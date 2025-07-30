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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250730/ضربة-خاطفة-بصواريخ-إسكندر-تحيد-وتصيب-نحو-200-عسكري-أوكراني-في-مقاطعة-تشيرنيغوف-فيديو-1103181308.html
ضربة خاطفة بصواريخ "إسكندر" تحيد وتصيب نحو 200 عسكري أوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.. فيديو
ضربة خاطفة بصواريخ "إسكندر" تحيد وتصيب نحو 200 عسكري أوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حيّد وأصاب نحو 200 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية بضربة صاروخية من طراز "إسكندر". 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T07:06+0000
2025-07-30T07:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لشن الجيش الروسي هجوما صاروخيا على معسكر مركز تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غونشاروفسكي في مقاطعة تشيرنيغوف.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نتيجة لهذه الضربة، بلغت نحو 200 جندي، بين قتيل وجريح".وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة على النقاط العسكرية ومواقع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمعدات والمرتزقة الذين يقاتلون في صفوفها، وكذلك على البنية التحتية من مرافق الطاقة، والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بصواريخ "إسكندر".. الجيش الروسي يستهدف معسكرا تابعا لقوات كييف بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.. فيديومنظومة "إسكندر- إم" الروسية تدمر محطة إطلاق طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
https://sarabic.ae/20250707/القوات-الروسية-تستهدف-50-عسكريا-أوكرانيا-بصاروخ-إسكندر-فيديو-1102448341.html
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روسيا

ضربة خاطفة بصواريخ "إسكندر" تحيد وتصيب نحو 200 عسكري أوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.. فيديو

07:06 GMT 30.07.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationصاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حيّد وأصاب نحو 200 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية بضربة صاروخية من طراز "إسكندر".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لشن الجيش الروسي هجوما صاروخيا على معسكر مركز تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غونشاروفسكي في مقاطعة تشيرنيغوف.

وقالت الدفاع الروسية: "تم الكشف عن موقع معدات وأفراد القوميين الأوكرانيين من خلال طائرة استطلاع روسية مسيرة. بعد ذلك، تم استهداف الموقع بصواريخ شديدة الانفجار".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نتيجة لهذه الضربة، بلغت نحو 200 جندي، بين قتيل وجريح".
وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة على النقاط العسكرية ومواقع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمعدات والمرتزقة الذين يقاتلون في صفوفها، وكذلك على البنية التحتية من مرافق الطاقة، والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.
القوات الروسية تستهدف تجمعا للقوميين الأوكران في مقاطعة خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
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القوات الروسية تستهدف 50 عسكريا أوكرانيا بصاروخ "إسكندر"... فيديو
7 يوليو, 13:23 GMT

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مرات عدة، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
بصواريخ "إسكندر".. الجيش الروسي يستهدف معسكرا تابعا لقوات كييف بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.. فيديو
منظومة "إسكندر- إم" الروسية تدمر محطة إطلاق طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
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