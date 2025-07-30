https://sarabic.ae/20250730/ضربة-خاطفة-بصواريخ-إسكندر-تحيد-وتصيب-نحو-200-عسكري-أوكراني-في-مقاطعة-تشيرنيغوف-فيديو-1103181308.html
ضربة خاطفة بصواريخ "إسكندر" تحيد وتصيب نحو 200 عسكري أوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.. فيديو
ضربة خاطفة بصواريخ "إسكندر" تحيد وتصيب نحو 200 عسكري أوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حيّد وأصاب نحو 200 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية بضربة صاروخية من طراز "إسكندر". 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T07:06+0000
2025-07-30T07:06+0000
2025-07-30T07:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لشن الجيش الروسي هجوما صاروخيا على معسكر مركز تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غونشاروفسكي في مقاطعة تشيرنيغوف.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نتيجة لهذه الضربة، بلغت نحو 200 جندي، بين قتيل وجريح".وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة على النقاط العسكرية ومواقع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمعدات والمرتزقة الذين يقاتلون في صفوفها، وكذلك على البنية التحتية من مرافق الطاقة، والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.بصواريخ "إسكندر".. الجيش الروسي يستهدف معسكرا تابعا لقوات كييف بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.. فيديومنظومة "إسكندر- إم" الروسية تدمر محطة إطلاق طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
https://sarabic.ae/20250707/القوات-الروسية-تستهدف-50-عسكريا-أوكرانيا-بصاروخ-إسكندر-فيديو-1102448341.html
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روسيا
ضربة خاطفة بصواريخ "إسكندر" تحيد وتصيب نحو 200 عسكري أوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.. فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حيّد وأصاب نحو 200 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية بضربة صاروخية من طراز "إسكندر".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لشن الجيش الروسي هجوما صاروخيا على معسكر مركز تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غونشاروفسكي في مقاطعة تشيرنيغوف.
وقالت الدفاع الروسية: "تم الكشف عن موقع معدات وأفراد القوميين الأوكرانيين من خلال طائرة استطلاع روسية مسيرة. بعد ذلك، تم استهداف الموقع بصواريخ شديدة الانفجار".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نتيجة لهذه الضربة، بلغت نحو 200 جندي، بين قتيل وجريح".
وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة على النقاط العسكرية ومواقع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمعدات والمرتزقة الذين يقاتلون في صفوفها، وكذلك على البنية التحتية من مرافق الطاقة، والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مرات عدة، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.