https://sarabic.ae/20250801/القوات-الروسية-تحرر-3-بلدات-وتنفذ-7-ضربات-لمنشآت-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-خلال-أسبوع--عاجل-1103264137.html

القوات الروسية تحرر 7 بلدات وتنفذ 7 ضربات لمنشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- عاجل

القوات الروسية تحرر 7 بلدات وتنفذ 7 ضربات لمنشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- عاجل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها حررت 7 بلدات، على محاور عدة، ونفذت 7 ضربات جماعية، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T09:17+0000

2025-08-01T09:17+0000

2025-08-01T09:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من 26 يوليو/ تموز، إلى 1 أغسطس/ آب، نفذت القوات المسلحة الروسية، سبع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات هجومية مسيرة، استهدفت خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش العمل لإنتاج الطائرات دون طيار ومكوناتها، ونقاط التحكم للطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومستودعات الأنظمة الروبوتية، والأسلحة الصاروخية والذخيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".وأضاف البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" عملياتها الهجومية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبيتروفسك خلال الأسبوع، وحررت ثلاث مناطق سكنية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 2875 جنديا ودبابتين". وأضاف البيان: بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 2875 جنديا، ودبابتين، و24 مركبة مدرعة قتالية، وتم تدمير 32 سيارة و21 مدفعا".وتابع البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات "الشرق"، أكثر من 1410 عسكريين، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و78 سيارة، وتسعة مدافع ميدانية، وتسعة مستودعات ذخيرة".كما أعلنت الوزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات "الجنوب" حررت مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 1325 جنديا، ودبابتين خلال أسبوع.وأوضح البيان: "خلال الأسبوع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1325 جنديًا ودبابتين وثماني مركبات مدرعة قتالية". وأشارت إلى أن الجيش الروسي دمر 19 آلية و24 قطعة مدفعية ميدانية بينها أربع قطع غربية الصنع وأربع محطات حرب إلكترونية و22 مستودع ذخيرة وإمداد.وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعة سومي تمركزات بشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي مقاطعة خاركوف، حسّنت وحدات المجموعة مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "خلال أسبوع، استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية للدفاع الإقليمي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و25 سيارة، وست قطع مدفعية، كما تم تدمير 42 محطة للحرب الإلكترونية ومضادات البطاريات، بالإضافة إلى 34 مستودعا للذخيرة والمواد والوقود".وختم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ست قنابل جوية موجهة، وستة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وثلاثة صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز "نبتون"، و1446 طائرة دون طيار".خسائر قوات كييف في معركة تحرير تشاسوف يار تبلغ نحو 7.5 ألف جندي و11 دبابة"تشاسوف يار"... الجيش الروسي يحرر مدينة استراتيجية في دونيتسك

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https://sarabic.ae/20250731/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-تدمير-وحدة-مسيرات-النخبة-الأوكرانية-أثناء-تحرير-تشاسوف-يار-1103243143.html

https://sarabic.ae/20250728/الشمس-الحارقة-منظومة-روسية-تقلب-موازين-المعارك-في-ميدان-العملية-العسكرية-1103119685.html

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