https://sarabic.ae/20250728/الشمس-الحارقة-منظومة-روسية-تقلب-موازين-المعارك-في-ميدان-العملية-العسكرية-1103119685.html
"الشمس الحارقة"... منظومة روسية تقلب موازين المعارك في ميدان العملية العسكرية
"الشمس الحارقة"... منظومة روسية تقلب موازين المعارك في ميدان العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع عن نجاح طاقم "توس - أيه 1" "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة)، التي تنتج من قبل شركة "روستيخ" الحكومية، في تدمير منطقة محصّنة للعدو في اتجاه... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T12:56+0000
2025-07-28T12:56+0000
2025-07-28T12:56+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
قاذفات اللهب
قاذفة اللهب الروسية "توس-1أ" تصل إلى شمال غربي روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101537/41/1015374191_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_e1a6794cf3a646337eb901209fca4fa8.jpg
وقالت شركة "روستيخ" في بيان لها إن "نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة) يعدّ بلا شك "جوكرًا" في مجال الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية. فالتركيبة الفريدة للرأس الحربي لمقذوفته الحرارية تعطّل كل شيء تقريبًا في المنطقة المستهدفة. وتخترق موجة الصدمة الحجمية "طويلة الأمد" الملاجئ والمخابئ، وتملأ جميع التضاريس غير المستوية والشقوق. وبالتالي، يكون تأثيرها شاملًا. علاوة على ذلك، تؤدي درجة حرارة الانفجار العالية إلى حرق المعدات والمخزون في مسارها. وقد تم تأكيد فعالية أنظمة "توس" مرارًا وتكرارًا في منطقة العمليات الخاصة".مبدأ عمل الذخيرة الحرارية هو أنه عند إصابة الهدف، تفعّل شحنة خاصة توزّع الخليط الحراري الجاف بالتساوي وتفجّره في آنٍ واحد. يحدث انفجار حجمي. تبلغ درجة حرارة كرة الانفجار أكثر من 1000 درجة مئوية. يغطي وابل كامل من "توس - أيه 1" مساحةً تقارب 40,000 متر مربع، أي ما يقارب ستة ملاعب كرة قدم.ونظرًا لخطورته، يعدّ نظام قاذف اللهب الثقيل هدفًا ذا أولوية للعدو. وأشار الجيش الروسي إلى أنه عند اكتشاف القوات المسلحة الأوكرانية لـ"سولنتسيبيك"، تستخدم جميع الوسائل المتاحة للقضاء عليه، طائرات مسيّرة، مدفعية، إلخ. ومع ذلك، فإن الدروع المعزّزة، والحماية الإضافية، والانتشار السريع في دقيقة ونصف، وسرعة وابل كاملة في عشر ثوانٍ، تضمن بقاءً عاليًا لأنظمة قاذف اللهب.الجدير بالذكر أن روسيا سجلت تقدما كبيرا على دول حلف شمال الأطلسي، في مجال إنشاء منظومات قاذفات اللهب الثقيلة، والذي ظهر جليا في العملية العسكرية الخاصة.قاذفة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا عن بكرة أبيه... فيديوبقدرات لا مثيل لها.. الأسطول الروسي يطلق "عاصفة يوليو" البحرية.. فيديو
https://sarabic.ae/20250408/قاذفات-اللهب-الروسية-قدرة-فريدة-تغير-ميزان-الحرب-1099324802.html
https://sarabic.ae/20231023/وزارة-الدفاع-الروسية-تقدم-برامج-جديدة-لاستخدام-الشمس-الحارقة-1082341643.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101537/41/1015374191_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_2af966175dbea179a2ceab3115212248.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, قاذفات اللهب, قاذفة اللهب الروسية "توس-1أ" تصل إلى شمال غربي روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, قاذفات اللهب, قاذفة اللهب الروسية "توس-1أ" تصل إلى شمال غربي روسيا
"الشمس الحارقة"... منظومة روسية تقلب موازين المعارك في ميدان العملية العسكرية
أفادت وزارة الدفاع عن نجاح طاقم "توس - أيه 1" "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة)، التي تنتج من قبل شركة "روستيخ" الحكومية، في تدمير منطقة محصّنة للعدو في اتجاه كراسنوارميسكي.
وقالت شركة "روستيخ" في بيان لها إن "نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة) يعدّ بلا شك "جوكرًا" في مجال الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية. فالتركيبة الفريدة للرأس الحربي لمقذوفته الحرارية تعطّل كل شيء تقريبًا في المنطقة المستهدفة. وتخترق موجة الصدمة الحجمية "طويلة الأمد" الملاجئ والمخابئ، وتملأ جميع التضاريس غير المستوية والشقوق. وبالتالي، يكون تأثيرها شاملًا. علاوة على ذلك، تؤدي درجة حرارة الانفجار العالية إلى حرق المعدات والمخزون في مسارها. وقد تم تأكيد فعالية أنظمة "توس" مرارًا وتكرارًا في منطقة العمليات الخاصة".
مبدأ عمل الذخيرة الحرارية هو أنه عند إصابة الهدف، تفعّل شحنة خاصة توزّع الخليط الحراري الجاف بالتساوي وتفجّره في آنٍ واحد. يحدث انفجار حجمي. تبلغ درجة حرارة كرة الانفجار أكثر من 1000 درجة مئوية. يغطي وابل كامل من "توس - أيه 1" مساحةً تقارب 40,000 متر مربع، أي ما يقارب ستة ملاعب كرة قدم.
يقول رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، والمحلل العسكري إيغور كوروتشينكو: "كما أن التكتيكات المجربة تسهّل استقرار "توس - أيه 1" القتالي. وتنفّذ طواقم الطائرات دون طيار عمليات الاستطلاع والاستهداف وضبط النيران قبل التشغيل، مما يوفر الوقت ويجنّب النظام البقاء لفترة طويلة في الميدان المفتوح. إضافةً إلى ذلك، يضم فريق "توس" فرق دعم ناري وفرقة دورية، مما يزيل خطر وصول طائرات العدو المسيّرة".
23 أكتوبر 2023, 06:23 GMT
ونظرًا لخطورته، يعدّ نظام قاذف اللهب الثقيل هدفًا ذا أولوية للعدو. وأشار الجيش الروسي
إلى أنه عند اكتشاف القوات المسلحة الأوكرانية لـ"سولنتسيبيك"، تستخدم جميع الوسائل المتاحة للقضاء عليه، طائرات مسيّرة، مدفعية، إلخ. ومع ذلك، فإن الدروع المعزّزة، والحماية الإضافية، والانتشار السريع في دقيقة ونصف، وسرعة وابل كاملة في عشر ثوانٍ، تضمن بقاءً عاليًا لأنظمة قاذف اللهب.
الجدير بالذكر أن روسيا سجلت تقدما كبيرا
على دول حلف شمال الأطلسي، في مجال إنشاء منظومات قاذفات اللهب الثقيلة، والذي ظهر جليا في العملية العسكرية الخاصة.