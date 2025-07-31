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مشاهد من تشاسوف يار بعد التحرير
مشاهد من تشاسوف يار بعد التحرير
سبوتنيك عربي
حررت القوات الروسية، اليوم الخميس، مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تتموضع على ارتفاع عالٍ، ما يفتح الطريق... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T13:25+0000
2025-07-31T13:25+0000
2025-07-31T13:25+0000
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фото, صور, روسيا
مشاهد من تشاسوف يار بعد التحرير
حررت القوات الروسية، اليوم الخميس، مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تتموضع على ارتفاع عالٍ، ما يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في جمهورية دونيتسك الشعبية، المتمثل في مدن سلافيانسك وكراماتورسك، وكذلك كونستانتينوفكا.
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جندي روسي يرفع علم بلاده في أحد شوارع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
جندي روسي يرفع علم بلاده في أحد شوارع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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مبنى مدمر في مدينة تشاسوف يار.
مبنى مدمر في مدينة تشاسوف يار.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
صورة جوية لمدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية بعد تحريرها.
صورة جوية لمدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية بعد تحريرها.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، تحت سيطرة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، تحت سيطرة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لمدينة تشاسوف يار بعد تحريرها.
صورة لمدينة تشاسوف يار بعد تحريرها.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
مباني مدمرة نتيجة المعارك العنيفة التي جرت في مدينة تشاسوف يار.
مباني مدمرة نتيجة المعارك العنيفة التي جرت في مدينة تشاسوف يار.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر آثار الدمار في مدينة تشاسوف يار.
صورة تظهر آثار الدمار في مدينة تشاسوف يار.