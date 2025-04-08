https://sarabic.ae/20250408/قاذفات-اللهب-الروسية-قدرة-فريدة-تغير-ميزان-الحرب-1099324802.html
قاذفات اللهب الروسية... قدرة فريدة "تغير ميزان الحرب"
قاذفات اللهب الروسية... قدرة فريدة "تغير ميزان الحرب"
سبوتنيك عربي
سجلت روسيا تقدما كبيرا على دول حلف شمال الأطلسي، في مجال إنشاء منظومات قاذفات اللهب الثقيلة، والذي ظهر جليا في العملية العسكرية الخاصة. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T06:59+0000
2025-04-08T06:59+0000
2025-04-08T06:59+0000
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وقال بيكان أوزدوييف، المدير الصناعي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، وعضو مكتب اتحاد المهندسين الميكانيكيين في روسيا، إن "الغرب لا يملك مثل هذه الآلات، والتي كما تظهر تجربة العملية العسكرية، تسمح أحيانًا باحتلال مواقع العدو، دون إطلاق رصاصة واحدة".ونقلت قناة المؤسسة الروسية على تطبيق "تلغرام"، عن أوزدوييف قوله: "منظومات قاذفات اللهب الثقيلة من إنتاجنا، أسلحة فريدة من نوعها، تُوفر ميزة نوعية في ساحة المعركة، وهناك أمثلة على استخدام هذه الأنظمة، مما مكّن جنودنا من السيطرة على مواقع العدو، دون إطلاق رصاصة واحدة".وأوضحت مؤسسة "روستيخ"، أن منظومة "توس 2 - توسوتشكا"، تتمتع بمدى إطلاق نار متزايد بشكل كبير.بالإضافة إلى "توسوتشكا"، يتم استخدام أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة المجنزرة "توس - 1" و"توس - 1 إيه سولنتسيبيك" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.قاذفة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا عن بكرة أبيه... فيديو
https://sarabic.ae/20240815/راجمة-الصواريخ-توس-2-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونتيسك-الشعبية-فيديو-1091794354.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
سلاح روسيا, رصد عسكري
قاذفات اللهب الروسية... قدرة فريدة "تغير ميزان الحرب"
سجلت روسيا تقدما كبيرا على دول حلف شمال الأطلسي، في مجال إنشاء منظومات قاذفات اللهب الثقيلة، والذي ظهر جليا في العملية العسكرية الخاصة.
وقال بيكان أوزدوييف، المدير الصناعي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، وعضو مكتب اتحاد المهندسين الميكانيكيين في روسيا، إن "الغرب لا يملك مثل هذه الآلات، والتي كما تظهر تجربة العملية العسكرية، تسمح أحيانًا باحتلال مواقع العدو، دون إطلاق رصاصة واحدة".
ونقلت قناة المؤسسة الروسية على تطبيق "تلغرام"، عن أوزدوييف قوله: "منظومات قاذفات اللهب الثقيلة من إنتاجنا، أسلحة فريدة من نوعها، تُوفر ميزة نوعية في ساحة المعركة، وهناك أمثلة على استخدام هذه الأنظمة، مما مكّن جنودنا من السيطرة على مواقع العدو، دون إطلاق رصاصة واحدة".
وأضاف: "لا مثيل لها في العالم، وخاصة في الدول الغربية، لقد تقدمنا في هذا المجال من الأسلحة، متجاوزين دول الناتو بفارق كبير".
وأوضحت مؤسسة "روستيخ"، أن منظومة "توس 2 - توسوتشكا"، تتمتع بمدى إطلاق نار متزايد بشكل كبير.
ويتيح نظام التحكم في إطلاق النار المحدّث إصابة مواقع العدو بدقة، وضمان تدمير أهداف العدو، كما تسمح قاعدة العجلات لمركبة "توس - 2"، بالوصول إلى موقع الإطلاق، والانسحاب منه بسرعة أكبر بعد إنجاز المهمة، ما يزيد من قدرة المركبة على المناورة.
بالإضافة إلى "توسوتشكا"، يتم استخدام أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة المجنزرة "توس - 1" و"توس - 1 إيه سولنتسيبيك" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.