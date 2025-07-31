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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250731/خسائر-القوات-الأوكرانية-في-معركة-تحرير-تشاسوف-يار-تبلغ-نحو-75-ألف-جندي-و11-دبابة--عاجل-1103241167.html
خسائر قوات كييف في معركة تحرير تشاسوف يار تبلغ نحو 7.5 ألف جندي و11 دبابة
خسائر قوات كييف في معركة تحرير تشاسوف يار تبلغ نحو 7.5 ألف جندي و11 دبابة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن حجم الخسائر الأوكرانية الفادحة، إثر تحرير القوات الروسية لبلدة تشاسوف يار الاستراتيجية، والتي بلغت 7500 جندي و11... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T15:05+0000
2025-07-31T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في معارك تشاسوف يار ما يلي: نحو 7.5 ألف عسكري، و11 دبابة، و55 مركبة مدرعة، و160 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون".كما أفادت الوزارة، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، استهدفت من خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومستودع ذخيرة وأسلحة صاروخية ومعدات لإنتاج طائرات مسيرة أوكرانية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، استهدفت خلالها منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومستودع ذخيرة، وأسلحة صاروخية، ومكوناتٍ لإنتاج طائرات مسيرة. وتم تحقيق أهداف الضربة، وإصابة جميع الأهداف المحددة".وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد من تشاسوف يار بعد التحرير
https://sarabic.ae/20250731/تشاسوف-يار-الجيش-الروسي-يحرر-مدينة-استراتيجية-في-دونيتسك-1103228976.html
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

خسائر قوات كييف في معركة تحرير تشاسوف يار تبلغ نحو 7.5 ألف جندي و11 دبابة

15:05 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 15:24 GMT 31.07.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن حجم الخسائر الأوكرانية الفادحة، إثر تحرير القوات الروسية لبلدة تشاسوف يار الاستراتيجية، والتي بلغت 7500 جندي و11 دبابة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في معارك تشاسوف يار ما يلي: نحو 7.5 ألف عسكري، و11 دبابة، و55 مركبة مدرعة، و160 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة لها، ونتيجة للعمليات القتالية النشطة، حررت مدينة تشاسوف يار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أفادت الوزارة، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، استهدفت من خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومستودع ذخيرة وأسلحة صاروخية ومعدات لإنتاج طائرات مسيرة أوكرانية.
تموضع مدينة تشاسوف يار في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"تشاسوف يار"... الجيش الروسي يحرر مدينة استراتيجية في دونيتسك
12:00 GMT
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، استهدفت خلالها منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية لمطار عسكري، ومستودع ذخيرة، وأسلحة صاروخية، ومكوناتٍ لإنتاج طائرات مسيرة. وتم تحقيق أهداف الضربة، وإصابة جميع الأهداف المحددة".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
مشاهد من تشاسوف يار بعد التحرير
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