدفعية، و48 مستودع ذخيرة، و31 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات.
وختم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست قنابل جوية موجهة، وستة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وثلاثة صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز "نبتون"، و1446 طائرة دون طيار".