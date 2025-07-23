https://sarabic.ae/20250723/بقدرات-لا-مثيل-لها-الأسطول-الروسي-يطلق-عاصمة-يوليو-البحرية-فيديو-1102930959.html
بقدرات لا مثيل لها.. الأسطول الروسي يطلق "عاصمة يوليو" البحرية.. فيديو
بقدرات لا مثيل لها.. الأسطول الروسي يطلق "عاصمة يوليو" البحرية.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا 419 وحدة بحرية تضم غواصات نووية وتقليدية ومدمرات ومجموعة متنوعة من السفن الحربية المتطورة، التي تجعل أسطولها البحري في المرتبة الثالثة بين أضخم... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T08:58+0000
2025-07-23T08:58+0000
2025-07-23T08:58+0000
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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الأسطول الروسي يمتلك أضخم قوة طرادات في العالم بـ 83 طراد، تجعلها قوة بحرية لا مثيل لها.أما فيما يتعلق بقوة الغواصات فيضم الأسطول الحربي الروسي 63 غواصة تجعلها في المرتبة الثانية عالميا بين أضخم أسلحة الغواصات في العالم، من حيث الحجم، بينما تتفوق الغواصات الروسية من حيث الطرازات على نظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تضم مزيجا من غواصات الديزل الكهربائية الصامتة والغواصات النووية ذات القدرات الخارقة من حيث التسليح والقدرة على البقاء تحت سطح الماء.ويضاف إلى ذلك، فإن روسيا تمتلك 10 مدمرات تجعلها في المرتبة الـ 6 عالميا إضافة إلى 123 سفينة دورية و47 كاسحة ألغام بحرية، كما تمتلك حاملة طائرات واحدة.واليوم الأربعاء، بدأت البحرية الروسية مناورات "عاصفة يوليو" الضخمة في مياه المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي وبحر قزوين وبحرالبلطيق بمشاركة أكثر من 15000 عسكري و150 سفينة حربية و120 طائرة ومروحية.وبحسب وزارة الدفاع فإن المناورات تجرى في الفترة من 23 إلى 27 يوليو/تموز، تحت إشراف القائد الأعلى للقوات البحرية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، وبمشاركة قوات من أساطيل الشمال والمحيط الهادئ والبلطيق، بالإضافة إلى أسطول بحر قزوين.
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
بقدرات لا مثيل لها.. الأسطول الروسي يطلق "عاصمة يوليو" البحرية.. فيديو
تمتلك روسيا 419 وحدة بحرية تضم غواصات نووية وتقليدية ومدمرات ومجموعة متنوعة من السفن الحربية المتطورة، التي تجعل أسطولها البحري في المرتبة الثالثة بين أضخم الأساطيل الحربية بالعالم في 2025.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الأسطول الروسي يمتلك أضخم قوة طرادات في العالم بـ 83 طراد، تجعلها قوة بحرية لا مثيل لها.
أما فيما يتعلق بقوة الغواصات فيضم الأسطول الحربي
الروسي 63 غواصة تجعلها في المرتبة الثانية عالميا بين أضخم أسلحة الغواصات في العالم، من حيث الحجم، بينما تتفوق الغواصات الروسية من حيث الطرازات على نظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تضم مزيجا من غواصات الديزل الكهربائية الصامتة والغواصات النووية ذات القدرات الخارقة من حيث التسليح والقدرة على البقاء تحت سطح الماء.
ويضاف إلى ذلك، فإن روسيا
تمتلك 10 مدمرات تجعلها في المرتبة الـ 6 عالميا إضافة إلى 123 سفينة دورية و47 كاسحة ألغام بحرية، كما تمتلك حاملة طائرات واحدة.
واليوم الأربعاء، بدأت البحرية
الروسية مناورات "عاصفة يوليو" الضخمة في مياه المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي وبحر قزوين وبحرالبلطيق بمشاركة أكثر من 15000 عسكري و150 سفينة حربية و120 طائرة ومروحية.
وبحسب وزارة الدفاع فإن المناورات تجرى في الفترة من 23 إلى 27 يوليو/تموز، تحت إشراف القائد الأعلى للقوات البحرية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، وبمشاركة قوات من أساطيل الشمال والمحيط الهادئ والبلطيق، بالإضافة إلى أسطول بحر قزوين.