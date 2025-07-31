https://sarabic.ae/20250731/خسائر-القوات-الأوكرانية-في-معركة-تحرير-تشاسوف-يار-تبلغ-نحو-75-ألف-جندي-و11-دبابة--عاجل-1103241167.html
خسائر قوات كييف في معركة تحرير تشاسوف يار تبلغ نحو 7.5 ألف جندي و11 دبابة
خسائر قوات كييف في معركة تحرير تشاسوف يار تبلغ نحو 7.5 ألف جندي و11 دبابة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن حجم الخسائر الأوكرانية الفادحة، إثر تحرير القوات الروسية لبلدة تشاسوف يار الاستراتيجية، والتي بلغت 7500 جندي و11... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T15:05+0000
2025-07-31T15:05+0000
2025-07-31T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في معارك تشاسوف يار ما يلي: نحو 7.5 ألف عسكري، و11 دبابة، و55 مركبة مدرعة، و160 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون".كما أفادت الوزارة، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، استهدفت من خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومستودع ذخيرة وأسلحة صاروخية ومعدات لإنتاج طائرات مسيرة أوكرانية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، استهدفت خلالها منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومستودع ذخيرة، وأسلحة صاروخية، ومكوناتٍ لإنتاج طائرات مسيرة. وتم تحقيق أهداف الضربة، وإصابة جميع الأهداف المحددة".وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد من تشاسوف يار بعد التحرير
https://sarabic.ae/20250731/تشاسوف-يار-الجيش-الروسي-يحرر-مدينة-استراتيجية-في-دونيتسك-1103228976.html
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رصد عسكري, روسيا
خسائر قوات كييف في معركة تحرير تشاسوف يار تبلغ نحو 7.5 ألف جندي و11 دبابة
15:05 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 15:24 GMT 31.07.2025)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن حجم الخسائر الأوكرانية الفادحة، إثر تحرير القوات الروسية لبلدة تشاسوف يار الاستراتيجية، والتي بلغت 7500 جندي و11 دبابة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في معارك تشاسوف يار ما يلي: نحو 7.5 ألف عسكري، و11 دبابة، و55 مركبة مدرعة، و160 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة لها، ونتيجة للعمليات القتالية النشطة، حررت مدينة تشاسوف يار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أفادت الوزارة، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، استهدفت من خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومستودع ذخيرة وأسلحة صاروخية ومعدات لإنتاج طائرات مسيرة أوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، استهدفت خلالها منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومستودع ذخيرة، وأسلحة صاروخية، ومكوناتٍ لإنتاج طائرات مسيرة. وتم تحقيق أهداف الضربة، وإصابة جميع الأهداف المحددة".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.