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وزير الدفاع الروسي يجتمع مع نظيره السوري في موسكو - عاجل
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مساحة حرة
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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لقاء سبوتنيك
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مشاهد من تشاسوف يار بعد التحرير
مشاهد من تشاسوف يار بعد التحرير
سبوتنيك عربي
حررت القوات الروسية، اليوم الخميس، مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تتموضع على ارتفاع عالٍ، ما يفتح الطريق... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

مشاهد من تشاسوف يار بعد التحرير

13:25 GMT 31.07.2025
تابعنا عبر
حررت القوات الروسية، اليوم الخميس، مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تتموضع على ارتفاع عالٍ، ما يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في جمهورية دونيتسك الشعبية، المتمثل في مدن سلافيانسك وكراماتورسك، وكذلك كونستانتينوفكا.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

جندي روسي يرفع علم بلاده في أحد شوارع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

جندي روسي يرفع علم بلاده في أحد شوارع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
/
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جندي روسي يرفع علم بلاده في أحد شوارع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

مبنى مدمر في مدينة تشاسوف يار.

مبنى مدمر في مدينة تشاسوف يار. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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مبنى مدمر في مدينة تشاسوف يار.

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

صورة جوية لمدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية بعد تحريرها.

صورة جوية لمدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية بعد تحريرها. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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صورة جوية لمدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية بعد تحريرها.

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، تحت سيطرة وحدات من القوات المسلحة الروسية.

مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، تحت سيطرة وحدات من القوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
/
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مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، تحت سيطرة وحدات من القوات المسلحة الروسية.

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمدينة تشاسوف يار بعد تحريرها.

صورة لمدينة تشاسوف يار بعد تحريرها. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
/
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صورة لمدينة تشاسوف يار بعد تحريرها.

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

مباني مدمرة نتيجة المعارك العنيفة التي جرت في مدينة تشاسوف يار.

مباني مدمرة نتيجة المعارك العنيفة التي جرت في مدينة تشاسوف يار. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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مباني مدمرة نتيجة المعارك العنيفة التي جرت في مدينة تشاسوف يار.

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر آثار الدمار في مدينة تشاسوف يار.

صورة تظهر آثار الدمار في مدينة تشاسوف يار. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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صورة تظهر آثار الدمار في مدينة تشاسوف يار.

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