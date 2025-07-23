بقدرات لا مثيل لها.. الأسطول الروسي يطلق "عاصمة يوليو" البحرية.. فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
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الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
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صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
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بقدرات لا مثيل لها.. الأسطول الروسي يطلق "عاصمة يوليو" البحرية.. فيديو
بقدرات لا مثيل لها.. الأسطول الروسي يطلق "عاصمة يوليو" البحرية.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا 419 وحدة بحرية تضم غواصات نووية وتقليدية ومدمرات ومجموعة متنوعة من السفن الحربية المتطورة، التي تجعل أسطولها البحري في المرتبة الثالثة بين أضخم... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T08:58+0000
2025-07-23T08:58+0000
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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الأسطول الروسي يمتلك أضخم قوة طرادات في العالم بـ 83 طراد، تجعلها قوة بحرية لا مثيل لها.أما فيما يتعلق بقوة الغواصات فيضم الأسطول الحربي الروسي 63 غواصة تجعلها في المرتبة الثانية عالميا بين أضخم أسلحة الغواصات في العالم، من حيث الحجم، بينما تتفوق الغواصات الروسية من حيث الطرازات على نظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تضم مزيجا من غواصات الديزل الكهربائية الصامتة والغواصات النووية ذات القدرات الخارقة من حيث التسليح والقدرة على البقاء تحت سطح الماء.ويضاف إلى ذلك، فإن روسيا تمتلك 10 مدمرات تجعلها في المرتبة الـ 6 عالميا إضافة إلى 123 سفينة دورية و47 كاسحة ألغام بحرية، كما تمتلك حاملة طائرات واحدة.واليوم الأربعاء، بدأت البحرية الروسية مناورات "عاصفة يوليو" الضخمة في مياه المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي وبحر قزوين وبحرالبلطيق بمشاركة أكثر من 15000 عسكري و150 سفينة حربية و120 طائرة ومروحية.وبحسب وزارة الدفاع فإن المناورات تجرى في الفترة من 23 إلى 27 يوليو/تموز، تحت إشراف القائد الأعلى للقوات البحرية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، وبمشاركة قوات من أساطيل الشمال والمحيط الهادئ والبلطيق، بالإضافة إلى أسطول بحر قزوين.
https://sarabic.ae/20180123/فرقاطة-روسية-خارقة-تدمر-السفن-الغوصات-1029446867.html
https://sarabic.ae/20250119/قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-هاسكا---10-1096950186.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

بقدرات لا مثيل لها.. الأسطول الروسي يطلق "عاصمة يوليو" البحرية.. فيديو

08:58 GMT 23.07.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسفن الأسطول الحربي الروسي
سفن الأسطول الحربي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
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تمتلك روسيا 419 وحدة بحرية تضم غواصات نووية وتقليدية ومدمرات ومجموعة متنوعة من السفن الحربية المتطورة، التي تجعل أسطولها البحري في المرتبة الثالثة بين أضخم الأساطيل الحربية بالعالم في 2025.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الأسطول الروسي يمتلك أضخم قوة طرادات في العالم بـ 83 طراد، تجعلها قوة بحرية لا مثيل لها.
سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2018
فرقاطة روسية خارقة تدمر السفن والغواصات (فيديو)
23 يناير 2018, 20:30 GMT
أما فيما يتعلق بقوة الغواصات فيضم الأسطول الحربي الروسي 63 غواصة تجعلها في المرتبة الثانية عالميا بين أضخم أسلحة الغواصات في العالم، من حيث الحجم، بينما تتفوق الغواصات الروسية من حيث الطرازات على نظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تضم مزيجا من غواصات الديزل الكهربائية الصامتة والغواصات النووية ذات القدرات الخارقة من حيث التسليح والقدرة على البقاء تحت سطح الماء.
ويضاف إلى ذلك، فإن روسيا تمتلك 10 مدمرات تجعلها في المرتبة الـ 6 عالميا إضافة إلى 123 سفينة دورية و47 كاسحة ألغام بحرية، كما تمتلك حاملة طائرات واحدة.
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا-10"
19 يناير, 21:43 GMT
واليوم الأربعاء، بدأت البحرية الروسية مناورات "عاصفة يوليو" الضخمة في مياه المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي وبحر قزوين وبحرالبلطيق بمشاركة أكثر من 15000 عسكري و150 سفينة حربية و120 طائرة ومروحية.
وبحسب وزارة الدفاع فإن المناورات تجرى في الفترة من 23 إلى 27 يوليو/تموز، تحت إشراف القائد الأعلى للقوات البحرية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، وبمشاركة قوات من أساطيل الشمال والمحيط الهادئ والبلطيق، بالإضافة إلى أسطول بحر قزوين.
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